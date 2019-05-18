Головні новини 18 травня: роковини трагедії кримських татар і очікування інавгурації Зеленського

У 75-ті роковини Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар. Інавгурація все ближче – з цього приводу Володимир Зеленський звернувся до українців із вибаченнями. Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" провели у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Весняна негода наробила лиха у кількох областях. Такими були головні новини суботи, 18 травня, в Україні та світі.

Роковини трагедії кримськотатарського народу

Україна 18 травня вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу. Депортацію Росія розпочала у цей ж день 1944 року, а тривала вона до початку червня. За офіційними даними, депортовано було 183 144 кримських татар, однак реальна кількість депортованих перевищує 400 тисяч осіб.

Читайте також: Роковини депортації: чорна сторінка кримськотатарського народу

Фахівці довели, що все це було етнічною чисткою, яку влаштували у СРСР. Під час виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. Багатьох з них застрелили радянські каральні загони, що відкривали вогонь на ураження у разі супротиву людей.

У цей день до українців звернувся новообраний президент України Володимир Зеленський.

Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Наша підтримка, наші зусилля, наші думки – з ними щодня,

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Зеленський наголосив, що одного дня Україна звільнить батьківщину кримських татар від окупації, принаймні він у це вірить.

"І хай, яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" – сказав президент.

До слова, у Росії не забарались із традиціно зухвалою реакцією. Голова Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив Володимира Зеленського у "деменції" (старече недоумство) та процитував слова лідери країни-окупанта Путіна: "Від дохлого віслюка вам вуха, а не Крим".

Цього дня про трагедію щодо депортації та геноциду кримських татар згадали й інші політики, зокрема Петро Порошенко, Уляна Супрун, Арсеній Яценюк і Володимир Ар’єв. Не залишилися осторонь цієї теми й популярні співаки – Джамала, яка, між іншим, має кримськотатарське походження, та Святослав Вакарчук.

Читайте також: Як радянська влада знищувала кримських татар: перші висновки слідства від прокуратури Криму

Як відбувалася депортація кримських татар: дивіться відео

Інавгурація все ближче

Дата інавгурації Володимира Зеленського невпинно наближається, а тим часом жителів столиці вже попереджають про низку незручностей. Так, 20 травня перекриють центр міста через церемонію та приїзд багатьох іноземних гостей. а перекривати розпочнуть вже від 18 травня.





Які вулиці перекриють у Києві до інавгурації Зеленського: схема

Через це Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. У ньому він попросив вибачення у киян за незручності та наголосив – хотів. аби інавгурація відбуалася 19 травня.

Вже Рада як проголосувала, так проголосувала, що там жалітися. Але я хочу вам сказати, що буде достатньо багато іноземних гостей, тому значну частину Києва буде перекрито. ...Вибачте, будь ласка. Вибачте нас, вибачте Верховну Раду,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що нардепам цього не забуде: "Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм".

Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

Нове відеозвернення Володимира Зеленського:

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.



Обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань.

Хто замовив Катю Гандзюк?

Читайте також: У Києві зруйнували паркан біля Майдану: активісти розповіли про причини

Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. Масштабну акцію на підтримку загиблої херсонської активістки запланували її друзі, знайомі та небайдужі. Так хочуть привернути увагу до справи, яка останнім часом все менше, на їхню думку, хвилює правоохоронців.

Вони наголошують, що вже через два дні владні кабінети займе команда Володимира Зеленського. Саме тому активісти прийшли до Адміністрації Президента. Зокрема, до майбутнього гаранта звернувся батько Гадзюк, аби той визначився і вирішив, на чиєму він боці.

Ви готові боротися з тисячами продажних чиновників, чи ви станете на їх бік? Скоро потрібно відповісти на питання: ви з нами чи ви проти нас,

– запитав Віктор Гадзюк.



Батько Катерини Гандзюк Віктор

Присутні нагадали майбутньому президенту запитання, яке він сам ставив Петрові Порошенку, – хто саботує розслідування замахів на активістів та вбивства Катерини Гандзюк. Близькі вбитої активісти нагадали Зеленському, що тепер ця відповідальність лежить на його плечах.



Активісти прийшли до Адміністрації Президента у Києві



""Хто замовив Катю Гадзюк?" під АП



Сотня активістів зібрались на площі у Харкові. Там також закликали владу до прозорого розслідування. Прийшли люди з 10 громадських організацій – навіть ті, на кого вже скоювали напади: : Євген Лісічкін і Дмитро Булах – представники Харківського антикорупційного центру. Такі акції відбулись, зокрема, в Одесі, Маріуполі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Лондоні, Брюсселі, Парижі та в містах Канади.



Активісти у Харкові вимагають розслідування вбивства Гадзюк



Акція "Хто замовив Катю Гадзюк" в Одесі

Що відомо про вбивство Каті Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Негода наробила лиха в Україні

Читайте також: 7 причин, чому крутиться голова

Україна потерпає від негоди. Від смерчу на Житомирщині постраждало понад 100 гектарів лісу. Буревій пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу. Дерева були знищені за лічені хвилини.



Зруйнований негодою ліс на Житомирщині

Стихія "зуміла" знищити різновікові листяні і хвойні дерева, а також розрити теплиці, в яких вирощують садивний матеріал, повідомила інженери тамтешніх лісгоспів. Загибель такої кількості дерев може бути оцінена як надзвичайна ситуація місцевого масштабу.

На Івано-франківщині повінь – у селі Микуличин вода перелилась на автодорогу, заблокувала рух на ній та затопила 60 помешкань і території біля них.



Водою затопило присадибні ділянки на Прикарпатті

У присілку Країще на Прикарпатті воду зруйнувала 800 метрів автодороги. Тож зараз немає транспортного сполучення з частиною населеного пункту.



Повінь на Прикарпатті

У Тисмениці річки Стримба та Ворона вийшли з берегів та теж затопили помешканні людей. Окремими вулицями можна пересуватися лише на човнах.



Повінь у Тисмениці

А ось у Кропивницькому – злива. В ніч на 18 травня у місті та області лили сильні дощі з градом, грозами та шквалом. Рятувальники витягли 5 автомобілів із ускладнених ділянок доріг.



Затоплені дороги у Кропивницькому

Однак синоптики заспокоюють – тепло йде в Україну. Налаштовуватися на дощі та навіть грози нараші варто лише жителям західних областей.