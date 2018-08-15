Головні новини 15 серпня: Стрілянина у Києві, ДТП на Житомирщині та санкції України проти Росії

Вранці 15 серпня біля ринку у Києві стався конфлікт зі стріляниною, внаслідок якої було поранено двоє осіб. Також вранці сталася жахлива аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля на автодорозі Київ – Чоп у Житомирські області. Російська Федерація обурилися наміром України створити санкційний список росіян через політв'язнів. Такими були головні новини 15 серпня в Україні та світі.

Стрілянина у Києві

Вранці 15 серпня неподалік київського ринку на Троєщині сталася стрілянина, в ході якої двоє людей отримали поранення.

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Все почалося з конфлікту і переросло у бійку між чоловіками повідомлення про яку надійшло правоохоронцям приблизно о 10:40 ранку середи.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами очевидців, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі марки Mersedes і на двох іномарках "БМВ" і "Тойота" з іноземними номерами.

У Києві введено план "Перехоплення", а на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Пізніше з'явилась інформація, що внаслідок цієї стрілянина двоє осіб зазнали поранень.

У чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію із місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного – дотикове поранення в ліве стегно, в іншого – в ноги і живіт,

– уточнили у поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом цієї стрілянини.

Спільнота dtp.kiev.ua повідомила, що інцидент стався на Троєщині. Камери спостереження зафіксували номерні знаки мікроавтобуса Mersedes, на якому втекли зловмисники.

Згодом правоохоронці затримали 2 людей, які влаштували бійку та відкрили стрілянину.

"Неподалік від Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус "Мерседес", яким із місця події втекли зловмисники. У результаті затримано двох осіб, яких доставляють в управління поліції для встановлення обставин події", – мовиться у повідомленні правоохоронців.

Страшна ДТП на Житомирщині

Повідомлення про аварію надійшло приблизно о 6:10 ранку у середу.

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15 серпня на 70-му кілометрі автодороги Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та ВАЗ. У результаті загинув водій та пасажир легковика. Керманич фури з місця пригоди втік,

– повідомили в поліції.

Попередньо вдалось встановити, що водій вантажівки VOLVO на турецьких номерах виїхав на зустрічну смугу і влетів у ВАЗ-2110.

28-річний водій легковика з Києва та його 31-річний пасажир – житель Чернігівської області – загинули на місці.

Фура, яка перевозила фрукти, після зіткнення загорілась. Очевидці публікують у мережі моторошні фото та відео з місця аварії.

Дивіться відео з місця аварії з вантажівкою та легковиком на Житомирщині:

Україна розширить санкції п роти Росії

Речниця російського відомства зазначила, що Москва буде розглядати включення Києвом політиків РФ до створюваного аналогу "списку Магнітського" як грубе порушення норм міжнародного права.

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Анонсований київським режимом пакет, який можна порівняти зі "списком Магнітського", – чергова спроба запровадити односторонні примусові заходи, що суперечать міжнародному праву і практиці цивілізованого міждержавного спілкування,

– обурилася Захарова.

За її словами, ці правопорушення нібито ніким не доведені, а Україна "порушує принципи презумпції невинуватості".

"Складається враження, що українська влада наслідує поганий приклад з-за океану і має намір у порушенні ", – наголосила представниця МЗС РФ.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко заявив під час прес-конференції на тему "Подача нової міждержавної заяви України проти Російської Федерації до ЄСПЛ", що Україна закликатиме міжнародних партнерів запровадити додаткові персональні санкції проти керівництва Росії за аналогом "списку Магнітського" через незаконне утримання українських бранців у РФ.

Міністр юстиції зауважив, що зараз дуже багато роботи проводиться на рівні дипломатичної комунікації з Росією.

Вперше подається юридичний документ українським урядом проти РФ, який описує ті масові порушення прав людини, що допускаються проти українських політв'язнів на території РФ, з конкретними прізвищами причетних до цього російських посадовців, зокрема і високопосадовців. І це для нас аргумент перед нашими міжнародними партнерами щодо введення додаткових персональних санкцій, персональних санкцій проти всього керівництва РФ, які причетні до цих політично мотивованих переслідувань,

– сказав Петренко.

За його словами, відтоді, коли цей позов буде поданий, Україна розраховуватиме, що Європейський суд з прав людини буде оперативно розглядати цю справу. Чиновник також зазначив, що це вже шоста міждержавна заява України до ЄСПЛ.

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"Ми будемо звертатися, щоб ця справа була визначена як пріоритетна, оскільки мова йде про долю людей, які перебувають у дуже важкому і психологічному, і фізичному стані", – підсумував міністр.

Відео коментаря Павла Петренка

Нагадаємо, 10 серпня Україна подала міждержавну заяву до ЄСПЛ проти Росії через порушення прав українських політв'язнів. Позов складається із 130 сторінок, на яких описується порушення щодо 71 політв’язня Кремля. Проте перелік є відкритим і буде доповнюватися залежно від кількості зібраних доказів.