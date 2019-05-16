Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори

Рада визначилась із датою проведення інавгурації Володимира Зеленського. Святослав Вакарчук із командою та новоствореною партією йде на вибори до парламенту. Власникам автомобілів із єврономерами відтермінували штрафи. Проти нардепа Лещенка відкрили справу за хабарництво. В Україні відзначили День вишиванки. Такими були головні новини п'ятниці, 16 травня, в Україні та світі.

Інавгурація Зеленського: дата

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Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня. Розпочнеться урочиста церемонія о 10 годині ранку. За таке рішення проголосувала парламентська більшість.

Ми прийняли рішення щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складанню присяги на вірність народу України новообраним президентом Зеленським 20 травня о 10 ранку,

– сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Загалом під час засідання нардепи розглядали 7 проектів постанов , три з яких пропонували провести інавгурацію 19 травня, інші – 17, 20, 26 та 28 травня.

Як голосували депутати:

"Блок Петра Порошенка" – 116 голосів

"Народний фронт" – 66 голосів

"Опозиційний блок" – 20 голосів

"Самопоміч" – 16 голосів

"Відродження" – 6 голосів

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 19 голосів

"Батьківщина" – 18 голосів

"Воля народу" – 16 голосів

Позафракційні нардепи: – 38 голосів

До речі, сам Володимир Зеленський хотів, аби інавгурація відбулась у неділю, 19 травня. Проте саме у цей день в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

"Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань", – прокоментував рішення парламенту Зеленський у Twitter.

Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 мая 2019 г.

Цією датою інавгурації у команді Зеленського не задоволені. Так, радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков вважає, що таким рішенням частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу". Разумков стверджує, що інавгурація у понеділок створить великий дискомфорт жителям Києва та не буде зручною для міжнародних делегацій.

Вакарчук йде в парламент

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Музикант Святослав Вакарчук 16 травня оголосив про створення власної партії "Голос", з якою візьме участь у парламентських виборах восени. З такою заявою він виступив біля музею історії України перед своїми прихильниками.



Вакарчук у Києві презентував свою партію "Голос" та команду

Лідер гурту "Океан Ельзи" пояснив, чому наважився на такий кок, а також представив першу 5-ку своєї партії.

Ми створюємо нову політичну силу. Партію справжніх змін – "Голос". Тож сьогодні в Україні зазвучить новий голос. Мій голос. Ваш голос. Наш з вами голос. З вашою підтримкою я поведу партію "Голос" на парламентські вибори. Бо саме під куполом Верховної Ради приймаються головні рішення, які впливають на кожного українця,

– сказав Вакарчук.

Хто потрапив до команди Вакарчука?

1. Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;

2. Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine ;

3. Соломія Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;

4. Юрій Соколов – заслужений лікар України;

5. Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

Програма партії "Голос" Святослава Вакарчука





Програма партії "Голос" Святослава Вакарчука

Про те, як бачить Вакарчук співпрацю із Зеленським і, як можна долучитися до його політсили – у матеріалі.

Штрафи відтермінували

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В Україні відтермінували на 3 місяці введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах. Відповідні правки до закону 16 травня схвалила Верховна Рада.

Тепер штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах запрацюють не через 180 днів, а через – 270. Ця дата припадає на 24 серпня 2019 року.

Мені здається, що це цей час розмитниться невелика кількість автомобілів. Але якщо їх буде навіть 10 чи 20 тисяч, це означає, що ми вкотре дослухалися до прохання людей, які про це попросили. У зв’язку з тим, що почався сезон весняно-літніх робіт, вони зможуть заробити кошти для розмитнення авто,

– сказала глава податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.

Які штрафи будуть за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту:

від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;

від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;

понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.

До речі, два дні поспіль, 15 та 16 травня, під парламентом мітингували власники авто на єврономерах. Вони вимагали подовжити пільговий період для розмитнення таких авто до початку 2020 року, скасувати акциз на авто, відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку та зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

16 травня під парламентом навіть сталася сутичка між власниками авто на єврономерах та поліцією.

Що передбачає закон про авто на єврономерах: відео

Лещенка звинуватили у хабарництві

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо народного депутата Сергія Лещенка за фактом можливого отримання ним хабара.

Лещенко нібито систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього. На ці гроші, за версією САП, він купив елітну квартиру в центрі Києва.

Політика викликали на допит.

Ось, що він написав у своєму Twitter.

Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело против меня за два дня. Уж больно я им мешаю. И уж очень сильно Луценко хочет сохранить должность при Зеленском. Не выйдет, трусло pic.twitter.com/sHSIEW5OzV — Leshchenko (@Leshchenkos) 16 мая 2019 г.

Більше про конфлікт Луценка-Лещенка і що пишуть у ЗМІ про нардепа, хабар і квартиру – у матеріалі.

День вишиванки

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Всесвітній день вишиванки відзначають щороку в третій четвер травня. Свято відзначають не лише в Україні, а й у більш ніж 50 інших країнах світу.



Воно покликане популяризувати українську культуру і традиції, адже вишита сорочка вважається одним з найбільш старовинних українських атрибутів.

Як відзначили свято українські політики – дивіться тут.



Якими вишиванками потішили око зірки шоу-бізу – тут.



Як відзначають це свято люди у різних містах України – тут.

До речі, промовисто хотіли привітати українців з Днем вишиванки одеські поліцейські. Правоохоронці влаштували флешмоб: поліцейські та нацгвардійці вишикувались у формі вишиванки біля Дюка. Але в них трохи не вийшло.

Принаймні, так вважають користувачі соцмереж. Їм така "вишиванка" нагадала радше чоловічий статевий орган, аніж традиційне українське вбрання.



Флеш-моб до Дня вишиванки в Одесі