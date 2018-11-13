УПЦ МП відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви. Зустріч Петра Порошенка із єпископами УПЦ МП не відбулась. Україна та світ відреагували на проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі. Такими були головні новини вівторка, 13 листопада, в Україні та світі.

Собор Московського патріархату

13 листопада відбувся Собору єпископів Української православної церкви Московського патріархату. На ньому єпископи прийняли рішення відмовитись від долучення до процесу створення автокефальної української православної церкви.

За словами очільників УПЦ МП, він "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим,

– зазначається в заяві.

Також Українська православна церква Московського патріархату засудила рішення Константинополя щодо українського церковного питання. Відтак в УПЦ МП вирішили повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.

Рішення Синоду Константинопольського Патріархату щодо надання Томосу Україні назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Там заявляють, що встановлення юрисдикції Константинополя на території України є наслідком "спекулятивного трактування церковної історії".

А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів,

– мовиться у постанові.

Також Собор виступив проти зміни назви Української Православної Церкви Московського патріархату.

"У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені "Основами соціальної концепції Української Православної Церкви", законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини", – йдеться у постанові.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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