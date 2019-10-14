Головні новини 14 жовтня: нова хвиля протестів "Ні капітуляції" та День захисника України

У День захисника в містах України відбулися сотні заходів – так вшановували пам'ять героїв, та дякували захисникам за мирне небо. Водночас українці знову вийшли на протест через формулу Штайнмаєра, закликаючи владу не допустити капітуляції. Збірна України з футболу перемогла чинних чемпіонів Європи – збірну Португалії. Такими були головні новини 14 жовтня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Дивіться також: Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео

У містах України нові протести

На марш проти капітуляції у Києві вийшли понад 12 тисяч осіб. Учасники акції вимагали від влади відмовитись від особливого статусу для Донбасу, не дозволити відведення українських військ із ключових позицій та заборонити амністію проросійських бойовиків. \

Марш саме 14 жовтня має символічний характер. Україна у цей день відзначають потрійне свято: релігійне – Покрови, історичні – День козацтва та створення ОУН УПА та День захисника.

Учасники маршу скандували "Ні капітуляції", "Слава Україні!", "Україна понад усе!", водночас – слова подяки. "Дякую!" вигукували і люди в колоні, і перехожі на вулицях, звертаючись до українських військових.



Акція "Ні капітуляції!" у Києві 14 жовтня/ фото Ростислав Лабенський, 24 канал





Колона підійшла до Майдану Незалежності/ Фото Анатолія Яворського (24 канал)

У перших рядах колони йшли ветерани війни на Донбасі, активісти та волонтери. Окрім, колишнього командира полку "Азов" та лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького колону очолювала також доброволець-медик і теперішня парламентарка Яна Зінкевич.

Основне про протести у Києві:

Учасники акції вважають формулу Штайнмаєра повною поразкою України. Кажуть: їм не потрібен мир будь-якою ціною.

Ходу супроводжували правоохоронці. Вони ж патрулювали вулиці столиці: вздовж усього маршруту стояли автозаки. На щастя, обійшлося без затримань та сутичок.

Колона слідувала від парку Шевченка та вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності, де відбулося віче.

Після нього учасники акції попрямували на вулицю Банкову, де теж провели невелику акцію.

Під будівлею Офісу Президента люди вигукували: "Богдана у відставку!". Річ у тім, що він раніше називав подібні акції проплаченими і це неабияк розлютило активістів.

Час від часу колону з людьми огортав чорний дим. Учасники дійства запалювали димові шашки та фаєри.



Марш "Ні капітуляції!" у Києві/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал



Після маршу на Майдані відбулося віче/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал

Знайте більше: В Офісі Президента пояснили, чому Богдан називав учасників акцій на Майдані "проплаченими"

Чому люди протестують проти формули Штайнмаєра?

У 2016 році її запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки". Він вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.

У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ.

Далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про введення в дію формули Штайнмаєра та початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Після цього у низці українських міст стартували акції протесту проти таких дій влади, всі вони мають назву "Ні капітуляції!".

Акція протесту через формулу Штайнмаєра 14 жовтня відбулася не лише у Києві. На марші "Ні капітуляції" вийшли люди у низці міст України, зокрема, – Львові, Харкові, Дніпрі та Хмельницькому. Як це було – дивіться тут.

Акції в містах у фото:



Протести у Львові/ Фото 24 каналу



Акція протесту у Дніпрі/ Джерело: radiosvoboda.org



Марш у Харкові/ Джерело: kh.depo.ua



Марш у Хмельницькому/ Джерело: vsim.ua

Читайте також: Мітинг під Офісом Президента: "Богдана у відставку" та "Ми – це Україна"

День захисника в Україні

В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України, День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці. У містах відбувалися сотні святкових заходів – концерти, патріотичні марші та акції. Тут – детально з фото та відео.

Святкування Дня захисника України почалося в 2014 році після підписання п'ятим Президентом Петром Порошенком відповідного указу. У 2015 році цей день став неробочим і Офіційним державним святом.

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вранці вшанували хвилиною мовчання загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті полеглих у Києві. Вони поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу.



Володимир та Олена Зеленські вшанували загиблих українських захисників

Водночас вже зранку у Києві відбулися кілька важливих подій – зокрема, акція на підтримку засудженого в Італії до 24 років в'язниці нацгвардійця Віталія Марківа та неполітична акція "Захисти українців Донбасу".

Це цікаво: День Захисника України: як українських воїнів вітають політики

Уже через кілька годин Володимир Зеленський відвідав із візитом Донеччину. Там у штабі ООС вручив державні нагороди військовослужбовцям і присвоїв почесні найменування бригадам.



Володимир Зеленський вручив нагороди військовим/ Джерело: president.gov.ua



Президент на Донеччині/ Джерело: president.gov.ua

Що сказав президент: Підвестися на зло всім ворогам, – Зеленський звернувся до українців у День захисника

"Слуга народу" пропонує скасувати військовий податок

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, якими пропонує скасувати військовий збір. Згідно з проєктами законів, податок на військо може зникнути вже з 1 січня 2020 року.

У пояснювальній записці до одного з проєктів закону Дубінський підкреслив, що військовий збір та податок на доходи фізичних осіб фактично дублюють одне одного, що стає підставою для подвійного оподаткування.

Відтак, запевняє народний депутат, зарплати українців мають надмірне податкове навантаження, порівняно з іншими країнами. На його думку, це, зокрема, значно погіршує конкурентоспроможність українських підприємств та товарів на міжнародних ринках.

Другим законопроєктом – №2253 – Олександр Дубінський пропонує внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу. Він наголосив, що ухвалення цих змін знизить частку зарплат, які виплачуються у конвертах та збільшить надходження до держбюджету за рахунок податків на доходи осіб.

Що відомо про військовий збір? Його запровадили у 2014 році після початку російської агресії на Сході та Півдні України. Ставка збору становить 1,5% від доходів осіб, які отримують їх в Україні.

Перемога в матчі з Португалією

Треба знати: Футболісти записали відео в пам'ять про загиблих на війні вболівальників

Збірна України з футболу в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" провела передостанній матч кваліфікації Євро-2020 та виборола перемогу у чинних чемпіонів Європи – збірної Португалії.

Синьо-жовті перемогли з рахунком 2:1. Таким чином збірна достроково оформила вихід на груповий етап чемпіонату Європи.



Збірна України/ Фейсбук-сторінка UkraineNationalFootballTeam

Як Україна здобула важливу перемогу – дивіться у нашому відеоогляді.

З перемогою хлопців вже привітав президент Володимир Зеленський. Він наголосив: тріумф став чудовим подарунком до Дня захисника України.