Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко провів дебати без Зеленського на НСК "Олімпійський". Скандального контррозвідника Сергія Семочка звільнили з посади. Смертельна ДТП із українцями в Польщі. В Одесі триває боротьба за Літній театр: активістів не пускали в будівлю. Такими були головні новини неділі, 14 квітня, в Україні та світі.

Дебати Порошенка

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На НСК "Олімпійський" відбувся захід, який чинний глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко анонсував як дебати, запросивши на них свого опонента на виборах Володимира Зеленського. Проте той так і не прийшов на стадіон у зазначений час. Натомість у мережі поширили фото, на якому видно, як начебто з офіційного акаунта Зеленського у Facebook хтось дивиться трансляцію із "НСК Олімпійський".



Таке фото поширили у мережі

Відтак Порошенко вирішив почекати Зеленського годину і в цей час відповідав на запитання журналістів. Після цього глава держави мав короткий виступ перед людьми, що зібралися під стінами НСК "Олімпійський". Порошенко запросив їх всередину, на стадіон, для спільного фото.





Порошенко зробив спільне фото із прихильниками на НСК "Олімпійський"

У штабі Зеленського встигли прокоментувати відсутність свого кандидата на анонсованих Порошенком дебатах. Так, спікер штабу Дмитро Разумков сказав, що це був всього лиш агітаційний мітинг Порошенка. Він вкотре нагадав про пропозицію Зеленського – провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00.

До речі, подивитися на дебати прийшло чимало людей. Як кажуть у поліції поводили вони себе мирно та спокійно, жодних інцидентів між ними не виникало. Так, у поліції порахували, що людей було 5 тисяч, а прес-секретар глави держави назвав іншу цифру – 20 тисяч осіб. Своєю чергою, у СБУ вказали на те, що безпеку забезпечували 15 тисяч правоохоронців.

Звільнення Семочка

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Під час публічного заходу, анонсованого як дебати, президент Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів, розповів про те, що звільнив із посади скандального контррозвідника Сергія Семочка. Порошенко уточнив, що зробив це у п'ятницю (імовірно, 12 квітня – 24 канал).

Хто такий Сергій Семочко та що відомо про скандал навколо нього?Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року він обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.



У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України – володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму. Пізніше Семочко дав інтерв'ю, де звинуватив журналістів у брехні.

Смертельна ДТП із українцями в Польщі

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У Польщі трапилася смертельна ДТП із українцями. Автівка із ними та ще двома громадянами Грузії врізалася у придорожнє дерево в ніч з 13 на 14 квітня. Удар був такої сили, що з автомобіля випав двигун. Коли приїхали пожежники, він ще палав та лежав на відстані 12 метрів від транспортного засобу.

В результаті аварії загинули двоє українців віком 23 і 30 років. Окрім них, в авто перебували ще двоє громадян Грузії. Один із них кермував автомобілем.

Загинули пасажири, які сиділи у правій частині автомобіля. Пасажир, який був поруч із водієм, був пристебнутий ременем безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий,

– повідомила представниця поліції Моніка Данєляк.

Як проінформували польські правоохоронці, у водія-грузина взяли кров, щоб перевірити, чи був він тверезим на момент аварії.

Трагедія трапилась поблизу міста Кентшин, що у північно-східній Польщі. Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.

В Одесі активістів не пускали у Літній театр

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У неділю одеських активістів, що прийшли на щотижневу толоку, не пустили на територію Літнього театру. Цю територію, що розташована у Міському саду Одеси, чомусь заблокували молодики спортивної статури. Вони представились співробітниками охоронної фірми, яка нібито уклала договір про охорону майданчика.



Активісти під Літнім театром в Одесі

Захоплення театру йде повним ходом. Ми викликали поліцію, щоб зрозуміти, чому нас не пускають на толоку. Тобто майданчик не забудований, але нам вже ясно дають зрозуміти, що ця зона у Міському саду – не для одеситів,

– повідомила одна із активісток Тетяна Петракевич.

Згодом людей почали пропускати всередину на територію театру, однак без інвентарю.

Що відбувається з Літнім театром в Одесі?Літній театр в Одеському міському саду – це територія розміром у 40 соток землі зі сценою та допоміжними будівлями. Ще за радянських часів, там справді проводились концерти, але в 1990 – 2000 роки він взагалі був закритою територією. Але ж такий ласий шмат землі у самому центрі Одеси не міг так просто стояти пусткою. На цю територію швидко знайшовся господар.



12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це викликало спротив громадськості. Відтак сотні одеситів протестували проти будівництва, яке, на їх думку, цілковито незаконне.



Окрім того, вже відбувається натиск на активну громадськість. Підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились там разом з будівельниками, намагались обмежити вхід на територію вільного простору і вдались до погроз фізичної розправи.