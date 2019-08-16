Головні новини 16 серпня: знову вбиті бійці ЗСУ на Донбасі, Гримчак зможе вийти під заставу

Четверо українських військових загинули на Донбасі. Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку. Пірати в Камеруні захопили судно з українцями. Трамп хоче купити Гренландію. Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня. Такими були головні новини п'ятниці, 16 серпня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Україна знову зазнала непоправних втрат на Донбасі

У ніч з 14 на 15 серпня загинули четверо військових ЗСУ – Олександр Колбун, Олексій Попко, Костянтин Гаврик та Василь Євстєгнєєв. Ворог "хлібне перемир'я" постійно порушує і обстрілює українців.

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20-річний Олександр Колбун загинув у Луганській області 14 серпня. Хлопець був родом з села Вівчицьк Маневицького району Волинської області та служив в одному з підрозділів Збройних Сил України.



Загиблий на Донбасі Олександр Колбун / фото з Facebook

Командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади Василь Євстегнєєв також загинув на Луганщині – у районі Золотого. 38-річний боєць отримав вогнепальне осколкове поранення у груди в результаті обстрілу з боку бойовиків. Він був родом села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області. У військового залишилися дві доньки.

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Також у ніч на 15 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув дніпрянин Олексій Попко. Він був військовим 74-го окремого розвідувального батальйону. У нього залишилася дружина та маленька донька.



Загиблий на Донбасі Олексій Попко / фото з Facebook

Четвертний захисник, який загинув на Донбасі у ніч на 15 серпня – 40-річний Костянтин Гаврик. Він отримав смертельні поранення під час обстрілу окупантами опорного пункту українських бійців в районі населеного пункту Хутір Вільний. Боєць загинув у переддень свого дня народження. Загиблий військовий був родом з міста Токмака Запорізької області. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді.



Загиблий на Донбасі Костянтин Гаврик / фото з Facebook

Скільки бійців Україна втратила під час нового перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Українці дотримуються цих умов, натомість окупанти регулярно обстрілюють позиції ЗСУ.



6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти. Загалом же за час перемир'я загинули 12 бійців Збройних сил України.

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Гримчаку обрали запобіжний захід

Питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного розглядав Деснянський районний суд Чернігова. Суд постановив: Юрій Гримчак перебуватиме у СІЗО 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

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За що затримали Гримчака і що йому загрожує?

НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі у 480 тисяч доларів (цікаво, що адвокатка підозрюваних назвала їх "календариками"). Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Хто такий Юрій Гримчак: коротка біографія і скандальні висловлювання – у матеріалі 24 каналу.

Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці конфісковують хабар розміром у 480 тисяч доларів: відео

Пірати захопили судно в Камеруні: на борту є українці

Вантажне судно невідомі особи захопили біля берегів Камеруну 15 серпня. Інформація про склад екіпажу судна "Мармалайта" – різниться.

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Інформагентство AFP повідомило, що два вантажних судна потрапили під обстріл у Гвінейській затоці, а їх екіпаж – викрали. Видання запевняло, що на борту одного із суден є вісім українців та дев'ять китайців.

#UPDATE Nine Chinese and eight Ukrainian seamen were abducted when two merchant vessels came under attack in Cameroonian waters, sources say https://t.co/58VqsEqsbF — AFP news agency (@AFP) 16 серпня 2019 р.

У China News згодом зазначили, що згідно з даними посольства Китаю в Камеруні, жодного громадянина їх країни не викрадали.

#UPDATE No Chinese citizen kidnapped off Cameroon coast: Chinese embassy to Cameroon pic.twitter.com/10IZN8zosU — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 16 серпня 2019 р.

Однак на судні міг бути й лише один українець. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Консульська служба вживає заходів для звільнення захопленого піратами українського моряка,

– зазначив він.

Низка ЗМІ та МЗС Росії повідомили, що пірати захопили на "Мармалайта" вісім членів екіпажу (судно, до слова, належить данській компанії "Ультрабалк", але мандрувало під прапором Антигуа і Барбуди). Серед заручників – троє громадян Росії.

Представники флоту Камеруну підтвердили інформацію про викрадення моряків 15 серпня виданню France-Presse, та інформації щодо точної кількості та національності захоплених вони наразі не надали. Припускають, що за нападом стоять нігерійські пірати.

Зазначимо, викрадення суден піратами з Нігерії – не рідкість. Зокрема, у квітні 2019 року вони пограбували судно, на якому перебували громадяни України.

Трамп хоче купити Гренландію? Данці обурилися

Президент США Дональд Трамп виношує ідею викупити у Данії острів Гренландію. Ще ж і надто – він вже обговорював таку можливість з своїми радниками і адвокатами та з цікавістю слухав обговорення ресурсів острова і його геополітичного значення. Так писало Видання Wall Street Journal.

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Для чого Трампу Гренландія?

Він начебто бачить можливість розширити американську військову присутність в Арктиці. А деякі з радників Трампа підтримали таку його ідею, назвавши її економічно доцільною. Хоча були й інші – ті, які вважають, що мовиться про "швидкоплинне захоплення" президента, яке ніколи не реалізують. Наскільки серйозно сам Трамп ставиться до цієї ідеї – невідомо.

Цікаво, що це не перша спроба Вашингтона купити Гренландію. Після Другої світової війни президент Гаррі Трумен пропонував Данії за острів 100 мільйонів доларів, але отримав відмову. Також можливість придбати острів у 1867 році вивчав держдеп США.

Що це за острів – Гренландія?Це найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Його населення – 56 тисяч людей. Формально територія Гренландії перебуває у складі Данії, але – з широкою автономією. Уряд Гренландії займається всіма внутрішніми питаннями, контролює корисні копалини і навіть частково зовнішню політику. За Данією залишився контроль над обороною і фінансами.

А що ж данці?

Вкрай жорстко висловився про ідеї американського президента речник Данської народної партії Гренландії Серен Есперсен.

Якщо він по-справжньому замислюється над цим, то це остаточний доказ того, що він з’їхав з глузду. Думка про продаж Данією 50 тисяч своїх громадян у США абсолютно смішна,

– заявив Есперсен.

Він упевнений, що більшість населення Гренландії вважатиме за краще мати відносини з Данією, а не зі Сполученими Штатами.

Не мовчали і гренландці, вони теж проти.

Міністерство закордонних справ Гренландії відреагувало за ідею президента США Дональда Трампа купити острів.

Гренландія багата цінними ресурсами, такими як корисні копалини, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювані джерела енергії, і є новим фронтиром для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, але не для продажу,

– сказали в МЗС Гренландії.

Купити у Данії території – можливо?

Так, можливо. У 1917 році США купили у Данії колонію Данська Вест-Індія за 25 мільйонів доларів (зараз це Американські Віргінські острови).

Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня

До Дня Незалежності України Кабмін виплатить грошову допомогу сім'ям загиблих учасників АТО і постраждалим бійцям. Окрім цього, влада Києва надасть фінансову підтримку окремим категоріям соціально незахищених верств населення столиці. Загальна сума одноразової допомоги від уряду – 18,6 мільйона гривень.

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Хто та скільки отримає допомоги від Кабміну?

► Сім'ї 11 загиблих воїнів отримають 13 мільйонів гривень;

► 11 бійців, які отримали інвалідність на фронті, отримають 5,6 мільйона гривень.

За інформацією заступниці голови КМДА Марини Хонди, одноразову матеріальну допомогу отримають 336 тисяч 430 мешканців Києва у 21 пільговій категорії.

Хто та скільки отримає допомоги від КМДА?

500 гривень виплатять:

► Дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку;

► Киянам, які є членами сімей тих, хто загинув під час акцій протесту у період із 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014;

► Киянам, які є членами сімей тих, хто посмертно отримав звання Героя України;

► Киянам, які є членами сімей тих, хто брав участь та загинув під час Антитерористичної операції;

► Праведникам Бабиного Яру;

► Репресованим;

► Учасникам народного ополчення в Києві, які брали участь в обороні столиці України з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;

► Батькам та матерям загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

330 гривень виплатять:

► Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

► Особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги;

► Особам, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання.

300 гривень виплатять:

► Киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в акціях протесту у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

► Киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО.

290 гривень виплатять:

► Киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в акціях протесту у період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014.

280 гривень виплатять:

► Киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в акціях протесту у період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014;

► Непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

► Особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

► Особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України;

► Непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

► Особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Увага! З точним переліком осіб, які можуть претендувати на разову грошову допомогу, можна ознайомитися тут.