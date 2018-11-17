Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, хто стоїть за скандальним аудіозаписом з його участю щодо Катерини Гандзюк. У Вірменській церкві, коментуючи Об'єднавчий Собор в Україні, зроюили заяву щодо поділу. Під імовірним будинком Авакова пройшли протести. Такими були головні новини суботи, 17 листопада.

Аудіозапис про Гандзюк і всюдисуща рука президента

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий вважає, що злив у мережу аудіозапису, на якому він різко висловлюється у бік херсонської активістки Катерини Гандзюк, погодив Президент України Петро Порошенко.

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"Наприкінці серпня, коли я був у Херсоні, мав зустріч із підприємцями. Це була публічна зустріч. Вони говорили дуже багато різного про корупцію в місті та мали не дуже приємні розмови стосовно Катерини Гандзюк. Після емоцій цієї зустрічі я мав телефонну розмову з одним своїм колегою та емоційно передав йому суть розмови. Це була приватна розмова. Я розумію, що для мене вже не існує приватного життя. І це підтвердив керівник СБУ (Василь Грицак – 24 канал), коли я з ним зустрічався: що пишуть все, де тільки що можна писати", – зауважив міський голова Львова.

Також чиновник нагадав, що після оприлюднення запису одразу попросив вибачення у всіх, кого він міг стосуватися, адже так і не отримав підтвердження жодних фактів корупційних дій з боку херсонських держслужбовців.

Ця моя приватна розмова лишилася би приватною, але так бачу, що це буде використовуватися в різних варіантах. Я би дуже хотів, щоб ми з вами робили все можливе, щоб тих нелюдів, які напали на Катерину, знайшли та покарали. Так само, щоб знайшли всіх тих нелюдів, які нападають на журналістів, на громадських активістів. У нас чомусь ці речі не розслідуються. Я розумію, що місцеві феодали що хочуть, те й роблять. Але, напевно, з дозволу центральних органів влади,

– наголосив він.

За його словами, розслідувати напади на активістів не вигідно, бо це виведе на реальних замовників із числа людей, що займають серйозні керівні посади.

Крім того, Садовий висловив думку, що оприлюднення аудіозапису в мережі однозначно було погоджено Петром Порошенком.

"Я спілкуюся з різними людьми. Вони надають мені інформацію, що такого рівня прослуховувань, який є сьогодні, в нас у країні не було за жодного президента. Можливо, була би рація, якщо би прослуховували тих людей, хто є ворогом української держави. Я так бачу, агентура Путіна прекрасно себе почуває. Медведчук йде у велику політику, Рабінович...", – каже мер Львова.

Водночас лідер "Самопомочі" висловив переконання, що є готовим до того, що найближчим часом буде ще багато "різних записів".

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Заява Вірменської церкви про поділ: чи стосувалися ці слова України

Католикос всіх вірмен Гарегін II заявив, що Вірменська церква не підтримує поділу церков і є прихильницею канонічності.

"Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І щодо цього ніколи не може вітати кроки, що є спрямованими на поділ, розчленування церкви", – переконував очільник Вірменської апостольської церкви, відповідаючи на питання, чи визнає Вірменська апостольська церква Об'єднавчий собор в Україні.

Зауважимо, що такі слова він виголосив під час свого візиту до Новосибірська, а супроводжував його голова Російської та Ново-Нахічеванської єпархії, архієпископ Езрас.

Згодом речник Української православної церкви Київського патріархату, архиєпископ Євстратій ( в миру – Зоря) зауважив, що жодних заяв у бік України Католикос не робив, оскільки у його словах немає жодного слова ні про Томос, ні про Єдину помісну церкву в Україні.

Я вже не кажу про те, що Вірменська церква належить не до числа Помісних православних церков, а до числа Давніх східних церков, і, відповідно, до питання Томосу, канонів Православної Церкви, тощо має лише опосередкований стосунок,

– наголосив Євстратій Зоря.

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Пікет будинку Авакова

Під імовірним будинком Арсена Авакова мітингувальники влаштували акцію протесту з вимогою розпочати ефективне розслідування справ вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів, а також відправити чиновника у відставку.

Участь у акції взяли понад сотня активістів. На паркані вони розвісили плакати, а також поставили імпровізований смітник, що символізує місце, в яке треба покласти усі його реформи.



Акція протесту під будинком Арсена Авакова



Активісти розвісили плакати з вимогою відправити Авакова у відставку

За словами протестувальників, саме через такі гучні акції справи починають просуватися. Адже саме через мітинги активістів і друзів Катерини Гандзюк і була створена Тимчасова слідча комісія та заарештовані особи, що причетні до вбивства активістки.

Протест під будинком Авакова: дивіться сюжет 24 каналу

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Смертниця влаштувала вибух у Чечні

У Чечні на околиці Грозного поблизу одного із контрольно-пропускних пунктів молода смертниця влаштувала вибух, щоправда до самого КПП вона не дійшла, оскільки у неї почали стріляти поліцейські.

За словами виконувача обов'язків очільника МВС Чечні Апті Алаудінова, поліцейські помітили "неадекватну поведінку" молодої жінки, яка підходила до КПП, і попросили її зупинитися та пред'явити документи, однак та не зробила цього.

У підсумку, помітивши на ній саморобний вибуховий пристрій, поліцейські зробили попереджувальний постріл, після чого "дівчина здійснила самопідрив".

Смертниця та вибух у Чечні: дивіться відео

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Коли людина починає старіти: названо вік

Як з'ясували американські вчені, старіння організму сучасних людей починається у 39 років. Проте для більшості жителів планети, найперші симптоми цього процесу виявляються непомітними. Зокрема, до такого висновку вони дійшли після проведення низки експертиз.

За їхніми словами, у віці 39 років в організмі людини починає зменшуватися кількість мієліну – речовини, яка захищає нервові клітини. Зниження його вироблення робить клітини більш уразливими перед ушкодженнями, і як наслідок це провокує розвиток процесів, що призводять до так званих вікових захворювань.

Також переконують фахівці, ознаки того, що організм починає старіти можна помітити у звичайних життєвих ситуаціях – коли щораз важче нахилятися чи піднімати щось, або коли людина засинає дивлячись телевізор.

Відтак, першими ознаками старіння, які можуть виникати в 39 років, вчені вважають біль і скутість у суглобах. Також, сигналом початку старіння є труднощі, що виникають при використанні сучасних технологій.