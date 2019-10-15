Головні новини 15 жовтня: Перемога Приватбанку і зрив розведення військ на Донбасі

Приватбанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського і Боголюбова. У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін полоненими. МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП. Водночас, українська економіка зростатиме. Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів. Такими були головні новини 15 жовтня.

Найважливіші новини за вівторок, 15 жовтня:

Перемога Приватбанку у Лондонському суді: що це дасть Україні

До теми: Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі

Про яку перемогу Приватбанку йдеться?

Про рішення Апеляційного суду Лондона і Уельсу. Цей суд задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції. У 2018 році Високий суд Лондона відмовився розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Приватбанк оскаржив це рішення. Саме цю скаргу і задовльнили рішенням Апеляційного суду Лондона і Уельсу.

Як пояснила прес-секретарка банку Інна Музичук, відтепер англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства, здійсненого колишніми власниками банку.

Що означає рішення суду?

– Що тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті. У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до суду проти Коломойського та Боголюбова. Банк хоче домогтись компенсації тих збитків, які йому завдали шахрайські дії ексвласників.

– Що всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться. Наказ про арешт активів Високий Суд Англії видав після того, як зробив висновок, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з Приватбанку майже 2 мільярди доларів. Ці гроші були переведені компаніям, які їм таємно належали або перебували під їх контролем, вважав суд.

– Що банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків. Це значна сума – 1,9 мільярда доларів плюс відсотки (близько 500 тисяч доларів на день). Всього, за підрахунком банку, сума компенсації на сьогодні зросла приблизно до 3 мільярдів доларів.

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– Що Україна може отримати механізм протидії виведенню коштів в офшори. "Ця правова позиція може стати революційною для "деофшоризації" української економіки. Тому що ховати гроші в комфортних юрисдикціях в Європі вже не вийде. Далі лише справжні сміттєві офшори з якими перестає працювати глобальна фінансова система", – пояснив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

Що це рішення означає для українців?

Поки що це – приємна дрібниця. Рішення є проміжним і саме по собі особливих наслідків не матиме. Все буде впиратись у те, яким буде остаточне рішення у позові Приватбанку. У разі перемоги України, як мінімум, це означатиме, що всі ми не дарма віддали свої гроші на те, аби врятувати Приватбанк.

Дивіться відео: Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського

Бойовики знову зривають розведення військ на Донбасі

Важливо: Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ: перелік і карта

Тристороння контактна група під час чергової зустрічі у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється. Під час чергового засідання тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона заявила, що бойовики не поспішають виконувати домовленості про розведення військ на Донбасі. Окрім того, сторони не змогли домовитися з питання обміну полоненими.

Українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації поблизу чотирьох наслеених пунктів:

Кальміуське;

Новоазовськ;

Саханка;

Кумачове.

Усі чотири населені пункти розташовані на окупованій території Донецької області. Там, за словами прессекретарки Кучми, мують бути відведені важке озброєння та техніка.

Водночас українська сторона у Мінську наголосила, що початок розведення військ можливий лише за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках.

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Проте, 7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

Дворічний мораторій на перевірки ФОПів: що зміниться

Важливо: Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи

Президент України Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім "ризикових", на зразок ювелірного бізнесу.

В Офісі Президента вважають, що протестні настрої проти перевірок ФОПів викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців щодо норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями і перекручуванням.

Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним.



Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.

В ОПУ сказали, що підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі у телефон безкоштовний додаток, що надасть Державна фіскальна служба. Заступниця керівника Офісу Юлія Ковалів президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року.

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Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Володимира Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві.

Що відомо про законопроєкт про касові апарати?Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами. Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням.



Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби. За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками. При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом'якшена. Володимир Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу.

Прогноз МВФ щодо ВВП: що чекає на українську і світову економіку

Важливо: Українське економічне диво: чи зростатиме ВВП України щороку на 7%

Українська економіка у 2019 році зросте на 3%, а у 2020 – ще на 3%. Про це йдеться у жовтневому огляді світової економіки World Economic Outlook. За останніми оцінками фахівців Фонду, реальний рівень ВВП України до кінця нинішнього року прогнозується на рівні 3,0%. У липні він становив 2,7%.

Показник інфляції до кінця 2019 року становитиме всього 7%, а до кінця 2020 року сповільниться до 5,6%.

Що таке інфляція?підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України складе у 2019 році 2,8% ВВП і 3,5% ВВП – у 2020 році.

До теми: Це популізм, – Верстюк про обіцянки Гончарука підняти економіку на 40%



Бюджет 2020 / інфографіка 24 каналу

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Що буде зі світовою економікою?

У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на 3,4%, що на 0,1% нижче від того, що прогнозувалося фінансовими експертами у липні. Основна причина погіршення прогнозу щодо світової економіки – торгова війна між США та Китаєм.

Новообрана глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що світова економіка до 2020 року втратить через торгові конфлікти понад 700 мільярдів доларів. За її словами, це можна порівняти із тим, якби раптом зникла уся економіка Швейцарії.