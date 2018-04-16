Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єревані

Тітушки штурмували будинок із переселенцями у Києві. Савченко відновила голодування. У Єревані учасники масових протестів виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії колишнього президента Сержа Саргсяна. Такими були головні новини 16 квітня в Україні та світі.

Штурм будинку із переселенцями у Києві

У понеділок 16 квітня у Києві озброєнні чоловіки взяли штурмом будинок на вулиці Обухівській 60, який часто приписують екс-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову.

Читайте також: Вибух гранати під час бійки у парку Києва: у поліції оприлюднили деталі

"Тітушки" застосували там вогнепальну зброю. Під час штурму постраждали двоє людей. Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко.

За його словами, будинок разом із переселенцями державні чиновники продали за ціною 120 доларів за квадратний метр. А юрист цієї фірми, прихопивши з собою три автомобілі "охорони" поїхав сьогодні перевіряти свою власність. Всередині із мешканцями будинку стався конфлікт, внаслідок якого постраждали мешканець будинку та "охоронник". Перший отримав травму голови, інший – вогнепальне поранення.

До слова, після втечі Сергія Арбузова з України його будинок перейшов у власніть "Експобанку", який зараз перебуває на стадії ліквідації. Після цього цю будівлю продали фірмі "Ліга-Інфо". До сьогодні там жили переселенці та учасники бойових дій.

Читайте також: Збільшення мінімальної зарплати до 4200 гривень відкладається

Савченко знову розпочала голодування

Народний депутат України Надія Савченко сьогодні повідомила про відновлення голодування. Раніше вона перервала його на три дні задля проходження експертизи на поліграфі.

Зазначимо, що експертиза 16 квітня так і не відбулась, її перенесли на вівторок, 17 квітня. Однак, Савченко вирішила відновити голодування, оскільки домовленість про прийом їжі була лише на 3 дні. Про це нардеп повідомила у своїй офіційній заяві .

Водночас адвокат політика підкреслив, що Надія Савченко почувається нормально, бадьоро та весело.



Заява Савченко про відновлення голодування

Нагадаємо, нардепа Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовкою масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

22 березня Верховна Рада зняла з неї депутатську недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

Читайте також: Протести у Вірменії: демонстранти увірвались в редакцію радіо (відео подій)

У Єревані під час масових акцій протесту почалися сутички

У Вірменії тривають масові акції протесту, учасники яких виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра країни екс-президента Сержа Саргсяна. 16 квітня протестувальники увірвались у будівлю університету, де лідер протестного руху заявив, що кінцева мета людей – дійти до будівлі парламенту.

Окрім цього, лідер протестного руху, керівник парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян заявив, що його прихильники мають намір заблокувати мости, вулиці і станції метро.

У Єревані – масові акції протесту, сюжет 24 каналу

Зараз перекрито низка автошляхів, які пов'язують спальні райони міста з центром, а на дорогах залишені машини без водіїв із включеними аварійними сигналами. Люди лягають на асфальт, не пропускаючи автомашини, в тому числі громадський транспорт.

Своєю чергою, поліція випустила заяву, в якій вказала на те, що подібні дії порушують закон Вірменії "Про свободу зібрань".

Частина цих дій, крім того, що завдасть істотний збиток свободі пересування громадян, природної роботи організацій, в окремих випадках може бути реальною загрозою життю і здоров'ю громадян. Закликаємо організаторів зборів і деяких його учасників утриматися від дій, які порушують правопорядок, не ставити під загрозу права і свободи співгромадян, законні інтереси організацій,

– йдеться у заяві.

Наразі відомо, що у результаті зіткнення демонстрантів і поліції у центрі Єревана, госпіталізовано 46 людей, з них – шестеро поліцейських.

Додамо, що керівна Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на посаду прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента.

Нагадаємо, що у Вірменії проведена конституційна реформа, внаслідок якої республіка перейшла від президентської до парламентської форми правління. Перші після реформи вибори прем'єр-міністра, що одержує широкі повноваження, призначені в парламенті на 17 квітня.