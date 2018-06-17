Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії

17 червня у Києві пройшов Марш рівності. Обійшлось без сутичок і масових заворушень, проте були затримані. Пранкери від імені глави Адміністрації Порошенка розіграли депутата Європарламенту Ребеку Хармс. Греція та Македонія підписали угоду про перейменування країни. Такими були головні новини неділі, 17 червня.

Марш рівності у Києві

17 червня у Києві пройшов Марш рівності "КиївПрайд-2018". Ще звечора правоохоронці посилено охороняли центр міста.

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Противники проведення цього маршу навіть ночували просто неба, щоб завадити його проведенню.

Супротивники завтрашнього Маршу рівності, які готові ночувати біля пам'ятника Грушевському у Києві, співають релігійні пісні, годину тому pic.twitter.com/lqSZjEPoZF — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) 16 червня 2018 р.

Перед початком Маршу з'явились повідомлення про перших затриманих. Група людей намагалася перекрити шляхи проведення заходу.

У поліції повідомили про понад півсотні затриманих.

Марш рівності центром Києва таки пройшов. У ньому взяли участь нардепи Світлана Заліщук та Сергій Лещенко, також серед учасників бачили євродепутатку Ребекку Хармз та міністр Європи Німеччини Майкл Рот.

Already 3rd Pride in a row in Kyiv centre without violance. Twice more people this year. Ukrainians chose freedom and tolerance. pic.twitter.com/cVeDUdSKWl — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 17 червня 2018 р.

Was honor to be in the first row of #KyivPride2018 together with @svitlanaza @MiRo_SPD @MaximEristavi @RebHarms @WaschukCanUA. It was the most crowded LGBT-pride since we can march openly with rainbow's flags. One more big step of Ukraine toward Europe pic.twitter.com/3YbQ8OtaHO — Leshchenko (@Leshchenkos) 17 червня 2018 р.

По маршруту ходи учасників "Київпрайду" поліції вдалось відтісняти противників Маршу.

У поліції підрахували, що у цьогорічному Марші рівності брали участь приблизно 3,5 тисячі учасників, а правоохоронців для охорони заходу задіяли понад 2,5 тисяч.

Сергій #Яровий: У «Марші рівності» взяли участь 3,5 тисяч осіб



Публічну безпеку та порядок забезпечували близько 2,5 тисяч правоохоронці, які супроводжувати колону учасників.

Деталі: https://t.co/Ha37Ax9XKQ pic.twitter.com/QvBYd5hGtb — МВС України (@MVS_UA) 17 червня 2018 р.

Пранкери розіграли євродепутатку

З євродепутаткою Ребеккою Хармс, яка брала участь у Марші Рівності у Києві, стався прикрий інцидент.

Після проведення "Київпрайду", вона сказала журналістам, що "це був "прайд", який отримав повну підтримку державних інституцій".

Хармс стверджувала, що їй навіть телефонували з Банкової і запевнили, що вже наступного тижня "Порошенко представить законопроект про рівні права".

Таку заяву Хармс одразу ж спростували в Адміністрації Президента, запевнивши, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і тим більше не обговорювали цю тему з депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс.

Як згодом з'ясувалось депутат Європарламенту стала жертвою розіграшу пранкерів.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 червня 2018 р.

Македонія офіційно отримала нову назву

17 червня Греція і Македонія підписали історичну угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 червня 2018 р.

Підписання цієї угоди мало б покласти край 27-річній суперечці між двома країнами.

Щоправда, у Греції кількадесят протестувальників намагались завадити підписанню цієї угоди, через що спалахнули сутички.

Дивіться відео сутичок у Греції через перейменування Македонії: