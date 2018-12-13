Новини України сьогодні 13 грудня 2018 - новини України і світу

Томос Вселенського патріарха буде вручений предстоятелю 6 січня 2019 року. В Україні зафіксували перший у сезоні летальний випадок від грипу. Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів про своє ставлення до Томосу. Авіакомпанія Laudamotion відкрила нові напрямки по Європі, серед них і прямий рейс Київ – Відень. Такими були головні новини у четвер, 13 грудня, в Україні та світі.

Томос: коли отримаємо?

Томос про автокефалію вручатиме Вселенський патріарх. Майбутній голова Єдиної помісної православної церкви отримає його в Константинополі 6 січня наступного року.

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Так, Томос вручать після божественної літургії, що відбудеться у цей день в Константинополі як співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви. До слова, Томос вручається на літургії, яку очолює вселенський патріарх. Він служить лише 12 разів на рік – у найбільші свята. Так, 6 січня за юліанським календарем буде Водохреща, на якому служитиме Варфоломій.

Тим часом СБУ запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору. Зокрема, акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13-14 грудня на території Києво-Печерської лаври.

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До слова в УПЦ МП розповіли, що 56 їхніх архієреїв не прийняли запрошення на Об'єднавчий собор від Варфоломія. Климент сказав, що безпосередньо йому не надходив лист від патріарха Варфоломія. Однак, отримане запрошення архієпископ теж відправив би до Стамбулу.

Це справжнє нахабство з боку Варфоломія — надсилати єпископам такі листи. Він наважується диктувати архієреям Української православної церкви Московського патріархату, куди нам іти, де збиратися і що робити,

– прокоментував архієпископ Климент.

Крім того, Собор Української православної церкви Київського патріархату проголосував за митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія як кандидата на пост предстоятеля Єдиної православної української церкви. Процедура голосування була не таємною, а відкритою.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

Епідемія грипу

В Україні офіційно оголосили епідемію грипу і ГРВІ. Крім того, вже зафіксували перший у сезоні осінь-зима 2018 року летальний випадок від риновірусної інфекції.

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У ВООЗ опублікували прогнози щодо штамів грипу, які ймовірно будуть циркулювати в Україні цього сезону. У сезоні 2018-2019 в Україні "гулятимуть" три штами грипу: "Мічиган", "Сінгапур" і "Колорадо". Ми зібрали корисну інформацію про симптоми, профілактику та лікування.

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це різке підвищення температури тіла (більше 38 °С), головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель та нежить.



Симтоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень–жовтень). Втім, щеплення можна робити й пізніше – упродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.



Коли робити вакцинацію від грипу у сезоні 2018-2019

Щоб не захворіти на грип, крім вакцинації, варто також вести здоровий спосіб життя і дотримуватися простих порад – дивіться інфографіку сайту "24".



Профілактика грипу: ведіть здоровий спосіб життя і не хворійте!

Усик на стороні УПЦ МП?

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відповів на питання, що буде робити, якщо хтось з радикалів вирішить захопити Києво-Печерську лавру. А також про своє ставлення до надання Українській православній церкві томосу.

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Ведучі задали питання "Якщо радикально налаштовані люди підуть захоплювати Лавру та проявляти насилля щодо монахів. Які будуть дії Олександра?". Усик ж одразу коротко відповів: "Я стану на сторону монахів".

Одразу до цього пролунало і питання, що Олександр думає щодо обшуків у митрополита Павла. "Я про це не думаю".

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Більше того, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату, СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Не обійшлося і щодо питання томосу.

Якщо люди стануть добріші один до одного і почнуть прощати певні образи, які зробили щодо них. Якщо вони почнуть любити свого ближнього, як Всевишній нас любить. То тоді я за те, щоб його давали,

– заявив Усик.

При цьому боксер додав, що люди в один момент не зміняться, незалежно, чи дадуть томос

Все залежить тільки від нас. Тільки ми повинні всередині себе створити і церкву, і сім’ю, і любов,

– підсумував Усик.

Ще один лоукостер для українців

В Україну заходить ще один лоукостер – авіакомпанія Laudamotion оголосила про розширення маршрутної мережі і відкрила нові напрямки по Європі. Серед них і прямий рейс Київ – Відень.

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Так, нові рейси зі столиці Австрії у Київ стартують з 1 лютого 2019 року. На тиждень буде 5 перельотів: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга та щосуботи.

До слова, ціни на квитки в авіакомпанії приблизно такі ж, як і в Ryanair.

Зокрема, квитки на рейс Київ – Відень від Laudamotion мають з’явитися у продажу 13 грудня. Також лоукост Laudamotion відкриє рейси з Відня у Марракеш (Марокко), Штутгарт (Німеччина), а також на грецькі курорти Іракліон, Родос, Кос, Корфу, Міконос та Закінтос.