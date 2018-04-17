Головні новини 17 квітня: ДТП у Кривому Розі, доля української церкви та революція у Вірменії

Смертельна ДТП у Кривому Розі. Порошенко звернувся до Вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Українській Церкві. У Єревані таки призначили колишнього президента Сержа Саргасяна на посаду прем'єр-міністра країни, своєю чергою, опозиціонери оголосили про початок "Оксамитової революції". Такими були події 17 квітня в Україні та світі.

ДТП у Кривому Розі забрала життя 8 людей

Смертельна ДТП сталася вранці 17 квітня у Кривому Розі. На перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутка №261, яка їхала з 95-го кварталу на Соцмісто, та автобус, який перевозив співробітників підприємства "ArcelorMittal".

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На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало 2 особи, у пасажирському автобусі – 3 особи та у маршрутному таксі орієнтовно було 25 осіб. У ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг", автобус якого став третім учасником ДТП, повідомили, що автобус їхав по працівників підприємства і був порожнім. Водій отримав множинні травми, наразі прооперований і перебуває в лікарні. Водій і пасажир легкового автомобіля Mazda живі, отримали незначні поранення.

Дивіться відео про ДТП у Кривому Розі 17 квітня:

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у той час, коли маршрутка №261 прямувала з 95-го кварталу на Соцмісто, по вулиці Героїв АТО на миготливий жовтий сигнал світлофора перехрестя перетинав легковик Mazda, який протаранив громадський транспорт. У результаті зіткнення маршрутку, в якій було багато пасажирів, відкинуло на зустрічну смугу – під колеса автобуса "ArcelorMittal".

У прес-службі Нацполіції повідомили, що про винуватця аварії говорити зарано, треба провести відповідні експертизи. За попередньою інформацією, Mazda виїжджала з другорядної смуги на головну. Наразі водій автомобіля Mazda – чоловік 1950 року народження – затриманий, з ним проводять слідчі дії. На момент ДТП він був тверезий.

Внаслідок аварії загинуло 8 осіб, ще 21 людина отримала поранення. До лікарень доправили 15 осіб, 4 з яких перебувають у критичному стані в реанімації.

У Кривому Розі 18 квітня оголошено день жалоби. Мешканці міста несуть до місця жахливої аварії квіти та лампадки.

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Порошенко попросив про надання автокефалії Українській Церкві

17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха із проханням надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.

Про це він заявив на зустріч із головами парламентських фракцій.

Він додав, що усі єписокпи УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви підписали відповідне звернення до патріарха.

За 26 років це перший документ, який об'єднав всіх ієрархів. Це історична подія,

– сказав президент.

За словами Порошенка, Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віряни матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію. Зокрема, якщо буде бажання залишитися у лоні Російської православної церкви, таке право буде надане.

Україна як ніколи близько до появи Помісної Православної Церкви.

Прошу народних депутатів якнайшвидше підтримати моє звернення до Варфоломія. https://t.co/Iw0jXqm7C4 — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 квітня 2018 р.

Додамо, що переговори про створення автокефалії Православної церкви в Україні з вселенським патріархом Варфоломієм тривали щонайменше 4 роки. Тепер президент особисто звернувся до нього із закликом видати указ щодо створення в Україні автокефалії. Однак, зараз – слово за парламентом. Після цього, питання створення церкви буде розглядатися в Синоді – найвищій колегіальній церковній установі.

В Єревані оголосили про початок революції

У Вірменії тривають масові протести громадян, які виступають проти призначення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Сержа Саргсяна. У протестних акціях вже постраждали щонайменше 46 людей, серед них – шестеро поліцейських.

Аби не допустити нових зіткнень, поліція стягнула до парламенту спецтехніку. На заклик лідера мітингарів люди намагалися прорвати кордон правоохоронців, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Згодом, у вірменському парламенті таки підтримали Сержа Саргсяна: 76 депутатів проголосували за його призначення на пост прем'єр-міністра країни. У відповідь на це опозиційний лідер Нікол Пашинян в Єревані оголосив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.

У Вірменії встановилася революційна ситуація. Я тут і зараз оголошую про початок "оксамитової революції. Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії,

– сказав Пашинян, виступаючи на площі Франції в центрі Єревана.