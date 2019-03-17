Головні новини 17 березня: паніка у Маріуполі і пропозиція Жиріновського щодо Криму

У НАБУ сказали, кого стосуються 87 сторінок справи про "розкрадання в оборонці". Жителі Маріуполя запанікували через дивну заграву над заводом "Азовсталь". На Харківщині виявили тіло контрактника із колото-різаними ранами. Одіозний Жиріновський запропонував перейменувати Крим. Путін збирається до Криму. Такими були головні новини неділі, 17 березня, в Україні та світі.

Роз'яснення НАБУ щодо 87 сторінок матеріалів, пов'язаних із розкраданням в "оборонці"

Читайте також: Російські хакери почали по черзі атакувати усі центральні органи влади України, – Кіберполіція

У Національному антикорупційному бюро України дали роз'яснення щодо 87 сторінок матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури в 2017 році. У роз'ясненні НАБУ мовиться про те, що днями ЗМІ опублікували ті ж 87 сторінок матеріалів, які Генпрокуратура навесні 2017 року передала в Антикорупційного бюро.

Основна частина листування в цих 87 сторінках стосується розслідувань протиправної діяльності компаній, підконтрольних двом народним депутатам. Йдеться про розкрадання газу та заволодіння коштами "Укрзалізниці".

У першій справі досудове слідство завершено, сума збитків встановлена – 1,4 мільярда гривень. Прізвища депутатів не називають, але за натяками можна припустити, що йдеться про братів Дубневичів. У другому провадженні справу щодо двох фігурантів скеровано до суду.

Детальніше про ці матеріали та суперечку між НАБУ і ГПУ – на сайті 24 каналу.

Паніка у Маріуполі

Читайте також: У Сербії протестувальники не випускали президента з резиденції: відео з місця події

Жителі Маріуполя ввечері 17 березня почали поширювати інформацію про те, що на місцевому заводі "Азовсталь", імовірно, сталася пожежа. Вони повідомляли про стовп диму і вогонь, який начебто бачили над підприємством. Окрім того, люди чули дивний гуркіт і спалахи в районі заводу.

Також мешканці Маріуполя запевняли що бачили вогонь над заводом у різних кінцях міста та додавали: щось горить між мартенівським цехом і доменним.

Мешканці зняли відео дивної заграви над "Азовсталлю":

Азовсталь!!! Вспышки, грохот. Опубліковано Дмитром Чичерою Неділя, 17 березня 2019 р.

Своєю чергою, у прес-службі групи "Метінвест", до складу якої входить "Азовсталь", спростували інформацію про пожежу. Там зазначили: з 18:00 до 19:00 на заводі проводили щоденний злив побічних продуктів виробництва, а саме шлаку, на трьох ділянках. За словами речників підприємства, ця процедура є обов'язковою у виробництві та вона не становить підвищеного навантаження на навколишнє середовище.

З огляду на темний час доби утворилася яскрава заграва, яку могли бачити мешканці міста та інші люди на відео, які поширили у соціальних мережах з необґрунтованими коментарями, що нібито на підприємстві сталася пожежа. Офіційно заявляємо, що це абсолютно штатна, контрольована ситуація. Ніякої пожежі, вибухів і надзвичайних ситуацій на підприємстві немає,

– запевнили у "Метінвесті".

На Харківщині знайшли тіло контрактника

Читайте також: Спроба Росії зрушити кордони, – МЗС Німеччини про окупацію Криму

У лісі селища Клугіно-Башкирівка Харківської області виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він був військовослужбовцем контрактної служби. Відомо, що тіло солдата виявили у лісосмузі, неподалік військової частини, в якій він служив.

Правоохоронці повідомили, що на тілі покійного – множинні колото-різані рани шиї і рук, синці в області грудної клітки. Народився чоловік 1982 року в Луганській області. Проходив військову службу за контрактом у Чугуєві. Йому було 37 років. За фактом інциденту слідчі розпочали розслідування за статтею про умисне вбивство. Наразі вони встановлюють обставини скоєння злочину та коло причетних. Військові, зі свого боку, призначили службове розслідування. У ЗМІ з'явилася інформація, що військового могли вбити ще місяць тому. Однак бригада, де служив чоловік, спростовує це. За їх інформацією, солдат був відсутнім на службі з 14-го по 15 березня. Причину смерті правоохоронці назвуть після проведення відповідних експертиз.

Жиріновський запропонував перейменувати Крим

Читайте також: Путін їде в анексований Крим: відома дата візиту російського президента

Скандальний російський політик Володимир Жиріновський, відомий зокрема своїми українофобними заявами, знову відзначився. Цього разу він запропонував перейменувати анексований Росією Крим у Таврійську область.