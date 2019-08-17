Головні новини 17 серпня: пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" і продовження справи Гримчака

В одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, внаслідок якої загинули 9 осіб, ще 19 постраждали. Суд обрав запобіжний захід помічнику Гримчака Ігорю Овдієнку у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів з можливістю внесення застави у 4 мільйони. СБУ закрила справу про державну зраду одіозного Андрія Портнова. Такими були головні новини суботи, 17 серпня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Смертельна пожежа в Одесі

У ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася сильна пожежа. Там перебували орієнтовно 200 людей. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Рятувальники боролися з ним понад 3 години і лише о 4:32 змогли загасити пожежу.

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Вогонь забрав життя 9 людей. 7 з них загинули на місці пожежі, ще одна людина – у "швидкій", а близько 14 години слідчі знайшли на місці пожежі тіло 9 загиблого. Окрім того, щонайменше 19 постраждали, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. Так, семеро осіб наразі перебувають у важкому стані в лікарні, а двоє – у стані середньої важкості.

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З місця події також евакуювали близько 150 людей. Частину врятованих людей запросив до свого дому одесит. Він став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

Правоохоронці наразі з'ясовуються усі причини інциденту та розглядають три версії пожежі:

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.



Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"

Власник готелю Вадим Чорний запевнив, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю.

Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу,

– запевнив власник готелю.

Важливо: Керівництво готелю "Токіо Стар" не дозволило провести планову перевірку у липні 2019 року. Причина у тому, що власник готелю змінив форму власності, тож представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено.



Через це до справи долучилися слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві. Вони розслідують неналежне виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.



Будівля готелю після нищівної пожежі

На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та загиблим в одеському готелі. Гарант наголосив, що причиною пожежі в готелі "Токіо Стар" стали недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зверхнє ставлення до людського життя.

Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний – власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості,

– заявив український гарант.

Водночас, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман уже доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку.

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В Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в готелі "Токіо Стар". Органи держвлади, місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації мають приспустити прапор України.

Пожежа у готелі "Токіо Стар" в Одесі: відео кореспондента 24 каналу

Продовження справи Гримчака

16 серпня суд обрав запобіжний захід для заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у 6 мільйонів. На думку суду, такий запобіжний захід допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо.

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Наразі Гримчака відзвезли до чернігівського СІЗО.

Гримчаку інкримінують порушення частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Проте, адвокати подали апеляцію на рішення суду про міру запобіжного заходу Гримчаку. Причиною стало те, що в ухвалі було неправильно вказане по батькові підозрюваного – Михайлович замість Миколайович. Суд визнав, що у документах прокуратури була помилка в імені підозрюваного та постановив виправити помилку.

Проте, і на цей раз не обійшлося без помилок. Так, суддя не вказала порядок набрання чинності ухвали, що передбачено законом, та зробила помилку в прізвищі адвокатки Гримчака Тетяни Матяш, написавши її прізвище "Мятяш".

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Попри це, дружина Гримчака Юлія заявила, що не буде вноситиме 6 мільйонів гривень застави за чоловіка. Вона пояснила, що цю суму, ймовірно, можна було зібрати за допомогою близьких родини. Але така схема для них неприйнятна, адже Гримчака підозрюють в економічному злочині.

Ні, жодних застав. Ну, де я буду брати гроші? Я дуже вдячна за те, що нас підтримують друзі, близькі, чужі люди. Якби я сказала, давайте зберемо гроші, то гроші, можливо б, зібрали. Але я думала: якби я так зробила і не дозбирали б грошей. Ті кошти, які були б на картці, що я із ними робила б? Повертала? Це схема неприйнятна. Крім того, у нас злочин економічний, тому про гроші питання у нас не стоїть,

– сказала вона.

Дружина затриманого чиновника додала, що зараз у їхньої сім'ї "план "А" – вижити, а план "Б" – це щоб батько повернувся додому".

За що затримали Гримчака?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Загалом чиновники нібито вимагали від підприємця значно більшу суму – 1,1 мільйона доларів.



Вони вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Зокрема, чиновник мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Також 17 серпня Деснянський райсуд Чернігова ухвалив рішення щодо поплічника Гримчака – Ігоря Овдієнка. Він також перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів. Щоправда, Овдієнко може вийти під заставу, розмір якої становить 4 мільйони гривень.



Суд обрав запобіжний захід поплічнику Гримчака Ігорю Овдієнку

Попри це, адвокатка Овдієнка вважає, що у будь-якому разі він буде звільнений з місць позбавлення волі через стан здоров'я. У нього цукровий діабет та ІІ група інвалідності.

СБУ закрила справу проти Портнова

Екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова більше не звинувачують у державній зраді. СБУ закрила справу проти одіозного політика за відсутністю складу кримінального злочину.

Головне слідче управління СБУ у своєму листі зазначило, що не повідомляло Андрію Портнову про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. У розшук його не оголошували.

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Окрім того, прокуратура Криму повідомила, що немає проваджень, у яких Портнов мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого. До того ж, обвинувальний акт щодо нього до суду не скеровувався.

Відповіді з прокуратури та СБУ на запити адвокатів Портнова: фото

У чому звинувачували Портнова? Прокуратура почала перевіряти ймовірне авторство Портнова постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова ще в лютому 2018 року. Інформація про те, що саме Портнов – автор цієї постанови, міститься у "плівках Глазьєва".



"Плівки Глазьєва" – телефонна розмова між радником президента Росії Сергієм Глазьєвим і якимось "Володимиром Андрійовичем", записана українською розвідкою 1 березня 2014 року.



У розмові Глазьєв повідомляє, що Верховна Рада Криму має ухвалити якусь постанову, яку підготував Портнов. І пояснює, що потрібно ухвалити цей документ, "щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом".

День народження Кузьми "Скрябіна"

Популярному артисту та легенді української музики Андрієві Кузьменку сьогодні, 17 серпня, мало б виповнитися 51. Проте, 4,5 роки тому страшна ДТП забрала його життя. він загинув у ДТП. Пісні Кузьми досі не втрачають актуальності, адже для нас його музика житиме вічно.

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Ми пропонуємо згадати тексти пісень Андрія Кузьменка й заодно перевірити, чи знаємо ми, у якій пісні звучали окремі фрази.

Про вірного друга, неймовірного колегу та справжнього патріота України сьогодні згадують його друзі, близькі та прихильники.

"Сьогодні день народження Кузьми Скрябіна. Згадав, як то воно було колись. Перша пісня Скрябіна в моїй пам`яті - Птахи. А яка ваша ваша?", – пише Святослав Вакарчук під архівним фото з Кузьмою.

Співачка TAYANNA у пам'ять про Андрія Кузьменка презентувала кавер на пісню гурту "Скрябін" – "Дельфіни" .

Кавер TAYANNA на пісню Скрябіна "Дельфіни": слухайте тут

Згадують Кузьменка також екс-учасник та співзасновник гурту "DZIDZIO" Лесик (Олег Турко), співачка Наталя Могилевська, Ivan NAVI, DZIDZIO.