Головні новини 18 червня: відключення каналу UA:ПЕРШИЙ, бій Усика та розмитнення "євроблях"

У понеділок, 18 червня, в дев'яти містах України припинив аналогове мовлення телеканал UA:ПЕРШИЙ. Бій між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим відбудеться у Москві 21 липня. Верховна Рада України значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в країну автомобілів на європейській реєстрації. Такими були головні новини понеділка, 18 червня.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ припинив трансляцію у Києві та інших містах України

У понеділок, 18 червня, жителів таких міст як Київ, Тернопіль. Одеса, Дніпро, Вінниця, Чернігів, Ізюм, Білопілля та Ковель позбавили можливості переглядати аналогову трансляцію телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

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Прес-служба телеканалу опублікувала на офіційному сайті заяву, з роз'ясненням ситуації.

У заяві йдеться про те, що трансляцію мовлення було припинено через несплату грошей зі сторони ПАТ "НСТУ".

З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі зауважили, що цього року на фінансування всіх трансляцій НСТУ виділено вдвічі менше бюджету ніж гарантовано законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України". Для оплати всіх трансляцій необхідно 340 мільйонів гривень на рік, в той час, як у державному бюджеті на 2018 рік виділена сума становить лише 776 563 гривні.

НСТУ неодноразово зверталася до уряду з приводу критичної ситуації через незаконне недофінансування, та попереджала про можливі наслідки такого рішення.

"Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції UA:ПЕРШИЙ відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу", – повідомила прес-служба.

Пізніше зявилася реакція Міністерства інформаційної політики України на ситуацію щодо припинення трансляції телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

На офіційному сайті відомства проінформували, що Міністерство інформаційної політики України у найближчі дні надасть свої пропозиції на розгляд уряду щодо погашення боргу ПАТ "НСТУ" перед концерном "РРТ".

У МІП заявили, що ситуація з відключенням телеканалу є неприпустимою.

Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу UA: ПЕРШИЙ є неприпустимою. Тому Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно,

– йдеться у повідомленні.

Бій Олександра Усика та Мурата Гассієва

Бій між українцем Олександром Усиком (14-0, 11 КО) та росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) відбудеться у Москві 21 липня. Це буде фінал Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) у важкій вазі.

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Попередньо українська сторона заявляла, що в жодному разі не погодиться на проведення бою на території Росії. Раніше бій хотіли провести у Сочі.

Про те, що бій призначили на 21 липня на московському стадіоні "Олімпійський" повідомив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

До цього відповідну інформацію про дату бою оприлюднив тренер Гассієва Абель Санчес. За його словами, фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) був заплановано на 21 липня.

Раніше фінальний поєдинок між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим повинен був проходити 11 травня у місті Джидді (Саудівська Аравія). Однак після того, як український боксер травмувався в ході тренування бій довелося перенести.

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Пізніше стало відомо, що генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк висловив невдоволення, що Олександру Усику доведеться фінал, які і два попередні поєдинки World Boxing Super Series, проводити на території суперника.

Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оголосило остаточно дату і місце проведення фінального поєдинку Усик – Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіону знову доведеться боксувати на території суперника, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS,

– заявив Олександр Красюк.

Красюк додав, що Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів. Генеральний директор K2 Promotions Ukraine наголосив, що для Олександра Усика – це найголовніший бій в його кар'єрі, адже на кону пояси WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі, тому він поїду в Москву, щоб перемогти.

А яке ваше ставлення до цієї ситуації? Чи варто українському боксеру погоджуватися на матч у Росії? Пропонуємо вам проголосувати.

Розмитнення авто на "єврономерах"

У Верховній раді зробили резонансну заяву, щодо процедури розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Мова йде про зниження акцизного податку на ввезення автомобілів з "єврономерами" в Україну.

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Податковий комітет вніс до парламенту законопроекти № 8487 і № 8488 для зменшення вартості митного оформлення авто і для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто.

Про це йдеться у статті голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної на "Економічній правді".

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро,

– йдеться у публікації.

Мова йде про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна буде розраховуватися так: показник об'єму двигуна ділиться на 1000. А коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років.

"Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку", – додали у статті.

Аеропорту Бориспіль загрожує штраф на кругленьку суму

Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав законним рішення Антимонопольного комітету України щодо нарахування аеропорту "Бориспіль" штрафу у сумі 12,8 мільйонів гривень.

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Ще 30 травня Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду визнав правомірність рішення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017 № 13-р у справі проти аеропорту "Бориспіль".

Верховний Суд визнав недійсним рішення Комітету у частині пункту 7 щодо зобов’язання ДП МА "Бориспіль" розмежувати свої рахунки на свою діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, а у решті позову ДП МА "Бориспіль" про визнання недійсним рішення Комітету відмовлено,

– йдеться у повідомлені.

За інформацією АМКУ, Верховний Суд остаточно підтвердив неправомірність дій ДП МА "Бориспіль", встановлених рішенням Комітету від 24.01.2017 № 13-р, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.