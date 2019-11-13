Головні новини 13 листопада: перший крок до ринку землі, скасування призову до армії

Попри численні протести з боку населення та опозиції, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про впровадження ринку землі. У "Слузі народу" заявили, що вони готують проєкт закону щодо скасування обов’язкового призову до армії. Борис Герман, якого засудили за спробу організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, вийшов на свободу. Такими були головні новини 13 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Відкриття ринку землі: перший крок

Ранок 13 листопада під Верховної Радою розпочався з протесту. До стін українського парламенту, зокрема, прийшли ті, хто виступає про відкриття ринку землі. Серед них можна було побачити представників "Свободи" та "головного радикала України" Олега Ляшка. Останній, зокрема, приніс труну зі свинею. Ляшко пояснив, це символізує те, що закон про обіг землі вб’є сільське господарство, зокрема тваринництво.

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Як під Радою протестували щодо відкриття ринку землі: включення 24 каналу

Весело було й у самі будівлі Верховної Ради. Так, на початку розгляду законопроєкту про відкриття ринку землі фракція "Слуга народу" оточила трибуну Верховної Ради. Як заявив представник цієї політсили Микита Потураєв, він з колегами зробить все, щоб українцям повернули землю раз і назавжди.

Сьогодні Україна остаточно поховає комунізм, ми нарешті зведемо рахунки з маніяком Леніним і людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі,

– зазначив він.

Потураєв назвав противників законопроєкту про відкриття ринку землі нащадками Єжова та Берії – кривавих катів українського народу. Нардеп вказував пальцем на депутатів з ОПЗЖ, які намагалися блокувати трибуну.

Виступ Потураєва у Верховній Раді: дивіться відео

Зрештою парламент у першому читанні все ж підтримав і і взяв за основу проєкт закону про запровадження ринку землі. "За" проголосували 240 народних депутатів, із яких 227 – з фракції "Слуга народу", а також 13 позафракційних. "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" голосували проти, "Голос" та "За майбутнє" утрималися, а депутати з ОПЗЖ не голосували взагалі.

Згідно з документом, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.

Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внесуть правки:

1. Право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дано згоду народу України на референдумі.

Щодо референдуму представниця уряду в Раді Ірина Верещук пояснила, що його проведуть після того, як законопроєкт буде ухвалить у цілому Верховна Рада.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонено / Інфографіка 24 каналу

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В Україні хочуть скасувати обов’язковий призов до армії: що відомо

Нещодавно міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що має намір скасувати обов’язковий призов до армії. Як підкреслив він, це є його персональною метою та цьому напрямку Україна нині рухається.

Це позиція держави загалом, що ми рухаємось до професійної армії за стандартами НАТО, підготовленої, оснащеної. І головне – аби кожен військовослужбовець знав своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра та захищені права. Так, щоб під час відбору ми могли конкурувати за кращих людей,

– пояснив міністр оборони.

Згодом у пропрезидентській фракції "Слуга народу" зауважили, що вони працюють над проєктом закону щодо скасування призову. Щоправда, таку інціативу реалізовуватимуть покрокова.

"У нас є загальне бачення скасувати призов узагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, за спроможністю, щодо людей. Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%", – зауважив голова "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія.

Також він додав, що хороша сучасна техніка для українських військових є частиною військових спроможностей України.

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Організатор "вбивства" Бабченка вийшов на свободу

Київський апеляційни суд ухвалив рішення, за яким підприємець Борис Герман, якого засудили за спробу організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, вийшов на свободу.

За словами прессекретарки прокуратури Київської області Мар'яни Гайовської, суд задовольнив апеляцію Бориса Германа та "звільнив його від подальшого відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я".

Зауважимо, що прокуратура була проти такого рішення, але поки повного тексту рішення суду немає, то немає й міркувань у прокурорів, чи подаватимуть вони апеляцію. У будь-якому випадку, навіть якщо апеляцію подадуть – ухвала суду набрала чинності з моменту проголошення.

Що відомо про вбивство Аркадія Баюченка

29 травня 2018 року нібито розстріляли російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві.

30 травня голова СБУ Грицак заявив: Бабченко – живий, а "вбивство" інсценувала спецслужба – щоб виявити замовника.

Організатором спроби вбивства Бабченка виявився підприємець Борис Герман, який фігурував і в інших кримінальних справах.

Германа затримали: спершу він наполягав, що не винен, та згодом визнав провину.

Замовником Герман назвав "людину Путіна" В'ячеслава Пивоварника, зараз він переховується в Росії та перебуває в розшуку

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Венеція пішла під воду

У італійському місці Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, він сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80-ти відсотків території острівної частини міста. Через негоду вже загинули дві людини, в однієї з них смерть настала через удар струмом у затопленому домі.

Внаслідок стихії постраждала як центральна площа Сан-Марко – тут, зкорема, на набережну повиносило човни, так і решта стародивніх місцин. Так, на вулицях Венеції можна побачити, як ешенебельні меблі готелів плавають у калюжах метрової глибини, а вода ллється з унітазів та навіть розеток. Крім того, у місті закрили школи, а місцеві говорять про катастрофу. Востаннє місто так потерпіло від повені ще у 1966 році.

omg Venezia, please be strong ? pic.twitter.com/YzaEHuEs9R — ???? (@taestsweet) 12 November 2019

Щоправда, є і такі, що бачать у потопі позитив. До прикладу, коли ще цей чоловік зміг би поплавати на головній площі міста – Сан Марко? Тішаться воді і домашні улюбленці. Не псує настрою повінь і туристам.

Acqua alta storica a Venezia: ragazzo nuota in piazza San Marco pic.twitter.com/5r9pA01xie — Local Team (@localteamtv) 12 November 2019

Дивіться сюжет 24 каналу про потоп у Венеції

Більше фото та відео щодо ситуації у Венеції дивіться тут.