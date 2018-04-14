Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман

У ніч проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії у відповідь на хімічну атаку у місті Дума. Радбез ООН зібрався з цього приводу на екстрене засідання. У Єревані тривають масові протести. На 87-му році життя помер оскароносний режисер Мілош Форман.

США і союзники завдали удару по Сирії

Уночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних.

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У Міноборони США запевнили, що цілі під час удару по Сирії були вибрані таким чином, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Удари були завдані по трьох цілях в районі Дамаска та Хомса, які пов'язані з сирійської програмою створення хімічної зброї. Зокрема, відомо, що був атакований науково-дослідний інститут, командний пункт та склади.

Міноборони РФ звинуватило США та союзників у завданні ударів в тому числі й по цивільних цілях. Сирійські урядові ЗМІ повідомили, що внаслідок нічної атаки троє цивільних зазнали поранень.

Франція показала, як виглядав удар. Дії США та союзників підтримала низка світових лідерів.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 квітня 2018 р.

Зокрема, свою солідарність висловили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, прем'єр Японії Сіндзо Абе.

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До гучної заяви вдався й президент США Дональд Трамп.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 квітня 2018 р.

Засудили ж такі дії, окрім Росії, ще лише 4 країни: Іран, Китай, Білорусь та Болівія.

РФ скликала екстрене засідання Радбезу ООН на 14 квітня. Члени Радбезу не підтримали резолюції, запропонованої Росією щодо засудження нічного удару США, Великобританії та Франції.

U.N. Security council fails to adopt Russian resolution on Syria https://t.co/BNvkl9pz3o — Reuters Top News (@Reuters) 14 квітня 2018 р.

Водночас представник США при Радбезі ООН Нікі Хейлі заявила про нові можливі удари.

Протести у Єревані

14 квітня у столиці Вірменії Єревані відбувались масові протести проти висунення на пост прем'єр-міністра країни Сержа Саргсяна.

Активісти пройшли ходою центром міста і увірвались у будівлю Громадського радіо у центрі Єревана.

Лідер опозиційної партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян вимагав вивести його у прямий ефір на радіо.

На Громадському радіо йому відмовили, він вийшов у прямому ефірі радіостанції "Свобода".

Помер режисер Мілош Форман

13 квітня на 87-му році життя після нетривалої хвороби помер відомий чеський режисер та сценарист Мілош Форман.

Його найвідомішою роботою була драма "Пролітаючи над гніздом зозулі".

Його відхід був спокійним, і він весь час був оточений його сім'єю та його найближчими друзями,

– розповіла дружина режисера і додала, що прощання із Форманом пройде в тісному сімейному колі.

Він також відомий завдяки роботами над картинами: "Амадей", "Привиди Гойї", "Народ проти Ларрі Флінта".



Кінорежисер Мілош Форман помер на 87 році життя