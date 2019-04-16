Головні новини 16 квітня: угода про дебати між Зеленським і Порошенком, Савченко і Рубан на волі

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Вдень 16 квітня речник виборчого штабу чинного глави держави Олег Медведєв повідомив, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів.

Зранку було укладено тристоронню угоду, яку підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня,

– зазначив він.

Водночас, речник команди Порошенка так і не сказав, на скільки часу стадіон орендували, але, за його словами, часу має вистачити. Регламент дебатів ще мають обговорити.

"Поки ми маємо різні філософії бачення цієї події: одні планують феєричне шоу, концерт, а інша команда орієнтується на змістовні дебати з тих питань, що стосуються сфери конституційних повноважень президента. Тому, напевно, ці переговори будуть дуже важкими, але ми сподіваємося, що команда Зеленського все ж продемонструє своє бажання не уникати дебатів і провести справжню дискусію між кандидатами", – додав представник команди Порошенка.

Своєю чергою, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський" щодо проведення дебатів 19 квітня. При цьому вказали на "нелогічність деяких дій опонентів".

Так, підписано таку угоду на 19 квітня. У принципі, наші опоненти не заперечували з приводу 19:00. Єдине, що там починають відбуватися не зовсім зрозумілі для нас речі. Було визначено, де стоїть сцена, почали її монтувати. Наші колеги поїхали, повернулися і почали монтувати сцену з іншого боку. Навіщо вони це роблять – незрозуміло,

– сказав Разумков.

Окремо спікер штабу Разумков зауважив, що у Зеленського очікують відповіді від Порошенка на пропозицію про квоти прибічників учасників дебатів, які зможуть бути на них присутніми: "Йдеться про те, щоб, наприклад, було 30% прибічників нашого кандидата, 30% прибічників їхнього кандидата і 40% людей, які можуть не бути прибічниками одного або іншого кандидата. Це було б правильно, щоб не створювати "теплої ванни" жодному з кандидатів".

Нові рейтинги кандидатів

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування громадської думки щодо результатів другого туру президентських виборів.

За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень.

У перемогу Володимира Зеленського вірять 57,2% виборців. 14,1% респондентів вважають, що наступним президентом стане Петро Порошенко. Ще 28,7% – не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Крім того, 54% респондентів "точно будуть голосувати" 21 квітня, ще 18,8% "скоріше будуть голосувати". Скоріше або точно не збираються голосувати – 15,5%. Не визначилися або відмовилися відповідати – 11,7%.

Опитування провели з 9 по 14 квітня. Соціологи опитали 2004 респондентів.



Проведені раніше опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які дані на букмекерських сайтах та соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Звільнення Савченко і Рубана

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Народного депутата Надію Савченко випустили з-під арешту. Також разом із нею на свободу вийшов колишній керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

Таке рішення Броварський міський суд ухвалив у зв'язку із закінченням терміну їх арешту, який минув о 00:00 16 квітня 2019 року. Перед цим судді не подовжили як Савченко, так і Рубану запобіжний захід.

Сама Савченко, коментуючи своє звільнення, наголосила, що "боротиметься за Україну". Також вона заявила, що доведе свою невинуватість і виграє у цьому суді. На наступному судовому засіданні прокурори вимагатимуть повернути обидвох підозрюваних під арешт.

Обидвох підозрюють у підготовці теракту у центрі Києва.

Що відомо про справу Савченко-Рубана?Надію Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

Неспокійна ніч у Нотр-Дам де Парі: у якому стані Собор після страшної пожежі

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Вранці 16 квітня пожежники врешті змогли ліквідувати масштабний вогонь, що спалахнув у культовому Соборі Паризької Богоматері в серці французької столиці. Займання сталося близько 18:20 15 квітня, погасити його змогли аж через 9 годин. Усю ніч парижани зі сльозами на очах спостерігали за руйнацією живої історії та молилися за порятунок храму.



Нотр-Дам де Парі після пожежі

Вогонь сильно пошкодив будівлю, але основні конструкції залишилися цілими. Полум'я зруйнувало верхню частину 96-метрового шпиля храму, годинник і велику частину покрівлі, також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Також внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

The first photos from inside Notre Dame Cathedral after the fire have emerged



The photographs include President Macron visiting the chapel#notredame #france pic.twitter.com/2xz5I88uTP — Catholic Arena (@CatholicArena) 15 апреля 2019 г.

З палаючого Собору вдалося врятувати частину святинь – терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест Нотр-Дама, туніку святого Людовіка та кілька картин. Проте, великі полотна винести було неможливо, тому вогонь знищив їх. Музеєзнавці поки проводять огляд уцілілих предметів із Собору. Кажуть, не постраждали, як мінімум 30% цінностей.



Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв відновити у найближчі роки пошкоджений у пожежі середньовічний Собор. Гроші на це збиратимуть в усіх охочих.



Собор Паризької Богоматері всередині

Скільки вже зібрали на відновлення Собору? 600 мільйонів євро. Серед меценатів: французький мільярдер Бернар Арно і його група компаній LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, він дає 200 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів євро пожертвувала сім'я французьких мільярдерів Піно, зокрема – Франсуа-Анрі Піно, власник футбольного клубу "Ренн". 100 мільйонів євро також виділяє французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total. Також сім'я Бетанкур-Мейер і група компаній L'Orеal пожертвували 100 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів надійшло від людей з усього світу.

Яка причина пожежі? Точно не підпал. За попередніми даними, могли загорітися дерев'яні риштування висотою близько 100 метрів, що встановили під час реставрації. Прокуратура Парижа вже розпочала розслідування інциденту, попередньо кваліфікувавши його як "ненавмисне знищення вогнем".

Більше деталей про страшну пожежу та те, як реагує світ на неї – у матеріалі.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео