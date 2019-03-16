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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські

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      Новини України сьогодні 16 березня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 16 березня / колаж 24 каналу

      У Києві "Нацкорпус" та "Нацдружини" мітингували під Адміністрацією Президента. Активісти-націоналісти закидали правоохоронців іграшковими поросятами у Полтаві. Жіноча збірна України здобула бронзові медалі в естафеті на ЧС з біатлону. МінТОТ звинуватило Кримський міст у аварії з судном Maryland. У Полтаві звільнили голову ОДА. Такими були головні новини суботи, 16 березня, в Україні та світі.

      Багатотисячні мітинги в Києві через скандал з "Укроборонпромом"

      На Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". Організатори заявляють, що на мітинг зібрались близько 10 тисяч осіб. Однак у МВС зазначають, що учасників не більше 2 тисяч.

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      Вимоги мітингарів незмінні – їх представники "Нацкорпусу" озвучували на інших схожих акціях, проведених у кількох містах України після гучного корупційного скандалу. На акцію прийшов і лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

      Якщо вони цього разу не почують (вимогу притягнути до відповідальності Гладковських – 24 канал), ми підемо до них додому,
      – заявив він під час свого виступу.

      За його словами, на мітинг прийшли близько 5 тисяч "нацкорпусівців". Окрім представників "Нацкорпусу" та "Національних дружин", яких на акції більшість, на Майдані зібрались також жителі інших міст. Організатори наголошують, що проводитимуть мітинги, поки розслідування корупційних схем в "Укроборонпромі" не завершиться покаранням винних.

      Київ
      Мітинг на Майдані

      Журналісти 24 каналу також намагалися поговорити з учасниками мітингу, проте вони мають чіткий наказ не спілкуватися зі ЗМІ.

      Після низки виступів організаторів та активістів люди пішли до Адміністрації Президента. І учасники, і організатори акції наголошували, що усе "відбуватиметься мирно". Однак без провокацій не обійшлось – дорогою до АП мітингарі закидали правоохоронців іграшковими рожевими свиньми.

      Мітинг
      Рух мітингувальників до Адміністрації Президента

      Чого вимагає "Нацкорпус":

      • Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;
      • Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;
      • Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;
      • Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету

      Дивіться відео, як кидали іграшки у поліцейських:

      Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

      Протести у Полтаві під час візиту Порошенка: "поросята" і автозаки

      У Полтаві перед початком передвиборного мітингу президента Петра Порошенка затримали близько десятка людей. Трапилося це після конфлікту, який спалахнув на Театральній площі.

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      За словами очевидців, група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. Крім того, група полтавців, серед яких представник "Нацкорпусу", тримали у руках плакат зі словами "Кандидатів багато – мародер один".

      Полтава
      Плакат на мітингу в Полтаві: "Кандидатів багато – мародер один"

      Представники "Національних дружин" кидали в правоохоронців іграшкових поросят з вимогою притягнути до відповідальності колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) за розкрадання в оборонній сфері. Тож поліція доставила близько 10 осіб до відділення, де з'ясовують мету їхніх дій.

      Дивіться відео, як у Полтаві затримували активістів:

      Жіноча збірна з біатлону на чемпіонаті світу завоювала довгоочікувану медаль

      Під час чемпіонату світу з біатлону у шведському Естерсунді жіноча збірна України зуміла фінішувати на третій позиції серед усіх учасників естафети.

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      Першою серед українок бігла Анастасія Меркушина. Вона чисто відстрілялася на своїх вогневих рубежах та передала естафету на другій позиції. Віта Семеренко вже у першій своїй стрільбі зробила промах, відтак українки відкотилися на третю позицію. Збірну Італії ж випередила США.

      Біатлон
      Настя Меркушина, сестри Валя та Віта Семеренко та Юля Джима – бронзові призерки

      Та вже на третій передачі естафети у лідерах були шведки. Американки стали другі, а збірна України третьою. Тільки цього разу відставання від лідерів склало 39,9 секунди – через два промахи Юлії Джими на другій стрільбі. При цьому що українки у підсумку зробили лише п'ять промахів, що стало найкращим результатом у гонці.

      Зрештою, Валя Семеренко третьою перетнула фінішну пряму, вигравши фінальній забіг у збірної Німеччини на 0,5 секунд. Перемогу ж в естафеті здобула збірна Норвегії, а збірна Швеції фінішувала другою.

      Корупція у Полтавській ОДА: президент змінив керівника області

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Валерія Головка з посади керівника ОДА. А згодом призначив виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації Романа Товстого. НАБУ підозрює Головка в отриманні значного хабара.

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      "Останнє слово, звісно, за судом, але ми маємо створювати умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру", – пояснив Порошенко своє рішення.

      Головко
      Вже екс-керівника ОДА Полтавської області Валерія Головка НАБУ підозрює у корупції

      Що трапилося у Полтавській ОДА? Детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що, зокрема, у серпні 2017 року на бізнес-форумі в Полтаві представник консорціумів "АЛВІ РОД" та "Укрбуддор" познайомився з Головком і Пісоцьким (заступник Головка). Після цього керівники ОДА взяли в цього підприємця хабар у 200 тисяч доларів, обіцяючи не перешкоджати йому вести бізнес на Полтавщині. Головко і Пісоцький переконують, що не скоювали жодних протиправних дій і не мають жодного стосунку до корупції. Але у НАБУ іншої думки.

      У аварії судна біля берегів окупованого Криму винен Кримський міст

      Аварія із судном Maryland поблизу берегів анексованого півострова сталася через обміління каналу. Причина цьому – наслідки незаконного будівництва окупантами Кримського мосту. Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МІНТОТ) і внутрішньо переміщених осіб України.

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      Maryland сіло на мілину в районі повороту з Чушкінського на Єнікальське коліно Керч-Єнікальського каналу під час проходження через Керченську протоку. У відомстві нагадали, що окупанти встановили обмеження по осадці суден на позначці 8 метрів. 

      Судно

      Через незаконне будівництво мосту і його неправильну конструкцію відбувається замулювання дна та відкладання піску в районі Керченської протоки. Причиною цього можуть бути велика кількість опор Керченського мосту, які займають значну площу дна у протоці, а також перешкоджають природному перетіканню води у Чорне море.

      Висота судна Maryland становить 13,9 метра, а його максимальна осадка – 7,7 метра. Технічні характеристики судна дозволяли безперешкодно здійснити вихід із Азовського моря, проте незаконно побудований міст вкотре став перешкодою для вільного проходу суден у Чорне море.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку між Таманським півостровом (Краснодарський край РФ) і Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди – 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. 

      У окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Результати космічної зйомки свідчать, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували міст нашвидкуруч. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Протести Корупційні схеми в Укроборонпромі Кримський міст НАБУ Новини Спорту Петро Порошенко Новини Полтави Національний корпус Поліція Корупція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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