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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києві

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      Новини України сьогодні 13 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 13 січня в Україні / Колаж 24 каналу

      Біля міста Калуш на Прикарпатті спалахнула масштабна пожежа на підприємстві "Карпатнафтохім". Поліція затримала зловмисників, які організували викрадення свого родича-бізнесмена в Києві. В Україні відзначають старий Новий рік: традиції та щедрівки. Такими були головні новини 13 січня в Україні.

      Пожежа на хімзаводі в Калуші

      Пізно ввечері 12 січня поблизу міста Калуш Івано-Франківської області спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі "Карпатнафтохім". Інцидент стався в одному з цехів, де виробляють етилен та поліетилен. У трубопроводі зайнявся пірогаз.

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      Полум'я було настільки потужним, що його було видно у навколишніх селах. Понад годину вогонь не можна було гасити. Згодом пожежники взялися за охолодження сусідніх будівель, аби полум'я не перекинулося ще й туди. Ліквідувати пожежу вдалося через 12 годин, вже 13 січня. На щастя, люди не постраждали.

      Самі ж викиди не отруйні, заспокоїла місцева влада, адже цей газ під час горіння перетворюється на сажу. Проте деякі містяни словам чиновників не надто довіряють.

      Приблизно п'ять років об’єкт не експлуатувався, перебував у стадії замороження, капітальних ремонтів, технічних обслуговувань. Імовірно, що за цей період часу пройшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра,
      – розповів про ймовірні причини займання виконувач обов'язків начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

      Однак, за інформацією джерел 24 каналу, обладнання так і не замінили, воно вже давно застаріло, адже працює понад 30 років, що втричі більше за передбачений термін.

      Затримання організаторів викрадення підприємця в Києві

      13 січня правоохоронці затримали 2 людей, підозрюваних у замовленні та організації викрадення в Києві молодого підприємця Миколи Куликова. Замовниками злочину виявилися 56-річний житель окупованої частини Донеччини та його син, які є родичами потерпілого.

      Викрали Куликова 10 січня. Невідомі серед білого дня заштовхали чоловіка до авто, проте 13 січня сестра викраденого повідомила, що той живий і додала допис від правоохоронців про затримання викрадачів.

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      Так, за даними правоохоронців, батько з сином знали, що родина Куликова після переїзду з Донеччини у 2014 році залишила на окупованій території свої бізнес та майно. Тож зловмисники вирішили викрасти свого родича-підприємця, щоб привласнити це майно, переоформивши на нових власників.

      Скоїти злочин за 3600 доларів погодилась людина, яку спеціально для цього знайшли батько з сином. Правоохоронцям вдалося зафіксувати факт передачі виконавцю 600 доларів авансу.

      Надалі, 11 січня 2019 року, на території с. Святопетрівське Київської області за добровільної згоди потерпілого здійснено його "викрадення". 13 січня 2019 року у Києві під час передачі виконавцю другої частини обумовленої суми батька і сина затримали,
      – повідомили у прокуратурі.

      Коли зловмисників затримали, окрім грошей за викрадення потерпілого, у батька вилучили пістолет Макарова, мобільний телефон та пенсійне посвідчення колишнього працівника СБУ в Донецькій області.

      Затриманим готуються оголосити про підозру у злочині та вирішують питання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

      Старий Новий рік: традиції та щедрівки

      В ніч з 13 на 14 січня українці відзначають старий Новий рік та Щедрий вечір. Цього дня готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними. До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні смаколики. Однак, як і кожне свято – старий Новий Рік має перелік заборон, яких треба дотримуватися.

      Що не можна робити у старий Новий рік в Україні:

      не варто вимовляти слово "тринадцять";
      не можна ображатися і бути злопам'ятним;
      не можна сваритися та лаятися;
      не можна давати в борг, інакше весь рік будете боржником;
      існує традиція, що в перший день старого Нового року в будинок першим обов'язково повинен увійти чоловік, тому засівати ходять тільки хлопці;
      цього дня не можна бути в темному, старому або брудному одязі;
      не можна виносити в цей вечір з дому сміття.

      На старий Новий рік за столом прийнято збиратися всією сім’єю. Родичі просять один у одного вибачення за образи і загадують бажання, які обов’язково повинні здійснитися в новому році.

      У деяких регіонах України на старий Новий рік щедрують (у частині регіонів – напередодні Водохреща, 18 січня). За українськими звичаями, колядують переважно чоловіки, а щедрують жінки та дівчата.

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      Однією з найвідоміших щедрівок вважають музичний твір українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик". Ця композиція стала дуже популярною не тільки в Україні, але й на Заході, де пісню називають Carols of the Bells.

      Дивіться відео, як щедрують українські рятувальники:

       

      Теги: Новини політики Новини України Пожежа на хімзаводі в Калуші Кримінальні новини Новини Києва Викрадення Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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