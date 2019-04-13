Головні новини 13 квітня: нове відео від Порошенка, Зеленський ігнорував повістки військкомату
Петро Порошенко записав нове відеозвернення до Володимира Зеленського, а також повідомив, що приїде на стадіон "Олімпійський" 14 квітня. Міноборони повідомило, що Зеленський придатний до військової служби, але повістки з військкомату ігнорував. Росія будуватиме в Криму ще один міст. Ломаченко переміг Кроллу нокаутом у чемпіонському поєдинку. Такими були головні новини суботи, 13 квітня, в Україні.
Українці важливіші, ніж вихідні у Парижі
Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко знову записав відеозвернення до свого опонента – Володимира Зеленського. Порошенко вкотре запросив шоумена на дебати саме 14 квітня та закликав "поговорити нарешті з людьми".
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Президент нагадав, що чекає Зеленського 14 квітня о 14:00 на НСК "Олімпійський". В Адміністрації Президента також підтвердили цю дату і час – саме тоді Порошенко з'явиться на стадіоні.
Відео нового звернення Порошенка до Зеленського:
Ще 7 квітня Петро Порошенко озвучив свою дату дебатів і запросив Володимира Зеленського. Натомість той категорично не погоджується – каже, що на "Олімпійський" приїде лише 19 квітня.
Володимире Олександровичу, спілкування з мільйонами українців важливіше, ніж вихідні в Парижі. І не ховайтеся від виборців. Не втікайте від преси. Не бійтеся опонента. Не кидайте трубку. Повертайтеся, прилітайте і поговоріть нарешті з людьми,
– сказав Порошенко у своєму новому відеозверненні.
19 квітня президент планує прийти на дебати у студію "Суспільного", бо такий формат передбачає законодавство. У команді шоумена наполягають на даті 19 квітня і змінювати нічого не збираються. Команда Зеленського опублікувала ролик, де звучить дата й час дебатів – 19 квітня 19:00.
До чого тут Париж?Обидва кандидати 12 квітня поїхали у Париж, аби зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак зустріч ця відбулася не в одному часі – спочатку з французьким лідером розмовляв Володимир Зеленський, а через кілька годин – Петро Порошенко. Дата дебатів, як і поїздка то Франції, стали причиною палкої суперечки політиків у прямому ефірі "1+1".
Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?
Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab.
Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.
До слова, якщо 19 квітня Порошенко приїде у студію "Суспільного", а Зеленський – на стадіон "Олімпійський", то дебатів у формі телемосту між ними не буде. Така позиція правління Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Не лише не служив в армії, а й ігнорував повістки в 2014
Громадянин Зеленський до військового комісаріату за викликами не прибував – про це йдеться у офіційному повідомленні Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.
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У повідомленні Міноборони зазначено, що з приводу Зеленського Володимира Олександровича надходило чимало журналістських запитів та запитів від народних депутатів України. Генеральний штаб ЗСУ перевірив, чи перебуває Зеленський на військовому обліку ЗСУ.
Володимир Зеленський, кандидат у президенти України, в 2014 році ігнорував повістки з військкомату
Офіційна інформація від Міноборони:
– Громадянин Зеленський Володимир Олександрович перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних.
– Місце реєстрації на обліку: Металургійно-Довгинцівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу.
– Дата перебування на обліку: з 22 грудня.2008 року і по теперішній час.
– Військове звання: солдат.
– Військово-облікова спеціальність: діловод діловодства.
– Придатний до військової служби.
– Військову службу у ЗСУ не проходив.
У повідомленні також вказано, що для призову під час мобілізації громадянину Зеленському за адресою, визначеною у його облікових документах, надсилалися повістки чотири рази:
– 15 квітня 2014,
– 23 червня 2014,
– 15 серпня 2014,
– 10 травня 2015.
"Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", – підсумували у Міноборони.
Пригадайте головні новини 12 квітня: зустріч Зеленського та Порошенка з Макроном, стрілянина у Тюмені
Росія будуватиме в окупованому Криму ще один міст
Лідер країни-агресора Володимир Путін вирішив продовжувати виділяти гроші для "соціально економічного розвитку" окупованого Криму. У Росії збираються надати півострову ще 200 мільярдів рублів – і окупанти вже знають, як витратять ці гроші.
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У Севастополі окупанти планують побудувати ще один міст – цього разу через Севастопольську бухту – та рокаду, пише російське видання "Комерсант".
Сімферопольська бухта
Зазначимо, що Володимир Путін заявляє, начебто залізничне сполучення через незаконний Кримський міст з'явиться у 2019 році, а будівельники мосту вже проклали майже половину шляхів на залізничній частині транспортного переходу з Росії в окупований Крим.
Чим небезпечний Кримський міст в окупованому Криму?Росія збудувала міст через Керченську протоку між Таманським півостровом (Краснодарський край РФ) і Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди – 19 кілометрів. 15 травня 2018 року міст офіційно відкрили.
У окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується.
Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. У Росії, однак, впевнені, що Кримський міст "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.
Ломаченко переміг Кроллу нокаутом
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко доволі легко розібрався з Ентоні Кроллою. Українець переміг нокаутом у четвертому раунді і захистив свої чемпіонські титули.
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Ломаченко на цей бій вийшов у кольорах баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – жовтому та фіолетовому. У такий спосіб українець намагався здобути прихильність місцевих фанів, адже бій відбувався саме у Лос-Анджелесі. І саме за цей клуб ще недавно виступав інший українець – Святослав Михайлюк.
Ломаченко – Кролла
Окрім того, на халаті Ломаченка був напис Billionaire (мільярдер). У такий спосіб він "потролив" Ентоні Кроллу, який має прізвисько "Мільйон доларів". І саме зі значком долара на трусах боксував британець.
Дивіться відео бою Ломаченка з Кроллою:
Ломаченко переміг нокаутом у четвертому раунді. І захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA і WBO.