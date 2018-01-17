04:52
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги

22:24, 17 січня 458 Читать новость на русском
Головні новини 17 січня в Україні та світі
Головні новини 17 січня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Снігопади знову накриють Україну, але не всюди. У Харкові сталась чергова резонансна ДТП – тепер за участю 18-річного мажора. А українські тенісисти здобувають перемогу за перемогою на кортах Australian Open. Такими були головні новини в Україні та світі у середу, 17 січня.

На Україну насувається потужний шторм з Європи

Потужний циклон з Європи вже насувається на Україну.

Читайте також: Як не замерзнути на морозі: рятувальники дали поради

Синоптики застерігають, що найскладнішими очікуються погодні умови вздовж траєкторії циклону. Він зачепить пів-України: Одеську, Миколаївську, Херсонську, південний захід Вінницької, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Київську, Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

У цих регіонах варто готуватись до дощу чи мокрого снігу, залежно від температури повітря.

До опадів додасться сильний штормовий вітер, який замітатиме всюди по території України, окрім західних областей.

У Києві 17 січня через снігопад обмежили рух вантажівок. Мешканців столиці закликають залишити власні авто вдома і по можливості скористатись громадським транспортом.

Нова резонансна ДТП у Харкові

16 січня у Харкові водій за кермом Toyota на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході та втік з місця аварії. Винуватцем аварії виявився юний мажор Тигран Енгибарян 1999 року народження, який є сином заможного харківського підприємця.

Увага! Відео може містити кадри жорстокості!

Місцеві журналісти з’ясували, що водійські права юний мажор отримав лише кілька тижнів тому, хоча кермував автомобілем вже впродовж декількох років. Бо у ДТП Енгибарян потрапляє вже не вперше.

Українці тріумфують на Australian Open

Третій змагальний день на кортах Відритого чемпіонату Австралії став дуже вдалим для українських тенісистів.

Катерина Бондаренко здолала 18 ракетку світу росіянку Анастасію Павлюченкову. Перша ракетка України Еліна Світоліна без проблем розібралась з чешкою Катержиною Синяковою. А сенсація Australian Open 15-річна Марта Костюк довела, що вона не випадково пробилась у дорослий турнір.

Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

Тепер 19 січня вболівальники матимуть нагоду побачити українське дербі на австралійських кортах – у третьому колі змагань Еліна Світоліна зіграє проти Марти Костюк.

Переможний почин дівчат продовжив Олександр Долгополов. У нелегкому двобої він здолав господаря змагань австралійця Метью Ебдена.

Українець так хотів перемогти, що навіть незчувся, як у пориві пристрасті загубив на корті кросівку.

Теги: Новини України Новини Харкова Новини політики Аварії та ДТП Погода Негода в Україні Олександр Долгополов Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Гройсман потішив військовослужбовців новиною щодо підвищення пенсій
17 січня , 19:18
Понад 25 країн зможуть переглянути український фільм "Сторожова застава"
 10 січня , 22:56
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук