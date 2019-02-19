Головні новини 19 лютого: Зайцева вкотре кається та визнає провину, смерть Карла Лагерфельда

Олена Зайцева знову визнала себе винною у кривавій ДТП 2017 року. У мережі оприлюднили запис з начебто голосом Порошенка, який промовляв нецензурні слова. Дональд Туск красномовно звернувся до українців. Помер знаменитий модельєр Карл Лагерфельд. Дмитро Гордон зробив низку гучних заяв у інтерв'ю російському журналісту. Такими були головні новини вівторка, 19 лютого, в Україні та світі.

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева визнала провину

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Головна підозрювана у кривавій ДТП 2017 року у Харкові Олена Зайцева визнала себе винною за всіма пунктами обвинувачення. До того ж пообіцяла ніколи більше не сідати за кермо. Відповідні заяви Зайцева зробила під час судового засідання.

Я дійсно щиро каюся, саме тому я визнаю усі позови. Я готова відповідати й нести покарання,

– наголосила Зайцева.

Утім, це вже не вперше, коли Олена Зайцева визнає свою провину. Зокрема, таке було у грудні 2017 року. "Я визнаю свою провину у ДТП і готова понести покарання, яке призначить мені суд", – казала тоді вона практично теж саме. Потім у березні 2018 року підозрювана переконувала, що дуже шкодує за скоєне: "Я не знаю, як буду далі жити з цим".

Що відомо ДТП на Сумській у Харкові:

– трагедія трапилася 18 жовтня 2017 року;

– зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg;

– позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів;

– загинули 6 осіб;

– автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева;

– водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов;

– судові засідання щодо цієї справи тривають досі.

UPD: 15:50 // Дебати завершилися. Учасники процесу висловлюють думки. UPD: 15:40 // Прокурор у справі Максим Блохін заявив: обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. UPD: 15:30 // Захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир просить суд при винесенні вироку врахувати пом'якшувальні обставини - це щире каяття та часткова компенсація збитків потерпілим. UPD: 14:40 // В суді виступає адвокат Олени Зайцевої Євген Мельниченко. UPD: 14:30 // Олена Зайцева на дебатах визнала провину. Сказала, що готова нести покарання, яке визначить їй суд. ___________________ У справі про аварію на Сумській заслухають захисників Олени Зайцевої та саму обвинувачену, якщо вона забажає. Сьогодні в Київському райсуді четвертий день дебатів. Минулого тижня заслухали потерпілих та адвокатів Геннадія Дронова. Останні просили виправдати водія Фольксвагена. Обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. Нагадаємо, аварія сталася у жовтні 2017. Тоді на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова зіштовхнулися Фольксваген та Лексус. Останній відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи. Шестеро людей загинули. Ще шестеро – зазнали травм. Posted by UA: Харків on Tuesday, 19 February 2019

У мережу злили запис з лайкою нібито Порошенка

Аудіозапис містить розмову між двома чоловіками. Голоси у ньому – начебто схожі на голос голови Нацкомісії з цінних паперів Тимура Хромаєва та голос Президента України Петра Порошенка. Останній обурювався постом "Хромаєва" у Facebook про недостатність реформ у банківському секторі країни.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв був в епіцентрі офшорного скандалу у 2016 році

Голос, схожий на Порошенка, звучав невдоволено, а голос, схожий на Хромаєва, – невпевнено та трохи перелякано. Розмова відбувалась трохи на підвищених тонах та доволі фамільярно. Частина фраз звучали російською мовою.

Голос, схожий на Порошенка: Ну, ви вирішили покритикувати мої реформи у банківському секторі, що я ще реформи не починав.

Голос, схожий на Хромаєва: Ні, я просто сказав, що...

Голос, схожий на Порошенка: Що, вам реформи не подобаються?

Голос, схожий на Хромаєва: Ні, ні, ні. Там відбулось просто... Там журналісти...

Голос, схожий на Порошенка: Я читал вас лично. И хотел уточнить, Тимур, это ваш или не ваш (пост – 24 канал).

Голос, схожий на Хромаєва: Це мій.

Голос, схожий на Порошенка: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать – это ваша точка зрения или фейк. Это ваша точка зрения. Всё, я понял.

Голос, схожий на Хромаєва: Это по поводу общей реформы. Вот и всё.

Голос, схожий на Порошенка: Общей реформы какой? Бл*ядь, Тимур, где тебе реформы не хватает?!

Голос, схожий на Хромаєва: Мне везде хватает, Петр Алексеевич. Простите. Тут реально недопонимание.

Запис опублікував український журналіст Олександр Дубинський. У власній промові до відео він зазначив, що аудіо записував Хромаєв і "випадково його загубив".

#Дубинскийзашкваривает Порошенко. Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат. Предлагаю всем поделиться данным роликом, и принять участие во флешмобе - рассказать Петру, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает". Под каждым его сообщением в соцсетях. Соответствующие картинки для вас добавил в комментарии. Разбирайте и тиражируйте! #гдетебеещеблядьреформнехватает Опубліковано Dubinsky.pro Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Журналісти 24 каналу звернулись до Адміністрації Президента України із проханням прокоментувати появу такого запису. Наголошуємо! 24 канал не володіє беззаперечними доказами, які б вказували на справжність аудіозапису, і просимо критично ставитися до подібного контенту, особливо напередодні президентських виборів!

Дональд Туск звернувся до українців: "Без України нема Європи"

Україна відзначає п'яті роковини збройної агресії Росії, яка почалася у 2014 році з незаконної анексії Криму та кривавої війни на Донбасі. У Верховній Раді відбулося спеціальне засідання, під час якого з потужною промовою виступив Президент Європейської ради Дональд Туск.

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Він наголосив, що українці вистояли у найважчий для своєї країни момент в історії та рішучо протистоять ворожості Кремля. Туск звернувся до присутніх в парламенті українською мовою та підкреслив, що Євросоюз завжди підтримує незалежність України та проєвропейські прагнення громадян

Ви встояли і будете залишатися гордими та незламними всупереч поганим намірам злого сусіда і всупереч байдужості та лицемірству багатьох впливових гравців світової політичної сцени,

– сказав Туск.

У промові він наголосив на низці важливих моментів:

Євросоюз підтримує Україну, визнає її європейські прагнення. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій щодо Росії, поки та не виконає свої зобов'язання. Хлопці з Небесної сотні увійшли в пантеон не тільки українських, а і європейських героїв. Україна ще у 2014 році довела свою справжню європейськість.

Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі: не вчіть їх бути Європою, вчіться у них, що таке Європа. Простіше кажучи, немає Європи без України,

– відзначив Туск.

Наприкінці промови Дональд Туск звернувся з важливими порадами до влади України:

Не завдайте один одному надмірної шкоди на найближчих виборах. Вдумливо оминіть спокуси радикального націоналізму та популізму, як ви це робили досі. Будуйте разом доброчесну державу і не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось. Повірте у молодь.

Дональд Туск підсумував свою промову подякою Україні та героям, які віддали життя та продовжують боротися за її незалежність та суверенність: "Хай живе пам’ять про героїв вашої історії. Хай живе солідарна та об’єднана Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна".

Помер знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд, знаменитий німецький модельєр, дизайнер та креативний директор модного будинку Chanel, помер у віці 85 років. Останні кілька тижні здоров'я модельєра значно погіршилося. Згодом інсайдери повідомили, що у дизайнера була онкологічна хвороба. Тож причиною смерті став рак підшлункової залози.

Що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel Карла Лагерфельда – читайте у матеріалі 24 каналу

Лагерфельд одягав багатьох зірок Голлівуду і був одним з найвпливовіших людей у модній індустрії. Ще 22 січня вперше за час роботи у Chanel з 1983 року Карл Лагерфельд не вийшов до глядачів після показу Chanel. Тоді не було жодних офіційних коментарів, але представники натякнули, що він відчував себе втомленим.



Карл Лагерфельд

Гордон

Український журналіст та політик Дмитро Гордон дав розгорнуте інтерв'ю російському журналісту та відеоблогеру Юрію Дудю. В ефірі прозвучало чимало категоричних суджень щодо гострих для українського суспільства тем.

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Про агентів Кремля, які працюють в Україні.

– Керівники українських силових відомств, спецслужб, їх заступники – вони всі знають прізвища людей, що працюють на Кремль в Україні. Але, згідно з неписаними законами спецслужб, жоден керівник жодної спецслужби у світі ніколи не називає прізвищ агентів – чи своїх, чи приналежних іншим спецслужбам.

– Мені не страшно називати прізвища агентів Кремля в Україні. Але якщо я їх назву – вам стане страшно. Це дуже поважні прізвища. А мені подобається життя, і я хотів би жити далі.

Про Віктора Медведчука як талановитого ворога України.

дуже талановита людина;

чесний ворог України;

людина, близько пов'язана із Путіним і найбільш довірена особа Путіна по Україні;

людина, яка добра Україні не бажає;

людина, яка співпрацювала з молодих років з КДБ та має давні зв'язки у цьому відомстві.

Про "приречених на дружбу" росіян і українців.

– Українці, росіяни і білоруси не є одним народом, як про це часто заявляє президент РФ Володимир Путін. Вони абсолютно різні, хоча й приречені на дружбу. Та варто пам'ятати, що Кремль вчинив злочин, коли втрутився у внутрішні справи України і розпочав війну на Донбасі.

– Росія розпочала війну проти України у дуже важкий для останньої час. Справді братня країна ніколи так би не вчинила. Якщо РФ віддасть Донбас і Крим, публічно вибачиться перед Україною за смерті, горе і розвал економіки, які вона спричинила, покається і піде з українських територій – тоді буде мир, дружба і все інше.

Про анексію Росією Криму.

– Росія планувала захопити владу в Криму ще у 1994 році і до цього все було готовим. За нашими агентурними даними, готувалося захоплення органів влади – СБУ та МВС. Вони розташовані у Сімферополі в одному місці. Вночі українська група "Альфа" вилетіла в Крим, зайняла всі урядові приміщення. Кримських депутатів вивезли до Києва.

– Тоді Росією керував Борис Єльцин, а він був у дружніх стосунках із Президентом України Леонідом Кучмою. Захоплення Криму на той час було неможливим. А зараз стало можливим. Звісно, що про це знали, все теоретично до того йшло. Але уявити, що наші російські брати прийдуть до нас і заберуть нашу територію – ніхто не міг.

Про російську пропаганду і "журналістів"-пропагандистів.

– У Росії є мільйони розважливих, розумних людей, які здатні сприймати адекватно інформацію. І хочуть її чути. Саме для них я приходжу на програму "60 минут". Хоч загалом програма – це вершина пропагандистського мистецтва. Де у беззахисні голови довірливих людей буквально вбивається те, що потрібно, згідно із завданнями Кремля. Якби Геббельс вижив, він застрелився би ще раз – після перегляду "60 минут".

– Дмитро Кисельов та Володимир Соловйов – професіонали і майстри своєї справи, майстри пропаганди найвищого рівня. Негідники з великої літери. Бійці "інформаційного спецназу", який убиває людей. Автомат вони, можливо, у руках ніколи й не тримали. Але на їхніх руках – кров українців. Бо саме після їхніх слів багато росіян брали автомати і йшли вбивати українців.

Дивіться відео повного інтерв'ю Дмитра Гордона: