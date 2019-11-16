Головні новини 16 листопада: РФ поверне захоплені кораблі і причина вибухів у Балаклії

Росія у ніч на 17 листопада має повернути Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі. Вибухи у Балаклії могли статися через загоряння твердопаливного двигуна до ракет. СБУ затримала керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Такими були головні новини 16 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі

В Україну повертаються захоплені кораблі

Росія-агресор у ніч на 17 листопада має повернути Україні судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які наприкінці 2018 року були незаконно захоплені біля Керченської протоки. За суднами з українських портів вже відправили спецтехніку: буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".

Важливо: Росія відкрила морський фронт агресії проти України, – командувач ВМС Воронченко

Передача кораблів скоріш за все пройде у відкритому морі приблизно в 60 милях від Одеси в районі кримського мису Тарханкут.

Росіяни тягнуть туди захоплені кораблі з окупованої Керчі.



Україна відправила спецтехніку за захопленими кораблями / фото "Думская"

Попри повернення суден, країна-агресор не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.

Наразі також невідомо який стан в українських кораблів після річного полону. Адже у листопаді 2018 року під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження. Буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.



Українські кораблі після захоплення Росією

До слова, напередодні росЗМІ повідомили, що Росія поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі.

У Росії вже встигли спростувати цю інформацію. МЗС РФ наголосило, що передача суден жодним чином не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.

Саміт нормандського формату запланований на 9 грудня і пройде у Парижі. Дату зустрічі узгодили президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, лідер Франції Еммануель Макрон та канцерка Німеччини Ангела Меркель.

Історія захоплення кораблів: головне

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Проте, у травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.



Екіпаж захоплених кораблів/ Інфографіка 24 каналу

Ймовірна причина вибухів у Балаклії

У Балаклії на Харківщині 15 листопада знову сталися вибухи у районі військового складу. Через інцидент загинули двоє військових, ще п'ятеро отримали серйозні поранення.

Генштаб Збройних сил відтворив події та дійшов висновку, що причиною вибухів міг стати вибух твердопаливного двигуна до ракет.

Зокрема, під час завантаження залишків боєприпасів у спеціальний котлован для утилізації загорівся твердопаливний двигун до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Як наслідок, полум'я спричинило детонацію накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Основне: Вибухи боєприпасів у Балаклії: головне – фото та відео

Також у Генштабі уточнили інформацію про стан постраждалих військових. Наразі усі вони перебувають у лікарнях. Один з них досі у важкому стані, один – у стані середньої тяжкості, троє травмувалися легко.

Найбільше постраждав від вибуху 43-річний сапер. Він на штучній вентиляції легень у реанімації Харківської лікарні невідкладної допомоги. У військового – численні травми, опіки понад 20% тіла, осколкові рани та перелом плеча.

У цій лікарні в опіковому відділенні також перебуває 24-річний сапер. У нього опіки 20% тіла, однак він – при тямі.

Ще двоє постраждалих військових із незначними травмами перебувають у військовому шпиталі Харкова, один – у медзакладі Балаклії.



Транспортація постраждалого у Балаклії військового / фото Генштабу ЗСУ

На жаль, під час вибухів загинули старший солдат і прапорщик 91 окремого полку оперативно забезпечення з Сумської області.

Що відомо про стан постраждалих під час вибухів у Балаклії

Командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський наголосив, що військовий арсенал перевірили і він не становить загрози для місцевих мешканців.

Що треба знати про вибухи у Балаклії?Поодинокі вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години. Внаслідок детонації боєприпасів загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення. Їх доправили у лікарні.



У Міноборони пояснили, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.

Затримання банкіра Гриценка

Родичі керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка повідомили, що його викрали у Києві невідомі чоловіки. Відомого банкіра нібито забрали до чорного автобуса й кудись вивезли. Усе це на очах у дитини, з якою він гуляв.

Читайте також: 18-річна чемпіонка України з боксу Аміна Булах трагічно загинула, потрапивши під поїзд

Згодом з'явилась офіційна інформація від СБУ. Речниця відомства Олени Гітлянської повідомила, що Олександра Гриценка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками СБУ за дорученням Генпрокуратури у межах кримінального провадження,

– повідомила речниця СБУ.

Керівника "Укрексімбанку" підозрюють у:

створенні злочинної організації,

привласненні чи розтраті майна в особливо великих розмірах,

відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Зокрема, Гриценко зловживаючи своїм службовим становищем допоміг вивести з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

Якщо суд визнає банкіра винним – йому максимально загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про Олександра Гриценка?Очолив "Укрексімбанк" у 2014 році під протекцією тоді чинного президента Петра Порошенка. До цього він мешкав у британському Лондоні, був віцепрезидентом з боргових ринків лондонського Standard Bank. Ще раніше Гриценко працював керівником управління з роботи із комерційними борговими зобов'язаннями Міністерства фінансів.



Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський стверджував, що у банківських колах Олександра Гриценка називають "племінником Порошенка".

Гаррі Поттеру – 18!

Хто тільки не читав книги про маленього хлопчика-чарівника Гаррі Поттера та не бачив фільми про його пригоди з друзями у школі чарівництва Гоґвортсі?

Читайте також: Гаррі Поттер повертається: коли і де вийдуть 4 нові книжки Роулінг про світ чарів

Ви будете здивовані, але рівно 18 років тому у світ вийшов фільм на першу книгу "Гаррі Поттер і філософський камінь". Її прем'єра відбулася на Міжнародному Лондонському кінофестивалі 16 листопада 2001 року.

Як змінилися улюблені герої та як склалась доля знаменитих акторів – читайте у нашому матеріалі.



Гаррі Поттер з друзями Роном і Джині