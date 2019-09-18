Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську

У Києві колишній військовий Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро, його затримали. Україна на зустрічі у Мінську погодилася реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але висунула кілька умов. Бізнесмен Ігор Коломойський збирається подати до суду на ексглаву Нацбанку Валерію Гонтареву. У Карпатах випав перший сніг. Такими були головні новини 18 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 17 вересня.

Спроби підірвати міст у Києві

У Києві чоловік близько 16 години заїхав на міст Метро на автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати, а в руках тримав сумку та невідомий пристрій.

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Зловмисником виявився 42-річний Олексій Белько. Він є вихідцем з анексованого Росією Криму та служив в АТО. У червні 2019 року отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Проте, 3 місяці тому його звільнили з військової служби.



Підозрюваний у підготовці теракту в Києві Олексій Белько

Через витівку Белька, правоохоронці одразу перекрили міст в обох напрямках. Столицю скував справжній транспортний колапс – біля мосту утворилися кілометрові затори, а червона лінія столичного метро працювала лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

На місце інциденту одразу стягнули усі підрозділи спецслужб, снайперів та броньовану техніку. Правоохоронці запустили дрон, але Белько почав стріляти з мисливської зброї у повітря та збив один квадрокоптер.

Спецоперація затримання Олексія Белька / фото з фейсбуку

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Згодом спецпідрозділи Корд та Альфа наблизились до зловмисника та почали штурмували його автомобіль, прикриваючись бронетранспортером. Їм вдалося затримати Белька, він не чинив опір правоохоронцям.

Його затримали. Чоловіка доставили до відділку поліції, ніхто не постраждав,

– сказав глава МВС Арсен Аваков.



Затримання Олексія Белька / фото МВС України

Загалом в операції були задіяні близько 300 поліцейських та 300-350 нацгвардійців. При чоловіку не знайшли вибухівку чи інші небезпечні пристрої.

До слова, мер Києва Віталій Кличко розповів, що Белько перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Він не міг висловити адекватні вимоги слідчим, лише хотів поговорити зі своєю дівчиною.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і підозрюють його у підготовці теракту. Якщо вину Белька доведуть – йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі його відправили у СІЗО.

Затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст у Києві: відео

Вимоги України для реалізації формули Штайнмаєра

У Мінську надвечір 18 вересня пройшло засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Українська сторона наголосила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі і висунула умови для цього:

повне припинення вогню на Донбасі;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Також Україна підтвердила, що готова до розведення військ в районі населених пунктів Золотого та Петрівського. Росія у відповідь на це вдалася до провокацій.

Україна підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках,

– наголосила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Під час засідання сторони обговорили ймовірність нового звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією та роботу над відновленням моста у Станиці Луганській.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:



– Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

– відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

– реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.



Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

До того ж, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованому Донбасі ще 2 вересня під час зустрічі у нормандському форматі.

Радники "нормандської четвірки" домовилися про конкретний текст, в якому написано, що закон про особливий статус набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів. Остаточно цей закон вступає в силу, коли ОБСЄ приймає рішення про те, що вибори пройшли відповідно з високими стандартами ОБСЄ,

– заявив Пристайко.

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Окрім того, командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на окупованому Донбасі. Проте, проросійські бойовики також мають виконати відповідні умови та відійти від лінії зіткнення.

Проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку,

– наголосив Кравченко.

Водночас, міністр оборони України Андрій Загороднюк додав, що сили уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі не розводитимуть одночасно. Усе відбуватиметься поступово та паралельно з проросійськими бойовиками.

Як пройшло перше розведення військ на Донбасі?Розведення сил у Станиці Луганській почали проводити наприкінці червня. Домовленості щодо таких дій були досягнені Тристоронньою контактною групою у Мінську ще у 2016 році. Проте виконати їх вдалось лише тепер. За словами президента Зеленського, – це перший крок до відновлення миру. Згодом ТКГ зібралася ще раз та домовилась про "хлібне перемир’я", а також – демонтаж оборонних споруд і розмінування ділянок поблизу напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській. Наразі біля мосту тривають ремонтні роботи.

Конфлікт Коломойського і Гонтаревої загострюється

Конфлікт між олігархом Ігорем Коломойським та колишньою очільницею Нацбанку Валерією Гонтаревої розгорівся з новою силою. Бізнесмен збирається подати до суду на Гонтареву. Наразі він консультується з юристами і перебуває на стадії передсудової підготовки.

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Коломойський уточнив, що мова йде про захист честі і гідності в українських судах.

Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею по інших судах бігати буду,

– сказав він.

До слова, з серпня цього року з Гонтаревою та її родиною почали траплятись усілякі негаразди. Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки спалили у Києві.

Останнє нещастя – пожежа у маєтку Гонтаревої під Києвом, що був зареєстрований на її чоловіка Олега. Заміський дачний будинок невідомі підпалили в ніч на 17 вересня. Гонтарева назвала подію "терором" та пов'язує підпал із переслідуваннями проти неї. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови АП Януковича Андрій Портнов.

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Гонтарева вважає що є "ворогом номер один" Ігоря Коломойського. Все – через націоналізацію Приватбанку. Сам олігарх переконує, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій. Наразі правоохоронці розглядають лише одну версію пожежі – навмисний підпал.



Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

Перший сніг в Україні

Холодна осінь на повну розгулялася в Україні. 18 вересня в Карпатах навіть випав перший осінній сніг цього року. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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На горі суттєво похолодало, а близько 8 години ранку температура повітря опустилася до 0 градусів. Окрім того, в горах було вітряно.



У Карпатах випав перший сніг

До слова, цьогоріч сніг в українських Карпатах випав найшвидше за останні 11 років. У попередні роки снігопади починалися або в жовтні, або в кінці вересня.

Коли в Україні випадав перший сніг: відео