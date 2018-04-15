Головні новини 15 квітня: деталі удару по Сирії та нові санкції Заходу проти Росії

Реакція світових лідерів та нові фото і відео ракетного удару по Сирії. Великобританія та США збираються ввести нові санкції проти Російської Федерації. Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ та передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ, який нещодавно зник безвісти. Такими були головні новини 15 квітня в Україні та світі.

Деталі удару по Сирії

Уночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних.

Так, ракети коаліції потрапили у три заплановані цілі. Першою ціллю був Центр досліджень та розробок у Барзасі, за межами Дамаску. Друга та третя ціль була розташована неподалік від міста Хомс, а саме хімічний комплекс Хімса Сіншар, який був "знищений повністю".



Хімічний комплекс Хімса Сіншар до та після ракетного удару



Центр досліджень та розробок у Барзасі до та після ракетного удару

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Згодом, міністерство оборони США опублікувало відео запуску крилатої ракети "Томагавк" з багатоцільового атомного підводного човна USS John Warner.

"Спостерігайте, як американські моряки на борту USSJohnWarner запустили ракету "Томагавк" 14 квітня з боку Середземного моря в рамках багатонаціональної страйкової операції проти сирійського уряду", – йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ракетний удар по Сирії, заявив, що "місія виконана", і подякував при цьому Франції та Великобританії за допомогу.

Чудова робота була пророблена минулої ночі. Дякую Франції та Сполученому Королівству за виявлену ними мудрість і міць їх збройних сил. Кращого результату і бути не могло. Місія виконана!

– написав Трамп.

Окрім того, він похвалився, що військова операція, проведена в Сирії, була настільки ідеальною, що американські ЗМІ не зможуть її дискредитувати.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

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Натомість, Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Хассаном Рухані заявив, що продовження ракетних ударів по Сирії з боку країн Заходу матиме серйозні наслідки.

"Володимир Путін, зокрема, підкреслив, що якщо подібні дії, що здійснюються в порушення статуту ООН, продовжаться, то це неминуче призведе до хаосу в міжнародних відносинах", – йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

Нові антиросійські санкції

Великобританія, вслід за США, планує запровадити нові санкції проти "російських олігархів з Великобританії". Однак імена не називають. При цьому у Лондоні розглядають різні варіанти дії щодо "розміщених в королівстві "незаконних фінансів" російських бізнесменів і чиновників". Серед них – і замороження державних рахунків у Великобританії та "корумпованих еліт" із Росії.

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Також, американський посол Джон Хантсман відправив у російське МЗС лист, у якому йдеться про те, що влада США готує нові санкції проти Росії, через підтримку сирійського президента Башара Асада.

У першій частині листа йдеться про мотивацію силової операції, яку здійснили американці та їх союзники щодо Сирії. Американське керівництво вважає, що сирійська влада винна у використанні хімічної зброї проти власного населення, і міжнародна спільнота має зробити певні кроки, щоб зупинити Башара Асада. У другій частині повідомлення йдеться про те, що Вашингтон введе нові санкції проти Москви за "підтримку сирійського режиму".

За словами посла США в ООН Ніккі Хейлі, США оголосять про нові санкції проти Російської Федерації у понеділок, 16 квітня.

"Ви побачите, що російські санкції будуть посилюватися. Міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосить про це в понеділок, якщо він цього ще не зробив, і вони будуть спрямовані безпосередньо на компанії, що займаються постачанням обладнання і технологій, пов'язаних з використанням Асадом хімічної зброї", – наголосила дипломат.

Загострення ситуації на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військових, використовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Окрім того, патруль спостережної місії ОБСЄ проїжджаючи через окуповану Ужівку, що на Донеччині, зафіксував поблизу будинків мирних мешканців 2 БТР-80 і 2 танки. У цей час, один з проросійських бойовиків, що побачив команду СММ, здійснив постріл у повітря, який, за оцінкою спостерігачів, був попереджувальним. Патруль Місії негайно залишив цей район.

Також, РНБО з посиланням на дані розвідки повідомляє, що російсько-окупаційне командування тимчасово окупованих районів Донбасу готується до проведення "зачисток" в Тельманівському та Старобешівському районах.

Передбачається, що під час проведення заходів місцевому населенню буде обмежений в'їзд-виїзд, будуть проводитися обшуки в місцях проживання, і опитування з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян,

– повідомляють розвідники.

Пропагандистські ЗМІ такі дії окупантів пояснюють нібито необхідністю "попереджувальних антитерористичних заходів".

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Також, сьогодні, 15 квітня, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.

"Силами пошукової групи "Евакуація-200" тіло загиблого доставлено до місця проведення процедури впізнання та проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні штабу.