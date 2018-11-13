Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборів
УПЦ МП відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви. Зустріч Петра Порошенка із єпископами УПЦ МП не відбулась. Україна та світ відреагували на проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі. Такими були головні новини вівторка, 13 листопада, в Україні та світі.
Собор Московського патріархату
13 листопада відбувся Собору єпископів Української православної церкви Московського патріархату. На ньому єпископи прийняли рішення відмовитись від долучення до процесу створення автокефальної української православної церкви.
За словами очільників УПЦ МП, він "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".
За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим,
– зазначається в заяві.
Також Українська православна церква Московського патріархату засудила рішення Константинополя щодо українського церковного питання. Відтак в УПЦ МП вирішили повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.
Рішення Синоду Константинопольського Патріархату щодо надання Томосу Україні назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".
Там заявляють, що встановлення юрисдикції Константинополя на території України є наслідком "спекулятивного трактування церковної історії".
А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів,
– мовиться у постанові.
Також Собор виступив проти зміни назви Української Православної Церкви Московського патріархату.
"У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені "Основами соціальної концепції Української Православної Церкви", законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини", – йдеться у постанові.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.
Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.
Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео
Представники УПЦ МП не зустрілись з Порошенком
Архієреї Української православної церкви Московського Патріархату так і не приїхали до Українського дому.
Читайте також:"Це важлива подія": в УПЦ КП прокоментували зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП
Архієпископ Євстратій Зоря наголосив, що Синод Московського патріархату отримав із Кремля очевидний натяк. За його словами, архієреї рішенням Синоду позбудуться посади, якщо не підкориться розпорядженням митрополії.
У той час, як о 14 годині в Українському домі мала би розпочатися зустріч Президента України з єпископатом Московського Патріархату, запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі,
– зазначає він.
При цьому Зоря наголосив, що проведення зустрічі на території Лаври не планувалось. Однак, за його словами, пов'язаний з депутатом Вадимом Новинським архієрей УПЦ МП Антоній Паканич спеціально розсилав запрошення на зустріч саме у цьому місці.
Пізніше представники УПЦ МП погодилися на зустріч з Президентом України, але за їхніми словами, вона має відбутись на їхній території.
...Собор єпископів Української Православної Церкви прийняв рішення зустрітися з Президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської Лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився,
– мовиться у документі.
Пізніше Адміністрація глави держави заявили, що Петро Порошенко відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.
В АП підкреслюють, що президент ще кілька тижнів тому ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ МП, запросивши їх до "Українського дому".
Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить,
– йдеться в повідомленні.
Реакція на псевдовибори на окупованому Донбасі
Члени Європейського парламенту назвали псевдовибори в підтримуваних Росією угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" "фіктивними" й засудили їх.
"Ми не визнаємо результати виборів. Ми нагадуємо, що імплементація Мінських домовленостей усіма сторонами залишається ключовою для досягнення сталого політичного рішення конфлікту на сході України, і закликаємо Російську Федерацію і підтримувані нею нелегальні збройні формування повністю дотримуватися своїх зобов’язань", – наголосили європарламентарі.
Українська сторона у Тристоронній контактній групі скерувала офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням "виборів" на окупованому Донбасі.
Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів за участю України, РФ, ОБСЄ. Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь- який момент зібрати засідання… РФ мовчать, жодної відповіді,
– написала Геращенко.
Євросоюз засудив присутність російських військових та розміщення озброєння на окупованих територіях Донбасу та закликає Кремль припинити підживлювати конфлікт, підтримуючи проросійських бойовиків.
Також у Євросоюзі нагадали, що тривалість антиросійських санкцій пов’язана з повним виконанням Мінських домовленостей.
США засудили фейкові "вибори" на окупованих територіях Донбасу. На думку американської сторони, це спроба Москви наділити законним статусом своїх представників на Донбасі.
У США наголосили, що так звані "Донецька та Луганська народні республіки" не мають нічого спільного ані з мінськими угодами, ані з українським конституційним урядом, відтак "їх потрібно розпустити, як і незаконні збройні формування".
Ангелу Меркель переплутали з Бріджит Макрон
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала Францію з офіційним візитом в понеділок, 12 листопада. На урочистому відкритті меморіалу до 100-річчя укладення миру в Першій світовій війні пенсіонерка переплутала Ангелу Меркель із дружиною президента Франції.
64-річний канцлер Німеччини Ангела Меркель разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відкривали меморіал пам’яті перемир’я у Першій світовій війні.
Читайте також: "Ми з Бараком є прикладом для наслідування": відверте інтерв’ю Мішель Обами для Elle
Лідери своїх країн з повагою поклали вінок біля дошки, на якій викарбувані імена.Після урочистої частини вони виділили час на спілкування з публікою і саме тоді 101-річна француженка звернулась до Ангели Меркель "Мадам Макрон". Німецький політик із усмішкою пригнулась поближче до жінки похилого віку та двічі повторила французькою мовою: "Я – канцлер Німеччини".