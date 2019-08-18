Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"

Українські прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Румунією. Зеленський ініціює законопроект про ще одну відстрочку для власників авто на єврономерах. У Дніпрі затримали п'яного майора поліції, який скоїв ДТП і втік. Ізраїльського наркоторговця-втікача таки екстрадували з України. Американці розсекретили перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС. Такими були головні новини неділі, 18 серпня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Стрілянина на кордоні України та Румунії

На українсько-румунському кордоні в ніч на 18 серпня прикордонники були змушені відкрити вогонь по автомобілю. Його водій намагався прорватися до Румунії тараном та не реагував на прохання зупинитися.

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"Засліпивши охоронців кордону фарами, водій скерував автомобіль на прикордонний наряд. І таким чином створив явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців", – мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники почали стріляти у повітря, та й це не зупинило водія. І тоді українські правоохоронці відкрили вогонь по колесах, тільки у такий спосіб зупинивши автомобіль.

Тривають слідчі дії та з’ясування усіх обставин інциденту. А поліція оприлюднила фото позашляховика, на якому двоє українців намагалися без перевірки перетнути кордон з Румунією.



Позашляховик, на якому двоє чоловіків хотіли прорватися в Румунію/ прес-служба Нацполіції Чернівецької області

Водій-порушник сказав, що в салоні є поранений, і він втрачає свідомість. На місце інциденту викликали карету "швидкої". Відомо, що 24-річного пасажира автомобіля із вогнепальним пораненням доправили до Путильської Центральної лікарні.

Жодної інформації про можливу контрабанду чи будь-які інші порушення з боку водія позашляховика немає. Ще ж і надто – невідомо, чому він так поспішав перетнути кордон.

Остання відстрочка для "євробляхерів"

Президент Зеленський ініціював законопроект, який відтермінує штрафи для власників нерозмитнених автомобілів на європейських номерах до кінця 2019 року. І це має бути останнє відтермінування. Потім – почнуть штрафувати, сказав кандидат від "Слуги народу" на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради Владислав Криклій.

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Він вважає, що наразі у багатьох власників просто немає документів на машину, оскільки декілька місяців тому спостерігали аномальну кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Так, у 2019 зафіксували 200 тисяч реєстрацій, у 2018 – 70 тисяч.

Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати й на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явитись через півроку? Тому, я думаю, це остання відстрочка,

– сказав народний обранець.

Що таке "євробляха" та чому за неї треба платити? "Євробляха" – вживаний автомобіль, раніше завезений із Європи без сплати митного податку. Розмитнення в Україні було справою недешевою. Іноді вартість розмитнення доходила до 10 тисяч доларів при вартості авто у 2 тисячі доларів. Люди уникали цього податку, раз на три місяці виїжджаючи за кордон. Наслідком цього були величезні черги на кордоні.



Тоді Верховна Рада вирішила легалізувати "євробляхи" та зобов'язала власників автомобілів сплатити митний податок – спочатку зі знижкою 50%, а потім повністю. Перед цим депутати переглянули формулу, за якою розраховується розмір мита. Нерозмитнені автомобілі вважаються такими, що перебувають в режимі транзиту.

Наразі розмитнити автомобіль власники "єврономерів" мають до 24 серпня. З цієї дати починаються чималі штрафи за прострочення. У Зеленського ж пропонують ще трішки відкласти це питання, щоб люди встигли оформити документи.

Цікаво, що востаннє питання автівок на єврономерах переносили три місяці тому. Тоді в урядовому кварталі у Києві власники "євроблях" влаштували дводенну акцію протесту.

Які штрафи загрожують "євробляхерам"?

прострочка від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;

від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;

понад 30 діб, а також за втрату або розкомплектування авто – 170 тисяч гривень (або автомобіль конфіскують за рішенням суду).



Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

У Дніпрі затримали п'яного майора поліції, який скоїв ДТП і втік

У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв потрійну ДТП і втік з місця аварії. Ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн. Депутат Запорізької обласної ради, адвокат Ярослав Гришин повідомив, що аварія сталася 17 серпня о 13:00.

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Майор Артур Фількінштейн напідпитку і на Toyota протаранив автомобілі Honda та Opel. На щастя, в масштабній аварії ніхто не постраждав. Винному водію загрожує штраф понад 10 тисяч гривень і позбавлення прав на один рік.

Дивіться показові фото затримання майора поліції Фількінштейна:

До слова, у червні п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП під Херсоном. У результаті аварії загинула сім'я з 9-річною дівчинкою.

дтп за участі поліцейських за останній час:

Ізраїльського наркоторговця-втікача таки екстрадували з України

Друга спроба екстрадиції наркобарона Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю – успішна. Сталося це в ніч на 18 серпня. Про це у соцмережах повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

Що трапилося? Читайте тут: Ізраїльський наркобарон втік від СБУ перед екстрадицією

Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль",

– написала Сарган на своїй Facebook-сторінці.

Відомо, що іноземця відправили рейсовим літаком у супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа". Наразі чоловіка видали компетентним органам Ізраїлю.

Що відомо про втечу ізраїльського наркобарона? Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та СБУ. Сталося це тоді, коли з нього зняли електронний браслет – аби обвинувачений міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва. Проте злочинця досить швидко затримали повторно – в Умані. Троє працівників СБУ, які під час першої екстрадиції дозволили наркобарону втекти, наразі затримані.



Сільвер під час затримання в Умані

Цікаво, що затримання Амоса Дов Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції із боротьби з наркотиками. А втекти від українських правоохоронців йому вдалося буквально напередодні запланованого візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до України.

Як саме втік наркобарон Сільвер: відео

З'явилося відео, як кілька чоловіків, серед них і Амос Дов Сілвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати до Ізраїлю, не було наручників.

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У відео можна побачити, як Сільвер швидко одягнув куртку, трохи постояв і (поки охорона аеропорту оглядала речі осіб, які його супроводжували) непомітно відійшов у бік. Робив вигляд, що відносить контейнер для речей.

Відніс, але на цьому не зупинився – просто вийшов із зони перевірки безпеки і зник із поля зору камер спостереження.

Дивіться відео, як наркоторговець Сільвер втік від СБУ:

До слова, Амос Дов Сілвер є засновником міжнародної мережі масового розповсюдження марихуани Telegrass через месенджер Telegram. До мережі залучені понад 100 тисяч людей. Telegrass забезпечує анонімну доставку марихуани та можливість оцінювати продукт та постачальників. Щомісячні прибутки мережі оцінюють в понад 15 мільйонів євро.

Американці розсекретили перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС

У США просто не могли повірити в інформацію про лише двох загиблих, виходячи з масштабів руйнації. Про це мовиться у першому звіті розвідки США щодо катастрофи на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Звіт опубліковала американська неурядова організація "Національний архів безпеки".

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Звичайна денна зміна на радянському реакторі налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25 – 35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі – до 70 осіб,

– мовиться у документі.

Також у звіті американці припускають: більшість персоналу мали відразу евакуювати, а от задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно б залишили біля реактора. Насправді ж – жодної евакуації після вибуху не відбулося.



Звіт розвідки США

Окрім того, масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто були поблизу реактора, загинули: "Нам здається, що всі, хто перебували поблизу енергоблоку до вибуху або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення".

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Через власне хибне припущення, що пожежники перебували поблизу ЧАЕС ще до вибуху, американці зауважують: "СРСР не спромігся евакуювати пожежників з летальної зони радіаційного опромінення. Це також вказує на жертви".

Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС? В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.



Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Чорнобиль у цифрах: інфографіка 24 каналу