Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори

Глава держави з офіційним візитом відвідав Берлін, там зустрівся із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель – і не тільки. Президент України розповів, що скаже Путіну при зустрічі про Крим і Донбас. У ЦВК наголошують, що Конституційний суд не зупинить вибори. На Одещині продовжую пошуки зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Такими були головні новини вівторка, 18 червня, і Україна та світі.

Зеленський і Меркель

Після Парижа Президент України відвідав Берлін. Там глава держави провів офіційну зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вони обговорили низку ключових тем для взаємин обох країн.

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Під час зустрічі Зеленського супроводжували секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.



Зеленський зустрівся із Меркель/ Getty images

Як підсумував зустріч Володимир Зеленський:

Президент вважає, що вдасться досягти домовленості з Росією щодо транзиту газу "без викручування рук".

Зеленський сказав, що позиції України та Німеччини щодо "Північного потоку-2" діаметрально протилежні.

"Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки Європи та нашої країни", – заявив Зеленський.

Президент України закликав побувати на Донбасі та у Криму тих, хто агітує у ЄС за зняття санкцій з РФ.

ПЯк підсумувала зустріч Ангела Меркаль:

Зустріч радників лідерів країн нормандського формату відбудеться 12 липня.

Меркель заявила, що схвалює відновлення нормандського формату" у рамках Мінського процесу.

Канцлер впевнена у збереженні санкцій проти Росії до повернення Криму Україні.

З ким ще зустрівся Зеленський у Німеччині?

Він також провів зустріч з головою німецького Бундестагу Вольфганг Шойбле. Політики обговорили продовження санкцій проти Росії, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників.



Зеленський провів зустріч з Вольфгангом Шойбле/ АП

Посол України у ФРН Андрій Мельник назвав цю зустріч у Берліні "надзвичайно позитивною".

Шойбле наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України,

– написав він.

Також глава держави провів перемовини із Франком-Вальтером Штайнмайєром. Політики також поговорили про окупований Донбас.

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Зокрема, Зеленський зі Штайнмайєром обговорили можливість функціонування нормандського формату. Мовилося і про звільнення затриманих Росією українських моряків.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося", – наголосив український президент.



Зустріч Зеленського із Штайнмайєром

Що Зеленський скаже Путіну при зустрічі?

Глава держави, розповів, що скаже російьскому президенту Володимиру Путіну при зустрічі. Він нагадає очільнику кремля, кому насправді належать Крим і Донбас. Також Зеленський не вважає, що Крим Україна втратила назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України,

– додав президент.

Зазначимо, нещодавно Володимир Путін заявляв, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно та у напрямку відновлення взаємин між Україною та Росією". Із привітаннями Путін не спішив. Стверджував, що йому потрібен час, аби у Кремлі зрозуміли, який із Зеленського буде президент.

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На Одещині шукають зниклу дитину

На жаль, 11-річну Дарії Лук’яненко досі не знайшли.

До операції, окрім поліції, Нацгвардії, кінологів із собаками та авіації, долучилися також близько 200 волонтерів і місцевий аероклуб, який оглядає все з повітря. Силовики раніше переконували, що проводитимуть операцію цілодобово, натомість активісти з настанням ночі є змушеними свої пошуки призупиняти.

Коли зникла дитина і що про це відомо?13 червня камери відеоспостереження зафіксували, як вона прямувала до танцювального гуртка. Після цього її ніхто не бачив. У мережі ширяться чутки, що чули її крик, що собаки втрачають слід, а це означає, що дитину вкрали на машині, але поки жодна з цих версій не отримала підтвердження.



Надія знайти дівчинку у близьких з’явилась на наступний день після зникнення, оскільки увімкнувся її телефон. Але поліція без рішення суду не може встановити геолокацію. Також вони стверджують, що у селі розгулює багато етнічних угрупувань, проте не хочуть думати про "Лощинівку 2.0".



Відомо, що Даша була одягненою у футболку з малюнком рожевого та білих фламінго, рожеві шорти та чорні сандалі, а також мала сумку з різнокольоровою лускою.



Майже такий вигляд мала Дарія Лук'яненко у момент зникнення

Крім того, у мережі з’явилися схеми руху дівчинки у день зникнення та імовірного району інциденту. За словами заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, Дарія Лук’яненко зникла 13 червня у проміжку з 13:41 до 14:24. Місцеві ЗМІ пишуть, що востаннє її бачили недалеко від ринку. Поліція підозрює, що дитина стала об'єктом злочину.



Район зникнення 11-річної Дарії Лук'яненко



Імовірний маршрут зниклої Даші

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Конституційний суд не може зупинити вибори, – глава ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук пояснює, що Конституційний суд не може зупинити парламентські вибори, навіть якщо визнає указ про розпуск Верховної Ради неконституційним.



Він може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної Ради. Однак ЦВК перебуває у "дуже складній ситуації".

Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися... Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання,

– сказала вона.

При цьому Сліпачук не змогла пояснити усі наслідки того, якщо суд визнає указ про розпуск Ради і призначення виборів неконституційним. Так, процес підготовки до виборів стартував і "він не може бути відкладений або тимчасово зупинений".

Що не так із розпуском Верховної Ради?Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.



Спікер парламенту Андрій Парубій розповів, що передав до Конституційного суду список з іменами народних депутатів, які де-юре були в коаліції станом на 21 травня. Тобто у день, коли глава держави видав указ про розпуск Ради. За словами глави парламенту, розпуск є незаконним, оскільки в день озвучення рішення, коаліція існувала, в ній числились 227 депутатів.



Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду. Натомість конституційний суд закон про розпуск ВР розглянув невідкладно – засідання відбулось 11 червня. Рішення ще немає.



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Водночас Сліпачук попереджає, що з явкою на дострокових виборах до Верховної Ради можуть бути проблеми, адже день голосування припадає на 21 липня. А літо – це період відпусток і не тільки.

Так, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мовиться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо,

– додала глава ЦВК.

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Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради?

До 15 липня треба прийти в Держреєстр виборців у тому місті, де плануєте голосувати.

З собою треба взяти паспорт.

На місці написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 липня.

Зауважимо, що для зміни місця голосування більше не потрібно подавати документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування.

Скільки українців планують голосувати на парламентських виборах?

Проголосувати за новий склад Верховної Ради 21 липня планують (матимуть можливість) 80% українців, яких опитали соціологи групи "Рейтинг". Не матимуть такої змоги 14% українців, ще 6% – важко відповісти.

Скільки українців планують відпустку в день виборів?

Відпустки на другу половину липня планують 24% українців, а 76% – не планують у цей час відпочивати

Табу для туристів у різних країнах світу

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Подорожі за кордон з кожним роком стають все доступнішими, авіаквитки – дешевшими, а вибір готелів і екскурсій – щораз різноманітнішим. Проте, перед тим, як поїхати на відпочинок у якусь країну, варто детально вивчити її закони та правила, аби не потрапити у халепу. Італія, ОАЕ, Туреччина, Таїланд, Єгипет, Греція, Китай і багато інших далеких країв – скільки насправді є заборон, про які ви навіть не здогадувались.