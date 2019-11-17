Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії

Українські буксири вже підпливли до південно-східного узбережжя окупованого Криму, де мають забрати захоплені кораблі. Помер третій військовий, що постраждав від вибухів у Балаклії 15 листопада. Слідство у справах Майдану з 20 листопада тимчасово припинять. Збірна України на виїзді вирвала нічию у матчі з Сербією. Такими були головні новини 17 листопада.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Шлях додому захоплених українських кораблів

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Буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які вирушили за захопленими українськими кораблями, вже підпливли до південно-східного узбережжя окупованого Криму. Саме там вони мають забрати їх від Росії.

Судна ще вчора, 16 листопада, вийшли з портів Южного, Чорноморська та Одеси і вирушили в сторону окупованого Криму. Наразі вони стоять у Чорному морі приблизно за 35-40 кілометрів окупованої Ялти, свідчать дані системи AIS.

Передача малих броньованих катерів ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які Росія захопила в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки, має пройти у нейтральних водах.

ФСБ Росії переконує, що передача відбудеться 18 листопада, раніше ж прогнозували, що кораблі повернуться на день раніше.

Водночас експерти пояснюють, що захоплені Росією два українські катери та буксир передачі йтимуть до Одеси не менш як 43 години.

Тобто йшли до місця, де зараз, 1,5 доби, назад будуть йти не менше, йдуть 6 вузлів, тобто 6*1,852=11 кілометрів на годину. В один кінець 260-270 миль, якщо зустрінуться десь на траверзі Судака, якийсь час займе процедура, тобто після передачі будуть йти не менш 260:6 = 43 години. Якщо все піде нормально та погода збережеться тиха,

– пояснюють вони.



Українські судна підпливли до окупованого Криму, де заберуть захоплені кораблі

Повернення захоплених кораблів: основне

16 листопада росЗМІ повідомили, що Росія поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте конкретну дату він не назвав.

Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.

У Чорному морі в районі кримського мису Тарханкут на них чекають буксири "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".

Напередодні радник президента України Андрій Єрмак підтвердив , що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте конкретної дати він не назвав.

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Росія повинна була віддати Україні захоплені у листопаді 2018 року українські кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося. Полонені моряки повернулися разом з 11 іншими в'язнями Кремля 7 вересня в межах обміну з Росією.

Третя жертва нових вибухів у Балаклії

У Харкові помер ще один військовий, що отримав важкі поранення під час вибухів 15 листопада на військовому складі у Балаклії. Найімовірніше, це солдат Денис Янчевський. Він був у важкому стані, за його життя два дні боролися медики Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На превеликий жаль, 17 листопада помер військовослужбовець, який отримав поранення внаслідок надзвичайної події на Центральній артилерійській базі у Балаклії,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Денис служив у 91-му окремому полку спеціального забезпечення, що дислокується в Охтирці на Сумщині.

У Генштабу додали, що четверо військових, які також отримали поранення під час вибухів, наразі перебувають на лікуванні у медзакладах. Загрози для їх життя немає.

Що сталося у Балаклії?Там 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. У мережі місцеві публікували фото та відео, на яких видно, що з боку складу валить густий дим, і вибухають снаряди. Через вибухи на військових складах поблизу Балаклії 15 листопада загинули двоє українських військовослужбовців. Ще п'ятеро постраждали.



У Міноборони пояснили, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.

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Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка 24 каналу

Незрозуміла ситуація із розслідуванням справ Майдану

Розслідування справ Майдану – під загрозою. Фактично воно припинилося ще у жовтні, проте з 20 листопада будь-які слідчі дії офіційно стануть неможливими.

Адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування.

Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада в нас таки "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється,

– написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Правозахисниця нагадала, що напередодні голосування змін до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування справ Майдану, потерпілі, поранені, учасники Революції Гідності прийшли нагадати про важливість цих справ і необхідність негайного голосування поправки. Однак "ВР наплювала на все це, депутати пішли додому".

Знайте більше: Розслідування злочинів Майдану зупиниться: коментар адвоката родин Небесної Сотні

Водночас генпрокурор Руслан Рябошапка в інтетрв'ю одному із видань пояснив, що "справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих – і так могло ще тривати роками".

Очільник ГПУ також зазначив, що "прокурори хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи". Водночас він запевнив, що "не збирається поховати всі ці справи".

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Що треба знати про розслідування справ Майдану?Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка 19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.



21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер мало розслідувати Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.



23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними. 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

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Україна вирвала нічию у матчі з Сербією

Збірна України на виїзді вирвала нічию у матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року з Сербією – 2:2.

Голи: Тадіч, 9 (пен.), Мітровіч, 56 – Яремчук, 32, Бесєдін, 90+3

Збірна України дуже невдало розпочала матч, заробивши вже на 8-й хвилині пенальті у власні ворота – Матвієнко зіграв рукою в своїй штрафній. Тадич з 11-тиметрової позначки пробив по центру, а Пятов впав в кут – 1:0.

Все ж Україні вдалося зрівняти рахунок ще у першому таймі. Коваленко віддав на правий фланг, де Циганков прийняв передачу партнера і навісив в штрафну господарів. Роман Яремчук випередив захисників і пробив головою в лівий кут – 1:1.

На 56-й хвилині серби знову вийшли вперед, коли українці залишили одразу двох гравців сербів на дальній штанзі. Караваєв не дотягнувся до навісу, а Мітровіч зумів прийняти м'яч та пробити повз Пятова під дальню штангу з гострого кута – 2:1.

На 90+3 хвилині Україна все ж вирвала нічию у цьому поєдинку. Українці штурмували ворота, і Артем Бесєдін з центру штрафного майданчика пробив з розвороту – після рикошету м'яч влетів у кут.



Україна вирвала нічию у матчі з Сербією/Джерело: ffu.ua

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Таким чином, збірна Сербії не змогла здолати Україну в цій відбірковій кампанії на Євро-2020. Однак матч із Сербією вже нічого не вирішував для підопічних Андрія Шевченка, адже вони достроково гарантували собі перше місце в групі.