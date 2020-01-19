Головні новини 19 січня: вшанування жертв катастрофи МАУ, вбивство ветерана АТО, саміт у Берліні

У Києві зустріли тіла загиблих внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані. Вночі у Києві вбили ветерана АТО з Одеси. У Берліні відбувся саміт щодо врегулювання конфлікту у Лівії. В Україну не впустили російських акторів через незаконні відвідини Криму. Такими були головні новини неділі, 19 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за сьогодні, 19 січня, в Україні та світі.

Прощання з жертвами авіакатастрофи в Ірані

Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Церемонія вшанування пам'яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбувалася у Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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В аеропорту були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.

Труни з тілами загиблих супроводжували фахівці, які проводили ідентифікацію, судово-медичні експерти, дипломати і посол України в Ірані. В аеропорту зібралися кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ.

Прощання з жертвами авіакатастрофи в Ірані: дивіться фото

Ховатимуть загиблих українців у понеділок, 20 січня. З 27-річною бортпровідницею Катериною Статнік попрощаються на рідній для дівчини Херсонщині. А з 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковим – у Козельці на Чернігівщині.

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Наймолодшу серед загиблих у трагічному рейсі – 24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом. Усіх інших загиблих ховатимуть у столиці та на Київщині.



Список загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ українців / інфографіка 24 каналу

Що відомо про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ: дивіться відео

Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

8 січня український літак авіакомпанії МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Іранська влада визнала, що її ракети збили пасажирський літак. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

19 січня літак з тілами загиблими українцями прилетів на батьківщину. До кінця січня Іран має передати Україні чорні скриньки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Убивство ветерана АТО у Києві

У ніч проти 19 січня в Оболонському районі Києва біля входу в кафе знайшли чоловіка з ножовим пораненням у шию. На жаль, він помер ще до приїзду поліції та медиків.

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Як повідомило місцеве видання "Інформатор", у загиблого з собою було посвідчення ветерана бойових дій. У поліції також розповіли, що при ньому були документи.

Загиблим виявився 32-річний одесит. Він буцімто самотужки дійшов до входу в кафе та попросив про допомогу вже після того, як йому нанесли поранення. Він також встиг розповісти, що на нього напали, але помер ще до приїзду медиків.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування, у межах якого встановлюють обставини і причини події. Крім того, за фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією про самогубство. Імовірним винуватцям загрожує до 15 років за ґратами.



Ніж, за допомогою якого імовірно вбили чоловіка, знайшли біля покійного

Берлінський саміт щодо війни у Лівії

У німецькій столиці Берліні відбувся саміт, головною темою якого було обговорення шляхів врегулювання конфлікту у Лівії. Крім сторін конфлікту, на саміті також були представлені, зокрема:

Ангела Меркель – канцлерка Німеччини;

Еммануель Макрон – президент Франції;

Володимир Путін – президент Росії;

Реджеп Ердоган – президент Туреччини;

Майк Помпео – держсекретар США;

Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії.

Під час саміту політики, які брали у ньому участь, узгодили фінальний документ. Згідно з ним, врегулювання лівійського конфлікту пропонується розділити на шість так званих "корзин":

припинення вогню;

дотримання збройового ембарго;

політичний процес;

реформа сектору безпеки;

економічна реформа;

дотримання норм гуманітарного права і прав людини.

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Документ також пропонує усім учасникам берлінського саміту відмовитися від втручання у лівійський конфлікт.



Учасники берлінського саміту щодо війни у Лівії

Лівійський конфлікт: коротко

Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Муаммара Каддафі, що керував країною з 1969 року.

Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.

Туреччина роздумувала про втручання у війну шляхом надсилання туди своїх військ. Проти цього вже категорично виступили США.

Війна у Лівії: хто з ким і проти кого

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа та очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради та уряду Національної згоди.

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Сараджа підтримують Туреччина, яка вводить свої війська, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.

Російських гастролерів не впустили в Україну

Російським акторам Сергію Колєснікову, Ларисі Удовиченко та Андрію Бутіну заборонили в'їзд до України. Сталось це в аеропорту Запоріжжя, куди росіяни прилетіли з гастролями. До України артисти прилетіли з Польщі.

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Під час паспортного контролю представники російського шоу-бізнесу не змогли пояснити мету свого візиту. Окрім цього, один з артистів відвідував Крим після окупації, що зафіксовано у базі даних прикордонників.

За даними місцевих ЗМІ, актори Сергій Колєсніков, Лариса Удовиченко та Андрій Бутін повинні були виступити на сцені запорізького театру. Гастролери привезли до міста спектакль "Ідея Фікс", прем'єра якого мала відбутись 19 січня.

Супроводжував акторів їхній менеджер, якому також відмовили у праві на в'їзд в Україну. Наразі спектакль скасували. Окрім Запоріжжя, гастролери мали відвідати Одесу, Полтаву та Київ.



Афіша спектаклю "Ідея фікс", який так і не відбувся