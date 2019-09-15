Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові

Кабінет Міністрів 15 вересня вніс у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік, як цього і вимагав президент Володимир Зеленський. У Харкові відбувся перший Марш рівності – радикали напали на його учасників та побилися з поліцією. Звільнений із полону Кремля Олег Сенцов показав єдине фото, зроблене у російській в’язниці. Такими були головні новини 15 вересня.

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Бюджет 2020

Кабінет Міністрів 15 вересня вніс у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік – саме таку дату називав Володимир Зеленський. Текст документа на сайті Ради поки що відсутній.

Ми сьогодні в парламент подаємо перший проект бюджету, щоб депутати могли на нього подивитися. Протягом 2 тижнів повинні подати до ВР програму діяльності уряду,

– заявив на брифінгу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

При цьому він уточнив, що до 2 листопада уряд розраховує внести в проект бюджету корективи, згідно з оновленим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Гончарук також зазначив, що поточний варіант держбюджету скасовує дотації агропідприємствам на користь підтримки малих фермерів.

Важливе із проєкту держбюджету на 2020 рік:

Витрати на національну безпеку збільшені на 33,8 мільярда гривень і складуть 245,8 мільярда гривень.

Фінансування Пенсійного фонду – 172,6 мільярда гривень.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 мільярда гривень, з яких 69,7 мільярда гривень – Дорожній фонд.

Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані у розмірі 2 мільярдів гривень

Для виплат субсидій українцям закладуть 47 мільярдів 600 мільйонів гривень

Мінімальну заробітну плату на 550 гривень – до 4 тисячі 723 гривень.

У проєкті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28 гривень 20 копійок за 1 долар. Проте цей курс поки що закріплений лише в макропрогнозі.

Раніше Гончарук повідомляв, що проєкт держбюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому попереднім урядом (прогноз зростання ВВП 3,3%), проте за наступні 2 місяці ці цифри будуть скоректовані.

Хто і як затверджує державний бюджет України?Законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів. Потім документ виносять на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.

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Марш рівності у Харкові – напади, сутички і затримані

Учасники Маршу рівності тримають плакати з написами "Ніколи не вибачайся за те, кого кохаєш", "Іноді я хочу, щоб люди дозволили іншим людям просто бути", а також символіку Фундації регіональних ініціатив, маршу "ХарківПрайд" і веселкові прапори.

Учасники маршу рівності розповідають, що головна мета – безпечне для всіх місто.

Вулиці Харкова повинні бути безпечними для всіх, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, незалежно від вигляду людини,

– сказала одна із учасниць.

Дивіться фото з Маршу рівності в Харкові (Фото kh.depo.ua):

Дивіться фото з Маршу рівності в Харкові (Фото kh.depo.ua):

Перешкоджати маршу прийшли і десятки людей, які виступають проти проведення акції. Вони принесли величезний плакат з написом "За традиційні сімейні цінності". Один з учасників цієї акції – людина в рясі священнослужителя і з хрестом. Також ці люди скандували: "Слава Україні – Героям слава".



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua



Противники Маршу рівності в Харкові / Фото sq.com.ua

Окрім того, молодики в балаклавах і масках напали на учасника Маршу рівності. В мережі з'явилося коротке відео, на якому молодики з закритими обличчями когось б'ють навпроти будівлі облради, а їм намагається перешкоджати поліція.

Дивіться відео сутички на "ХарківПрайді":

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

Після завершення маршу учасники ультраправої організації "Фрайкор" почали ловити та бити його учасників. Радикали також побилися із правоохоронцями

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

За фактами порушень публічного порядку в центрі Харкова після Маршу рівності поліція відкрила два кримінальних провадження і оформила адмінпротокол, внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських. До відділків забрали 17 радикалів.

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Фото Сенцова із російської в'язниці

Звільнений нещодавно із російського полону режисер Олег Сенцов показав фото, якому вже понад 3 роки. На фото Сенцов позує з тією самою банкою, яку передав президенту Зеленському на Форумі YES.

За ґратами в Росії колишній бранець Кремля обклеїв синьою і жовтою смужками металеву банку з-під чаю і написав на ній "Слава Україні!"

Усі п'ять років у в’язниці ця банка була з ним. Це неабияк дратувало тюремників, її постійно забирали в Сенцова, відривали прапор, топтали. Але ця банка символізувала його маленьку боротьбу проти системи.

Ув'язненим не можна мати ні телефони, ні інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав,

– написав Сенцов на своїй фейсбук-сторінці.



Олег Сенцов у в'язниці/ Фото із фейсбук-сторінки

Сенцов віддав цю банку президенту Зеленському і попросив наповнити по вінця нагрудними значками усіх звільнених із російського полону бранців.

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Осінь – час для фільмів

Синоптики кажуть, що теплих днів залишилося не так вже й багато. Однак це точно не привід сумувати – дуже навпаки. Прохолодні осінні вечори чудово підійдуть для перегляду фільмів у спокої та затишку.

Ми подбали про те, аби ви не губились у просторах інтернету, і підібрали найкращі фільми 2019 року. Усі вони – тут. Приємного перегляду і гарної осені!