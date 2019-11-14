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      Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної

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      Новини України сьогодні 14 листопада 2019 – новини України та світу
      Головні новини 14 листопада / Колаж 24 каналу

      Рада остаточно схвалила законопроєкт держбюджет на 2020 рік. Народна депутатка від "Слуги народу" Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її політичну позицію, але в ГПУ кажуть інше. Російському пропагандисту Корчевникову дозволили в’їзд в Україну. Футбольна збірна України вирвала перемогу над Естонією. Такими були головні новини 14 листопада.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

      Держбюджет 2020

      Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів.

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      Що закладено у бюджет на 2020 рік: основні цифри

      • Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 180,1 мільярда гривень.
      • Водночас доходи буде визначено у сумі 1 трильйон 93,7 мільярда гривень.
      • Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
      • На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
      • На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
      • Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
      • На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.
      • Окрім того, з 1 січня в Україні зростуть зарплати та пенсії.
      • Мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
      • Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
      • Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.

      держбюджет 2020 головні цифри бюджет України на 2020 рік
      Головні цифри державного бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Скандал зі Скороход

      Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали "за доручення одного із замів Офісу Президента". Депутатка стверджує, що підставою для цього стали "її голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі".

      Дізнайтеся більше про Анну Скороход

      Скороход додала, що підставою для затримання Алякіна став запит Росії 2017 року. Депутатка також звернулась до президента із закликом дати доручення ДБР і правоохоронцям "припинити свавілля" і "тиск на неї та сім'ю".

      Дивіться відео виступу Скороход у парламенті:

       

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що їхня політсила не має до цього жодного стосунку. Він також запевнив, що Скороход "неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала грошову матеріальну допомогу". За словами Арахамії, Скороход, найімовірніше, виключать із фракції, бо вона не виконує жодних її рішень.

      В ГПУ пояснили, що Алякін перебуває у міжнародному розшуку, і його затримали як підозрюваного у справі щодо шахрайства в особливо великих розмірах. Українське громадянство Алякіна було двічі скасоване міграційною службою. При оформленні він надав неправдиві відомості та підроблені документи. Алякін оскаржував це рішення через суд, однак програв.

      Дивіться фото: у Раді помітили підозрілу поведінку Скороход

      Алякіна доправили до ізолятора тимчасового тримання, а пізніше – оберуть йому запобіжний захід у вигляді тимчасового триманні під вартою.

      Російський пропагандист у Києві

      Пропагандист Кремля, ведучий телеканалу "Росія-1" Борис Корчевников місяць тому навідався до Києва. Річ у тім, що у вересні збігла 5-річна заборона для його відвідин України. У СБУ її не поновили, кажуть, – на це не було причин.

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      Так, у жовтні Корчевников у соцмережах написав, що відвідував фестиваль православного кіно "Покров", де йому вручили нагороду представники УПЦ МП. Окрім того, пропагандист гуляв Хрещатиком і писав про власні рефлексії від відвідин української столиці.

      Борис Корчевников російська пропаганда
      Борис Корчевников може вільно їздити в Україну / Фото foma.ru

      Соцмережі обурила ця ситуація, але в СБУ кажуть: за 5 останніх років до відомства не надходило жодних даних, які могли б завдати шкоди національній безпеці України. Цю відповідь СБУ надала на запит народного депутата Олексія Гончаренка.

      Отримав відповідь від СБУ щодо того, як путінська гниль Боря Корчевников потрапив до Києва і вільно прогулювався по Києво-Печерській Лаврі після того, як допомагав терористам і називав Крим російським. Мабуть, медалі "За заслуги перед Вітчизною" з рук Путіна і брудної пропаганди кожен день по росТБ про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо,
      – підписав політик фото документа.

      Що відомо про Корчевникова?

      • Він ведучий телеканалу "Росія 1" і гендиректор телеканалу, що належить РПЦ "Спас".
      • У 2014 році Нацрада з питань телебачення і радіомовлення передала СБУ список з 35 російських працівників ЗМІ, яким повинні були заборонити в'їзд на термін від 3 до 5 років. В опублікованому списку був також Борис Корчевников.
      • У 2017 році пропагандист відвідував анексований Крим.
      • Корчевников не раз висловлював брехливу пропаганду про Майдан і Україну. Наприклад, говорив про те, що Дмитро Ярош намагається повторити Долю Гітлера, а головним образом Майдану називав маску.

      Перемога збірної

      Збірна України здобула перемогу у товариському матчі проти Естонії. Однак зробила це аж в доданий арбітром час. І допоміг відзначитися рикошет.

      Читайте і дивіться більше про перебіг матчу Україна – Естонія

      Україна – Естонія 1:0

      Гол: Безус, 90+2

      Збірна України далі в хорошому настрої готуватиметься до матчу проти Сербії. Гра кваліфікації Євро 2020 відбудеться 17 листопада. Початок о 16:00.

      Україна – Естонія: дивіться відео найкращих моментів другого тайму

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Бюджет 2020 Верховна Рада Слуга народу Новини України Футбол СБУ Російська пропаганда Анна Скороход Законодавство Бюджет
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