Головні новини 13 квітня: переформатування АТО, ситуація із Савченко, блокування Telegram в РФ

Петро Порошенко анонсував переформатування АТО в операцію Об'єднаних сил 30 квітня. Нардеп Надія Савченко призупинила голодування на 3 дні, аби пройти перевірку на поліграфі. У Москві суд виніс рішення заблокувати популярний месенджер Telegram. Такими були головні новини 13 квітня у світі та в Україні.

Переформатування АТО

Президент України Петро Порошенко анонсував переформатування АТО в операцію Об'єднаних сил. Це станеться 30 квітня 2018 року.

Думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися – розкрию таємницю – 30 квітня,

– сказав Порошенко.

За його словами, на сьогодні вже кардинально змінена операція управління військовою структурою.

В свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов пояснив, що переформатування АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі не виключає проведення точкових антитерористичних операцій.

Коли почне працювати Оперативний об'єднаний штаб замість АТО, коли замість АТО буде військова операція, ми будемо говорити, що завдання АТО виконані. Хоча я не виключаю, що антитерористичні операції будуть проводитися точково – оскільки вони й повинні проводитися відповідно до законодавства та логіки,

– сказав Турчинов в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший" у п'ятницю.

За його словами, створення Об'єднаного оперативного штабу, який бере на себе управління протидією російській агресії і звільнення окупованих територій, "сприятиме підвищенню ефективності нашої діяльності".

Війна – це справа рук військових, і ми чітко ставимо на місця всі елементи створеного з нуля сектора оборони,

– наголосив Олександр Турчинов.

Також Петро Порошенко вкотре наголосив на тому, що миротворча місія ООН повинна бути введена на всю територію окупованого Донбасу. При цьому він зазначив, що коли Росія дасть згоду на це, Україна винесе питання на засідання Ради безпеки ООН.

Савченко призупинила голодування

Арештована нардеп без мандата Надія Савченко погодилась перервати голодування на 3 дні, щоб пройти перевірку на поліграфі. Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на адвоката нардепа Олега Соловея.

Зазначимо, що 13 квітня Надія Савченко проходить перевірку на детекторі брехні, проте допит довелося перервати через поганий стан здоров’я нардепа, який виник у неї через голодування.

Надія Вікторівна погодилася призупинити голодування на 3 дні, щоб стан її здоров'я дозволив пройти поліграф. Я зараз іду по продукти – розповів Соловей.

Він додав, що Савченко їстиме ті продукти, які дозволив їй їсти лікар ізолятора тимчасового тримання, у тому стані, в якому зараз перебуває нардеп. Так, Савченко вживатиме їжу 13, 14 та 15 квітня, а 16 квітня продовжить перевірку на поліграфі. Як припустив адвокат, перевірка Савченко 16 квітня може розпочатися заново.



Заява Савченко про призупинку голодування

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

У Росії заблокують Telegram

Сьогодні, 13 квітня, Таганський суд Москви дозволив заблокувати Telegram на території Росії. Своїм рішенням суддя Юлія Смоліна задовольнила позов Роскомнадзора. Смоліна дозволила почати блокування негайно – до набрання рішення за позовом законної сили.

Представників Telegram на засіданні не було, так як засновник месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь у "відвертому фарсі". Проте адвокати відправили до суду клопотання з проханням перенести засідання і воно було відхилене.

Повідомляється, що розгляд позову по суті зайняв всього 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".