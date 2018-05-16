Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії до 20 років ув'язнення, оголосив голодування. Нардеп Надія Савченко написала листа президентові Росії Володимиру Путіну. Неподалік від Дніпра знайшли речі загиблих під Іловайськом бійців. Такими були головні новини середи, 16 травня.

Сенцов оголосив голодування

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов повідомив у листі, що з 14 травня розпочинає голодування. Єдиною умовою, за якої українець готовий припинити голодування, він назвав звільнення усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

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Після оголошення Сенцовим безстрокового голодування Президент України Петро Порошенко звернувся до міжнародної спільноти із закликом не припиняти тиск на Кремль, аби "українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому".

А український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до своєї російської колеги з проханням особисто перевірити умови тримання і медичну допомогу незаконно ув'язненого українського режисера.

Дивіться відео про Олега Сенцова:

Савченко написала листа Путіну

Народнаий депутат України Надія Савченко повідомила, що написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

За її словами, у листі вона просить президента Росії розблокувати процес обміну полоненими.



Савченко каже, що написала листа Путіну

Біля Дніпра знайшли речі загиблих бійців

На території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області волонтери виявили десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

За даними волонтерів, усі 36 мішків на одне сільськогосподарське господарство завіз у 2014 році тодішній голова Таромського відділку міліції, щоб, буцімто, "трохи підсушити".

Серед закопаних речей, були, крім форми та берців, навіть натільні хрестики та нагородні значки.

Моторошні фото з "розкопок" у своєму Facebook оприлюднив куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник.