Головні новини 15 листопада: напад на Андріївську церкву, арешт снайпера Майдану та терорист РФ
Двоє людей кинули пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців. Правоохоронці затримали снайпера Внутрішніх військ, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану. Правоохоронці затримали українця, який на замовлення спецслужб РФ готував теракт. Такими були головні новини четверга, 15 листопада, в Україні та світі.
Про напад на Андріївський собор
Вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП.
Приблизно о 7:20 четверга зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.
Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, що "коктейлі" кидали у двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви.
Будівля церкви пошкоджень не зазнала, проте постраждав комендант приміщення – священик Київського Патріархату. Нападники застосували проти нього силу та газовий балончик.
Про інцидент правоохоронцям повідомив охоронець Андріївської церкви.
Невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю у двері Андріївської церкви/24 канал
Зараз проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події,
– повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
У поліції додали, що під час огляду території поблизу Андріївської церкви виявили рюкзак, який, ймовірно, належить нападникам.
Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: поліція розслідує/24 канал
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за кількома статтями.
Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.
Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.
Арешт снайпера за підозрою у вбивствах майданівців
Правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на Інститутській.
Глава Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк зазначив, що затриманого звинувачують у скоєнні злочину за ч. 2. ст. 115 і ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (умисне вбивство; перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Раніше він служив. У той час він був у внутрішніх військах, потім – у Нацгвардії. А тепер – років зо два як звільнений. Він в якомусь приватному підприємстві працював,
– зазначив Горбатюк.
За його словами прокуратура не затримувала підозрюваного, тому що збирала необхідну доказову базу.
Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад сто учасників протесту. Загиблих Революції Гідності стали називати Небесною Сотнею.
Затримання терориста, який планував теракти в Україні на замовлення Росії
Правоохоронці затримали і арештували українця, який на замовлення російських спецслужб готував терористичний акт у Херсоні, направлений проти представника "Нацкорпусу" та керівника "Добровільної народної дружини самооборони Херсонської області".
Речниця генпрокурора Лариса Сарган зазначила, що затриманий у у травні 2018 року, виконуючи завдання спецслужб Росії з використанням вогнепальної зброї здійснив замах у Херсоні, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" мали були бути нанесені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості
Речниця зауважила, що нападнику не вдалося реалізувати свої наміри, оскільки його підготовку таємно контролювали українські правоохоронці і вони замінили його бойові набої на холості.
Крім того підозрюваний планував скоїти ще один напад на одного з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону "Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області".
Вона повідомила, що затриманому 14 листопада повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу – "готування і замах на злочин", "теракт", "незаконне поводження зі зброєю".
15 листопада Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.
Як святкував свої 70 принц Чарльз
У середу, 14 листопада, герцог Уельський святкував своє 70-річчя. В мережі з’явились перші фото сина королеви Єлизавети ІІ принца Чарльза, його дружини Камілли Паркер Боулз та інших членів королівської сім’ї.
Фото іменинника принца Чарльза та його дружини Камілли Паркер Боулз з’явилось на офіційній сторінці Clarence House в Instagram. Світлина була зроблена в день народження герцога перед тим, як подружжя відправилось на святкування у Букінгемський палац.
На урочистий прийом принц Чарльз та Камілла вибрали наряди в одній кольоровій гамі – костюм герцога та сукня герцогині були насиченого синього кольору, який так любить монарша сім’я. Герцог Уельський позував перед камерою з кумедною різнокольоровою кулькою, на якій виднілась цифра "70". Чарльз був у чудовому настрої.
Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз / Getty Images
На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter з’явилось привітання, яке королева Єлизавета ІІ адресувала своєму старшому синові.
Це щастя, коли мати може оголосити тост своєму синові на його 70-річчя. Це означає, що ти жила досить довго і своїми очима бачила, як твоя дитина зростає,
– сказала королева.
На вечірнє святкування дня народження принца Чарльза інші члени монаршої сім’ї під’їжджали один за одним окремими автівками. Папараці вдалось сфотографувати Меган Маркл та Кейт Міддлтон по дорозі до Букігнемського палацу. Волосся Меган було акуратно підібране вверх, а на вухах виблискували великі діамантові сережки. Можна помітити, що дружина принца Гаррі для світського заходу обрала сукню темного кольору.
Кейт Міддлтон для святкової вечері теж одягнула коштовний аксесуар – діамантові сережки, але нарядилась у сукню рожевого кольору. Вечірня зачіска лише підкреслила красиві вилиці герцогині, які яскраво сяяли.