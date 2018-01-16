Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади

Під стінами Верховної Ради зібрались протестувальники та навіть запалили шини, у той час у стінах парламенту депутати мали голосувати за скандальний законопроект про реінтеграцію Донбасу. Одещину засипало снігом. Україна оновила "чорний список" російських діячів культури. Такими були головні новини в Україні та світі 16 січня.

Реінтеграція Донбасу

16 січня відбулось перше після канікул засідання Верховної Ради. Депутати мали вирішувати долю окупованого Донбасу – голосували за закон про реінтеграцію окупованих територій. Однак, всі правки до законопроекту нардепи так і не встигнули розглянути.

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Під час ранкового засідання нардепи розглянули 344 поправки з 673 поданих. Під час вечірнього засідання 136. Жодна з них не була підтримана. Ще майже 200 поправок депутати перенесли на наступний день.

Поки депутати голосували за правки під стінами Верховної Ради зібрався мітинг – кілька десятків активістів підпалили шини та солому. Це призвело до сутичок з поліцією. Правоохоронці намагались відмовити протестувальників від цього, внаслідок чого й сталась штовханина між патрульними та людьми з наметового містечка під Радою.

Сутички під Радою

Внаслідок сутичок постраждав щонайменше один правоохоронець, одного учасника акції затримали і доставили у відділення поліції.

Співробітники ДСНС намагались загасити вогонь.

За інформацією поліції, у сторону правоохоронців застосували сльозогінний газ, внаслідок чого і постраждав поліцейський.

Чорний список

Міністерство культури України на підставі звернення СБУ доповнило перелік культурних діячів Росії, які створюють загрозу національній безпеці. Так, до списку внесені російський кінорежисер Микита Михалков, телеведучий Дмитро Шепелєв, Дмитро Фомін та Вакуленко Василь.

Зазначимо, що Дмитро Фомін – більш відомий за іменем Мітя Фомін – російський музикант; Василь Вакуленко – репер Баста.

Прийшла зима

16 січня в Одесу прийшла справжня зима – місто засипало снігом. Сніговий покрив сягає вже 5-6 сантиметрів. Одесити діляться у соцмережах знімками засніженого міста.

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При цьому уже 17 січня засніжить у більшій частині України. Окрім того, суттєво потеплішає в Україні. А у четвер, 18 січня, напередодні Водохреща, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У низці областей прогнозуються снігопади та хуртовини.