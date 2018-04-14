22:34
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман

126 Читать новость на русском
Головні новини 14 квітня в Україні та світі
Головні новини 14 квітня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

У ніч проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії у відповідь на хімічну атаку у місті Дума. Радбез ООН зібрався з цього приводу на екстрене засідання. У Єревані тривають масові протести. На 87-му році життя помер оскароносний режисер Мілош Форман.

США і союзники завдали удару по Сирії

Уночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних.

Читайте також: Ракетний удар по Сирії: всі деталі військової операції

У Міноборони США запевнили, що цілі під час удару по Сирії були вибрані таким чином, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Удари були завдані по трьох цілях в районі Дамаска та Хомса, які пов'язані з сирійської програмою створення хімічної зброї. Зокрема, відомо, що був атакований науково-дослідний інститут, командний пункт та склади.

Міноборони РФ звинуватило США та союзників у завданні ударів в тому числі й по цивільних цілях. Сирійські урядові ЗМІ повідомили, що внаслідок нічної атаки троє цивільних зазнали поранень.

Франція показала, як виглядав удар. Дії США та союзників підтримала низка світових лідерів.

Зокрема, свою солідарність висловили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, прем'єр Японії Сіндзо Абе.

Читайте також: Ракетний удар по Сирії: які країни підтримали і засудили дії США та союзників

До гучної заяви вдався й президент США Дональд Трамп.

Засудили ж такі дії, окрім Росії, ще лише 4 країни: Іран, Китай, Білорусь та Болівія.

РФ скликала екстрене засідання Радбезу ООН на 14 квітня. Члени Радбезу не підтримали резолюції, запропонованої Росією щодо засудження нічного удару США, Великобританії та Франції.

Водночас представник США при Радбезі ООН Нікі Хейлі заявила про нові можливі удари.

Протести у Єревані

14 квітня у столиці Вірменії Єревані відбувались масові протести проти висунення на пост прем'єр-міністра країни Сержа Саргсяна.

Активісти пройшли ходою центром міста і увірвались у будівлю Громадського радіо у центрі Єревана.

Лідер опозиційної партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян вимагав вивести його у прямий ефір на радіо.

На Громадському радіо йому відмовили, він вийшов у прямому ефірі радіостанції "Свобода".

Помер режисер Мілош Форман

13 квітня на 87-му році життя після нетривалої хвороби помер відомий чеський режисер та сценарист Мілош Форман.

Його найвідомішою роботою була драма "Пролітаючи над гніздом зозулі".

Його відхід був спокійним, і він весь час був оточений його сім'єю та його найближчими друзями,
– розповіла дружина режисера і додала, що прощання із Форманом пройде в тісному сімейному колі.

Він також відомий завдяки роботами над картинами: "Амадей", "Привиди Гойї", "Народ проти Ларрі Флінта".

Мілош Форман помер
Кінорежисер Мілош Форман помер на 87 році життя

Теги: Війна у Сирії Втрати Кіно Новини Вірменії протести Новини Франції Великобританія Новини США Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман
сьогодні, 22:21 Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман
124
Пока Путин находится у власти в России, его враги будут друзьями Украины
сьогодні, 22:02 Пока Путин находится у власти в России, его враги будут друзьями Украины
Ян Валетов 433
Як не втрапити в халупу з таймшером
сьогодні, 19:00 Як не втрапити в халупу з таймшером
Блог Медіа 700
Як
сьогодні, 17:03 Як "потрібні" судді співпрацюють з ТОП-корупціонерами
Віталій Шабунін 239
Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
сьогодні, 16:08 Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
Николай Воробьев 1070
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук