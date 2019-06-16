Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині

У ніч на 16 червня в Києві пролунав гучний вибух, із центру столиці довелось евакуйовувати людей. На Одещині четверту добу шукають 11-річну дівчинку: вона зникла за загадкових обставин. Кольченка відвідала мама, а ФСБ закрила "слідство" у справі Бекірова. Філарет надсилає запрошення на Собор УПЦ КП. День батька в Україні. Такими були головні новини 16 червня в Україні та світі.

Вибух у Києві

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У Києві в ніч на 16 червня стався сильний вибух. Інцидент відбувся в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вулиці Тургенівській, 16. Вибухова хвиля була настільки потужна, що вибило вікна в сусідніх будинках.

Дивом обійшлося без жертв.

Вибух стався на території гаражів. Один з автомобілів розірвало, частина гаража обвалилася. Вибухова хвиля зруйнувала три гаражі та ганок сусіднього будинку, уламки цегли та бетону розлетілися по двору і пошкодили припарковані поруч авто.



Наслідки вибуху у центрі Києва

Вибух було чутно на відстані 4-5 кілометрів, він вивернув товсті бетонні плити товщиною понад 20 сантиметрів, а хмара пилу піднялася на висоту майже в 100 метрів.

Людей із найближчих до місця події будинків евакуювали.

Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався ймовірно від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху,

– мовиться у повідомленні поліцейських.

Дивіться відео: у центрі Києва прогримів потужний вибух

Таємниче зникнення дитини

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На Одещині в селищі Іванівка четверту добу шукають 11-річну дівчинку. Її звати Дарина Лук’яненко. Вона зникла ще 13 червня. Востаннє дитину бачили, коли та йшла на танцювальний гурток. Це було близько 14:00 години, Дарина потрапила на запис камери відеоспостереження.

Ввечері батьки почали дзвонити дитині, та її телефон вже був вимкнений. Тоді вони зателефонували її друзям. Ті розповіли, що на танцях Дарини не було.



Зникла Дарина Лук'яненко

В Іванівському районі триває цілодобова спецоперація. Правоохоронці прочісують усі поля, посадки, яри та занедбані будівлі. На в’їзді до Іванівки працюють пости поліції. До пошуків залучили навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів.

Центральна точка пошуків – за 300 метрів від ринку. Припускають, що саме там зникла дівчинка. Адже мешканці двох найближчих будинків чули крик приблизно тоді, коли вулицею мала проходити Дарина. Там же ж втрачає слід й пошуковий собака.

Був такий істеричний крик, на який не можна було не звернути уваги. Так кричать лише при таких якихось ситуаціях, це – крик жаху,

– розповіла місцева мешканка Валентина Корінна.

Крик почув й дідусь дитини, Анатолій. Спочатку він подумав, що на дитину напали бездомні собаки. Кинувся на допомогу, та коли прибіг на вулицю, то Дарини там вже не було.

"Добігаю до самої дороги, нікого немає. Почав уважно дивитися кущі, перевірив покинутий будинок, що навпроти. Там жоден кущик не пошкоджений. Крик був безперервний, десь з хвилину", – зазначив він.

У поліції вже оприлюднили детальний опис зниклої дитини.

Дарина Лук'яненко – худорлявої статури, з довгим русявим волоссям і карими очима. На танці пішла у білій футболці, рожевих шортах та чорних сандалях. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять негайно повідомляти у поліцію.

Українські бранці Кремля

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Окупанти у Криму закінчили слідство у справі Бекірова

Слідство у "справі" кримського татарина Едема Бекірова закінчилося. Так вважає Федеральна служба безпеки Росії. Татарина окупаційна влада в Криму звинуватила у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

Слідчий ФСБ повідомив захисників Едема Бекірова про завершення слідства 15 червня.

Після завершення "слідства" починається ознайомлення звинуваченого і його захисників з матеріалами "кримінальної справи". Після цього "справу" передадуть до "суду".

Для нас зараз в пріоритеті – примусити слідство виконати рішення ЄСПЛ,

– заявив захисник бранця Олексій Ладін.

Адже Європейський суд з прав людини 12 червня зобов’язав Росію негайно помістити Бекірова в лікарню. Чоловік зараз перебуває у стабільно важкому стані, у нього цукровий діабет, у січні минула складна операція на серці.

Більше про Бекірова та його затримання – читайте тут.

Кольченка відвідала мама

Росіяни дозволили тривале побачення матері українського політв'язня Олександра Кольченка з сином. Три доби з 8 по 10 червня вона перебувала в колонії у Копійську Челябінської області Російської Федерації.

Востаннє мама і син бачились торік.

У якому стані політв’язень і як йому у російському полоні?

Кольченко почуває себе добре і ні на що не скаржиться. Хлопець дуже чекав цю зустріч, щоб згадати смак домашньої їжі, яку готувала мама. Російські ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети". Але і звідти вирізають або замальовують статті з "забороненою інформацією". Ставить безліч запитань про сім'ю, друзів, ситуацію у світі. Але головно про Україну і Крим.

Філарет розсилає запрошення на Собор

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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет почав розсилати єпископам ПЦУ запрошення на свій помісний собор для відновлення Київського патріархату.

Згідно із запрошенням, помісний собор Української православної церкви Київського патріархату відбудеться у Свято-Володимирському соборі Києва у четвер, 20 червня

Документ підписано "патріархом Київським і всієї Руси-України".



Запрошення Філарета виглядають так

Для чого Філарет це робить – читайте тут.

День батька в Україні

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День батька в Україні у 2019 році запровадити державним святом. Традиційно в Україні День батька відзначають, як в більшості країн світу – в червні, але дата кожного року різна. Цьогоріч вона припала на неділю, 16 червня.



В Україні відзначають День батька

Про традиції свята – читайте тут.



Як вітають своїх татів політики – тут.



Українські зірки-батьки: як вони виховують своїх дітей – тут.