14 листопада Україну засипав перший сніг. СБУ провела обшук в офісі відомої IT-компанії Letyshops у Вінниці. У ДТП на Рівненщині загинув відомий український армреслер Андрій Пушкар. Такими були головні новини 14 листопада в Україні та світі.

Перший сніг в Україні

Від ранку середи активні користувачі соцмереж діляться кадрами першого снігу, який випав 14 листопада у Києві та інших областях України.

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Синоптики попередили, що рясний мокрий сніг падатиме практично цілий день – щоб були готові комунальники та інші служби.

Снігоприбиральну техніку у середу на вулицях Києва бачили, проте виникли перебої у графіку курсування громадського транспорту.

Перший сніг у Києві: дивіться відео, як працює снігоприбиральна техніка

Вже ближче до обіду столиця зупинилась у заторах.



Перший сніг у Києві: місто зупинилось у заторах

А через те, що не всі водії встигли вчасно "перевзути" свої автомобілі, неабияк зросла кількість ДТП.

Перший сніг у Києві спровокував багато ДТП: дивіться відео

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Станом на вечір 14 листопада у поліції повідомляли про понад 500 аварій, які стались через перший сніг у Києві.

В "Укрзалізниці" та столичних аеропортах звітували, що перший снігопад на їхню роботу не вплинув.

Обшуки у Letyshops

14 листопада співробітники СБУ у Вінниці проводили обшуки в IT-компанії Letyshops, а також в квартирі її власника і директора Ігоря Гнатовського.

На Facebook-сторінці IТ-асоціації Вінниці з'явилось відео з обшуків.

Гнатовського разом з дружиною під час обшуків зачинили у квартирі.

Що відомо про IT-компанію Letyshops?Кешбек-сервіс, працює на території країн СНД. Кількість клієнтів, за даними компанії, становить близько 6 мільйонів. У 2017 році IТ-компанія була визнана найкращим роботодавцем Вінниці за версією IТ-порталу DOU.

У ДТП загинув армреслер Андрій Пушкар

Чемпіон світу з армреслінгу, багаторазовий чемпіон України та Європи українець Андрій Пушкар загинув у моторошній ДТП на Рівненщині.

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Аварія сталась на трасі Київ – Чоп. Легковик, у якому їхав спортсмен, зіткнувся з вантажівкою.

33-річний Андрій Пушкар не дожив два дні до важливого матчу проти принципового суперника, уродженця Кривого Рогу, а нині москвича Дениса Ципленкова у рамках Кубку світу серед професіоналів "Золотий Тур".

YouTube Music та YouTube Premium запрацювали в Україні

В Україні запрацювали два нових сервіси аудіострімінг YouTube Music і YouTube Premium.

YouTube Music – це новий аудіострімінг на базі YouTube. Цей сервіс працює через додаток на Android або iOS.

YouTube Premium забезпечує розширений доступ до відеохостингу: надає доступ до офлайн-завантаження треків, програвання музики у фоновому режимі, відключає рекламу тощо.