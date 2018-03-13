Головні новини 13 березня: звільнення Тіллерсона та перемоги українців на Паралімпіаді

Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря США. Надію Савченко викликали на допит в СБУ, проте вона покинула територію України ще до цього. Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко. Збірна України завоювала 6 медалей у четвертий день Паралімпійських ігор у Пхьончхані. Такими були головні новини 13 березня в Україні та світі.

Звільнення Тіллерсона

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря США. Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео.

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За словами президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастично впорається" на новому місці роботи. Він подякував Тіллерсону за службу.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 березня 2018 р.

Так, коментуючи звільнення Тіллерсона для преси, Трамп зауважив, що поважає "інтелект" свого колишнього держсекретаря і вони з ним добре попрацювали.

"Я думаю, що зараз Рекс буде набагато щасливіший", – висловився президент США.

Глава Білого дому також додав, що вони із Тіллерсоном мали різні точки зору з деяких питань, зокрема, Трамп назвав ядерну угоду з Іраном як приклад розбіжностей.

Ми насправді не мислили однаково. З Майком Помпео ми маємо аналогічний спосіб мислення,

– прокоментував лідер Сполучених Штатів.

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Зазначимо, що новим главою Державного департаменту США став Майк Помпео, який до цього очолював ЦРУ. Однак тепер головою американського ЦРУ призначили Черрі Гаспел, яка стала першою в історії жінкою, що очолила це відомство.

"Зникнення" Савченко

12 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі щодо керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, однак, за його словами, вона перед цим покинула територію країни.

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За словами Савченко, вона перебуває з робочим візитом на сесії ПАРЄ у Стразбурзі.

При цьому народний депутат від "Народного фронту", заступник глави делегації України в ПАРЄ Георгій Логвинський заявив, що її немає у складі делегації.

Я не знаю, де перебуває Савченко, мені про це невідомо. Але в будь-якому випадку, це не засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. В цей час проходять тільки офіційні засідання комітетів ПАРЄ у Парижі. Парламентські засідання комітетів ПАРЄ проходять не в Страсбурзі, і там пані Савченко відсутня,

– заявив політик.

Нардеп також зазначив, що Савченко не є делегатом ПАРЄ: "Більше року як вона пішла, тому що була поза квотою до тих пір, поки не була звільнена".

Смерть Олеся Терещенка

Відомий український телеведучий Олесь Терещенко помер ввечері 12 березня у віці 43 років після тривалої боротьби з раком. Про смерть журналіста повідомила зранку його колега Юлія Спасокукоцька.

"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне", – написала Спасокукоцька у Facebook.

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За інформацією голови Суспільного мовлення Зураба Аласанії, похорон телеведучого відбудеться в середу, 14 березня.

"У нього було прохання, аби його поховали або поруч з батьком на кладовищі на Нивках, або це буде "Байкове", – сказав Аласанія.

Зазначимо, Олесь Терещенко був ведучим ТСН, а згодом – очолив відділ міжнародних новин. Останніми роками працював на каналі UA:Перший.

Перемоги українців на Паралімпіаді

У четвертий день Паралімпійських ігор збірна України завоювала аж 6 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові.

Так, одне "золото" нашій команді принесла біатлоністка Оксана Шишкова, яка перемогла в біатлонній гонці на 10 кілометрів (з порушенням зору).

Також, чемпіоном у біатлонній гонці на 12,5 км (сидячи) став Тарас Радь, відірвавшись від найближчого переслідувача більш ніж на одну хвилину. У біатлонній гонці на 12,5 км (з порушенням зору) срібну медаль здобув Олександр Казик, а третім став також українець Юрій Уткін.

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Ігор Рептюх додав до своїх золотої та бронзової медалей ще й срібну, посівши друге місце в індивідуальній гонці на 12,5 км стоячи. А Людмила Ляшенко поповнила скарбничку збірної України "бронзою" в гонці на 10 км.