Головні новини 14 червня: газ стане ще дешевшим та нові призначення Зеленського

Ціна на газ у червні на 11,8% нижчою, ніж так, яку оголосили раніше. Володимир Зеленський призначив нового голову Держприкордонслужби, а також командувача Нацгвардії із заступниками. Бізнес-партнер Медведчука купив телеканал ZIK – тепер їх у нього три: ще "112 Україна" та NewsOne. Жителям окупованого Донбасу дають паспорти Росії. Такими були головні новини п'ятниці, 14 червня, в Україні.

Ще дешевший газ

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У червні газ в Україні коштуватиме 5 тисяч 553,89 гривні за тисячу кубометрів. Така ціна від "Нафтогазу"є на 11,8% (або на 746 гривень) нижчою, ніж та, яку оголосили у червні раніше (6 тисяч 299 гривень).

Таке зобов’язання "Нафтогаз "отримав від Кабміну – знизити ціну на газ для населення у перший місяць літа. Тоді прем’єр Володимир Гройсман заявив, що газ повинен коштувати в червні близько 8000 гривень, а в липні – 7700 гривень за тисячу кубів.

Кінцева ціна на газ у різних областях України залежить від тарифу на розподіл газу для відповідного обл- чи міськгазу. Для визначення ціни газу компанія аналізує 4 показники та обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила ціну на червень.

Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і завдяки цьому споживач отримує чесні умови,

– сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Показники, за якими визначають вартість газу:

ціна для комерційних споживачів за минулий місяць,

дані Мінекономрозвитку щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць,

середньозважена ціна на Українській енергетичній біржі та ціна за урядовою постановою від 19 жовтня 2018 року.

Наприкінці травня "Нафтогаз" повідомив, що ціну на газ у липні планує знизити на 8%, тож вартість газу становитиме 5 тисяч 803 гривні за тисячу кубометрів.

Нові призначення Зеленського

Новим керівником Державної прикордонної служби став Сергій Дейнеко. До цього він працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України.

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У біографії нового керівника не все так однозначно. Дейнеко командував Луганським прикордонним загоном до червня 2014 року і героїчно його захищав. Однак військова прокуратура відкрила проти нього кримінальну справу, яку так і не довели до логічного завершення.

То чому прокуратура відрила справу?За інформацією військової прокуратури, напередодні до Луганського загону привезли велику партію зброї. І, як описують цей період проросійські бойовики у пропагандистському фільмі "Позивной Донбас", із командиром загону в окупантів була чітка домовленість про здачу зброї на їхню користь. Військова прокуратура відкрила справу за фактом здачі загону, але чомусь так і не довела її до логічного завершення.

Інше сьогоднішнє призначення Володимира Зеленського – керманич Нацгвардії. Ним став Микола Балан, раніше він виконував обов’язки керманича. Балана призначив п’ятий президент України Петро Порошенко. Попереднього командувача Юрія Аллерова Порошенко звільнив 7 травня 2019 року.

Окрім того, Зеленський своїми указами звільнив заступника командуючого НГУ Олега Кулика. Першим заступником Миколи Балана став Володимир Кондратюк, а заступниками – Руслан Дзюба і Юрій Лебедь.

Що відомо про заступників Балана?

Володимир Кондратюк – український військовик, генерал-майор, начальник Південного територіального управління Національної гвардії України. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Руслан Дзюба – генерал-майор, начальник фінансово-економічного управління Головного управління Національної гвардії України.

Юрій Лебідь – генерал-лейтенант, начальник Східного територіального управління Національної гвардії України. Під час Євромайдану Лебідь керував полком спеціального призначення Внутрішніх військ МВС у Криму. Після анексії півострова відмовився приймати російське громадянство.

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Бізнес-партнер Медведчука купив собі ZIK

У кума Путіна побільшало українських телеканалів. Його бізнес-партнер та народний депутат придбав медіахолдинг ZIK, яким до останнього часу володіла родина львівського олігарха Петра Димінського.

Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK –компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Відтак, він у своєму медіаактиві тепер має три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK. На переконання багатьох фахівців, вищезазначеними мовниками де-факто володіє не Козак, а Медведчук.

А ось Козак заявляє, що ZIK придбав, бо це"осмисленно та прагматично".

Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з погляду ресурсів робить їх менш витратними та водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "Новини". Саме для його розвитку та управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсеров країни – Олексія Семенова,

– переконує він.

Одразу після того, як з’явилась інформація про продаж ZIK, низка журналістів заявила про звільнення з мовника. Зокрема, керівниця департаменту виробництва власних програм ZIK Ольга Мовчан, редакторка інформаційного агентства ZIK Тетяна Вергелес, автор і ведучий програми "Історична правда" Вахтанг Кіпіані та шеф-редактор новин телеканалу ZIK Роман Недзельський.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося – Тарас Козак, поплічник кума Путіна, став власником ZIK’у. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно", – зазначила Мовчан.

Хто такий Тарас Козак?Він тривалий час працював на різних посадах у Державній митній службі, зокрема був там заступником голови, очолював Західну регіональну митницю. У 2014 році став народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті Козака знають як найближчого соратника Віктора Медведчука.



Водночас це підтверджують і журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, нардеп Козак входить до найближчого оточення Віктора Медведчука, має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір".



Також Козак був фігурантом скандалів щодо анексії Криму. Він є також львівським підприємцем, співвласником низки юридичних осіб у сферах готельно-відпочинкового та будівельного бізнесів і нерухомості. У деяких із них партнером Богдана Козака виступає брат Віктора Медведчука – Сергій.

Які ще канали перебувають під контролем Медведчука:

5 жовтня 2018 року Тарас Козак викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича. 14 грудня 2018 року придбав собі телеканал "112 Україна" у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут.

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Загалом в українському медіапросторі суто інформаційних телеканалів сім:

24 канал

Еспресо TV

Прямий

5 канал

NewsOne

112 Україна

ZIK

Як повідомило 24 каналу українське представництво Nielsen, їхня загальна частка охоплення аудиторії складає 8,611%. На канали, які перебувають під контролем Медведчука, припадає 5,63%.

Компанія AC Nielsen – світовий лідер в області телевізійних вимірювань. Вона досліджує 40% світової глядацької поведінки аудиторії в 36 країнах у 78 000 домогосподарствах.

NewsOne є провідним проросійським телеканалом, який дуже прихильно ставиться до політики Кремля та агресії Росії в Україні. А на каналі "112 Україна" сам Віктор Медведчук є "гостем", якого чи не найчастіше показують в ефірі.

На окупованому Донбасі роздають російські паспорти

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Жителі окупованого Донбасу вже отримують російські паспорти. Наразі готові 1,2 тисячі документів, які Росія роздає незаконно. У російському МВС переконують, що загалом прийшло 12 тисяч заявок на отримання такого"документа".

Їх неодноразово попереджали: в Україні знатимуть, хто отримав паспорти Росії. Держава без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають документ у незаконний спосіб.

Видачу російських паспортів на Донбасі вже прокоментував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він наголосив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор.

Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 14, 2019

Чому на Донбасі видають російські паспорти?Бо спрощення на видачу цих документів для жителів Донбасу і Криму затвердив своїй указом президент РФ Володимир Путін.



Окрім того, російський уряд ще збирається розглянути законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання українців у Росії.



Україна, зі свого боку, вважає російські паспорти, видані жителям окупованих територій, недійсними.

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