Вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП.

Приблизно о 7:20 четверга зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.

Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, що "коктейлі" кидали у двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви.

Будівля церкви пошкоджень не зазнала, проте постраждав комендант приміщення – священик Київського Патріархату. Нападники застосували проти нього силу та газовий балончик.

Про інцидент правоохоронцям повідомив охоронець Андріївської церкви.



Невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю у двері Андріївської церкви/24 канал

Зараз проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події,

– повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У поліції додали, що під час огляду території поблизу Андріївської церкви виявили рюкзак, який, ймовірно, належить нападникам.



Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: поліція розслідує/24 канал

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за кількома статтями.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.

Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.

Арешт снайпера за підозрою у вбивствах майданівців

Правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на Інститутській.

Глава Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк зазначив, що затриманого звинувачують у скоєнні злочину за ч. 2. ст. 115 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (умисне вбивство; перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Раніше він служив. У той час він був у внутрішніх військах, потім – у Нацгвардії. А тепер – років зо два як звільнений. Він в якомусь приватному підприємстві працював,

– зазначив Горбатюк.

За його словами прокуратура не затримувала підозрюваного, тому що збирала необхідну доказову базу.

Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.

Затримання терориста, який планував теракти в Україні на замовлення Росії

Правоохоронці затримали і арештували українця, який на замовлення російських спецслужб готував терористичний акт у Херсоні, направлений проти представника "Нацкорпусу" та керівника "Добровільної народної дружини самооборони Херсонської області".

Речниця генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що затриманий у у травні 2018 року, виконуючи завдання спецслужб Росії з використанням вогнепальної зброї здійснив замах у Херсоні, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" мали були бути нанесені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості

Речниця зауважила, що нападнику не вдалося реалізувати свої наміри, оскільки його підготовку таємно контролювали українські правоохоронці і вони замінили його бойові набої на холості.

Крім того підозрюваний планував скоїти ще один напад на одного з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області".

Вона повідомила, що затриманому 14 листопада повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу – "готування і замах на злочин", "теракт", "незаконне поводження зі зброєю".

15 листопада Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

Як святкував свої 70 принц Чарльз

У середу, 14 листопада, герцог Уельський святкував своє 70-річчя. В мережі з’явились перші фото сина королеви Єлизавети ІІ принца Чарльза, його дружини Камілли Паркер Боулз та інших членів королівської сім’ї.