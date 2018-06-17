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Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії

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Головні новини 17 червня в Україні та світі
Головні новини 17 червня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

17 червня у Києві пройшов Марш рівності. Обійшлось без сутичок і масових заворушень, проте були затримані. Пранкери від імені глави Адміністрації Порошенка розіграли депутата Європарламенту Ребеку Хармс. Греція та Македонія підписали угоду про перейменування країни. Такими були головні новини неділі, 17 червня.

Марш рівності у Києві

17 червня у Києві пройшов Марш рівності "КиївПрайд-2018". Ще звечора правоохоронці посилено охороняли центр міста.

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Противники проведення цього маршу навіть ночували просто неба, щоб завадити його проведенню.

Перед початком Маршу з'явились повідомлення про перших затриманих. Група людей намагалася перекрити шляхи проведення заходу.

У поліції повідомили про понад півсотні затриманих.

Марш рівності центром Києва таки пройшов. У ньому взяли участь нардепи Світлана Заліщук та Сергій Лещенко, також серед учасників бачили євродепутатку Ребекку Хармз та міністр Європи Німеччини Майкл Рот.

По маршруту ходи учасників "Київпрайду" поліції вдалось відтісняти противників Маршу.

У поліції підрахували, що у цьогорічному Марші рівності брали участь приблизно 3,5 тисячі учасників, а правоохоронців для охорони заходу задіяли понад 2,5 тисяч.

Пранкери розіграли євродепутатку

З євродепутаткою Ребеккою Хармс, яка брала участь у Марші Рівності у Києві, стався прикрий інцидент.

Після проведення "Київпрайду", вона сказала журналістам, що "це був "прайд", який отримав повну підтримку державних інституцій".

Хармс стверджувала, що їй навіть телефонували з Банкової і запевнили, що вже наступного тижня "Порошенко представить законопроект про рівні права".

Таку заяву Хармс одразу ж спростували в Адміністрації Президента, запевнивши, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і тим більше не обговорювали цю тему з депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс.

Як згодом з'ясувалось депутат Європарламенту стала жертвою розіграшу пранкерів.

Македонія офіційно отримала нову назву

17 червня Греція і Македонія підписали історичну угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Підписання цієї угоди мало б покласти край 27-річній суперечці між двома країнами.

Щоправда, у Греції кількадесят протестувальників намагались завадити підписанню цієї угоди, через що спалахнули сутички.

Дивіться відео сутичок у Греції через перейменування Македонії: 

 

Теги: Новини України протести Греція Македонія Європарламент Сутички ЛГБТ Новини Києва Новини політики
Джерело: 24 Канал
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