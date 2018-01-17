Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги

Снігопади знову накриють Україну, але не всюди. У Харкові сталась чергова резонансна ДТП – тепер за участю 18-річного мажора. А українські тенісисти здобувають перемогу за перемогою на кортах Australian Open. Такими були головні новини в Україні та світі у середу, 17 січня.

На Україну насувається потужний шторм з Європи

Потужний циклон з Європи вже насувається на Україну.

Читайте також: Як не замерзнути на морозі: рятувальники дали поради

Синоптики застерігають, що найскладнішими очікуються погодні умови вздовж траєкторії циклону. Він зачепить пів-України: Одеську, Миколаївську, Херсонську, південний захід Вінницької, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Київську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

У цих регіонах варто готуватись до дощу чи мокрого снігу, залежно від температури повітря.

До опадів додасться сильний штормовий вітер, який замітатиме всюди по території України, окрім західних областей.

У Києві 17 січня через снігопад обмежили рух вантажівок. Мешканців столиці закликають залишити власні авто вдома і по можливості скористатись громадським транспортом.

Нова резонансна ДТП у Харкові

16 січня у Харкові водій за кермом Toyota на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході та втік з місця аварії. Винуватцем аварії виявився юний мажор Тигран Енгибарян 1999 року народження, який є сином заможного харківського підприємця.

Увага! Відео може містити кадри жорстокості!

Місцеві журналісти з’ясували, що водійські права юний мажор отримав лише кілька тижнів тому, хоча кермував автомобілем вже впродовж декількох років. Бо у ДТП Енгибарян потрапляє вже не вперше.

Українці тріумфують на Australian Open

Третій змагальний день на кортах Відритого чемпіонату Австралії став дуже вдалим для українських тенісистів.

Катерина Бондаренко здолала 18 ракетку світу росіянку Анастасію Павлюченкову. Перша ракетка України Еліна Світоліна без проблем розібралась з чешкою Катержиною Синяковою. А сенсація Australian Open 15-річна Марта Костюк довела, що вона не випадково пробилась у дорослий турнір.

Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

Тепер 19 січня вболівальники матимуть нагоду побачити українське дербі на австралійських кортах – у третьому колі змагань Еліна Світоліна зіграє проти Марти Костюк.

Переможний почин дівчат продовжив Олександр Долгополов. У нелегкому двобої він здолав господаря змагань австралійця Метью Ебдена.

Українець так хотів перемогти, що навіть незчувся, як у пориві пристрасті загубив на корті кросівку.