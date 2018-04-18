Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал

Колишній регіонал Михайло Добкін прийшов до суду, щоб свідчити у справі про держзраду Януковича. Надія Савченко нарешті пройшла поліграф. Набирає обертів скандал навколо журналістського розслідування про махінації в закупівлі озброєння. У Вірменії тривають протести. Такими були головні новини в Україні та світі у середу, 18 квітня.

Добкін свідчив проти Януковича

18 квітня продовжиться розгляд справи про держзраду Віктора Януковича. У судді допитували колишнього регіонала та поплічника втікача Михайла Добкіна. Останній переконаний, що Янукович мав залишитися в Україні і померти тут. Хоча і розповів, що після розстрілів на Майдані Янукович планував "турне Україною".

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Не обійшлося у свідченнях Добкіна і без Юлії Тимошенко. За словами екс-регіонала, він оберігав Юлію Володимирівну під час подій у лютому 2014 року.

Савченко пройшла поліграф

Народний депутат України Надія Савченко взяла участь у поліграфічному тестуванні. Перевірка на поліграфі тривала понад 6 годин. Як розповіла Надія Савченко у неї запитували, зокрема, чи збиралася вона добивати автоматами народних депутатів у парламенті після здійснення терористичного акту.

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Аварія у Кривому Розі

На наступний день після аварії у Кривому Розі, близько 10 години ранку в реанімації помер травмований чоловік. Він став 9 жертвою аварії.

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Окрім того, водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників кривавої аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у вчиненні злочину, який призвів до загибелі людей.

Помісна Церква в Україні

Після рішення Порошенка звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській православній церкві, обговорення навколо цього не вщухають. До цього долучилися і депутати (окрім "опоблоківців").

На бажання створити помісну Церкву в Україні вже відреагували і в УПЦ МП.

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Скандал з журналістським розслідуванням

Після розслідування журналістів про можливі махінації із закупівлею озброєння для української армії, справою зацікавилися в СБУ. Однак не щодо самих махінацій, а про те, чи не було розкрито державну таємницю у цьому розслідуванні.

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Окрім того, польська фірма, яка фігурує у цьому розслідуванні, вирішила подати позов на понад 1 мільйон євро проти редакції та журналіста.

Журналісти "24 Каналу" показали, як виглядають БМП з цього розслідування.

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Санкції США проти Росії

Влада США як і раніше розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії, але поки не готові оголосити будь-які обмежувальні заходи. Про це заявила представниця Держдепу США Хізер Нойерт. Згодом у США пояснили, чому вони досі не ввели нових санкцій.

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Поки ж США можуть ввести санкції проти Туреччини. І все через Росію.

Протести у Вірменії

В ніч на 18 квітня поліція розпочала зачистку площі з протестувальниками у Єревані. У перші години були повідомлення про постраждалих.

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У відповідь активісти заблокували резиденцію прем’єр-міністра. Поліція ж затримала 84 протестувальників.

У Вірменії побоюються, що колишній президент Серж Саргсян, якого призначили прем’єр-міністром, може правити країною вічно.

Норма алкоголю

Вчені Британського фонду сердечних хвороб провели дослідження, у якому взяли участь понад півмільйона осіб з 19 країн світу. Вони дослідили, скільки можна випивати без наслідків для здоров’я.