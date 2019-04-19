Головні новини 19 квітня: Дебати Порошенка і Зеленського та справа "Приватбанку"

На НСК "Олімпійський" відбулись дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Суд ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Мустафу Найєма облили нечистотами в Одесі. Такими були головні новини п'ятницю, 19 квітня, в Україні та світі.

Дебати на "Олімпійському"

Попри всю епопею із неузгодженим часом і місцем проведення дебатів, обидва кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський таки зустрілись на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19 годині.

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Захід, за попередніми даними, відвідали 22 тисячі українців. За інформацією Порошенка – 60 тисяч людей.

Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"

Раніше штаби Порошенка і Зеленського поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах – по одній для кожного. Та в останній момент чинний гарант вирішив піднятися на сцену опонента . Це стало несподіванкою.



Порошенко і Зеленський на дебатах

Розпочиналось все з усмішок, та потім все переросло у взаємні обвинувачення.

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Першим свій 5-хвилинний виступ розпочав шоумен Володимир Зеленський відповідно до жеребкування. Зеленський назвав Україною "дуже модною, чистою та демократичною" країною та зазначив, що у 2014 році не міг себе уявити на цьому місці.



Володимир Зеленський на дебатах

Він наголосив, що курс Порошенка "жити по-новому" став для українців курсом "виживати". Під час свого виступу кандидат згадав про обіцянку Порошенка "зупинити війну за 2 тижні" та Революцію Гідності. Шоумен стверджує, що усе переросло у Іловайськ та Дебальцеве, а Майданом "скористалися негідники". Після цього Зеленський звинуватив Порошенка у низці невиконаних обіцянок та назвав себе "не політиком, а простою людиною, яка прийшла зламати цю систему".

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Далі слово було за Порошенком. Він зазначив, що його команда чекала 3 тижні, поки його команда опонента наважиться на дебати.

Ми маємо позицію, коли пан Володимир ховається від журналістів, від опонента та від українського народу. Бо право українського народу – знати, що збирається робити кандидат у президенти країни, яка перебуває у стані війни. І збирається робити він, а не його члени штабу, консультанти і радники,

– сказав він.

Чинний президент наголосив, що країна стоїть сьогодні перед викликами, які потребують від президента мужності, сили і міжнародного досвіду. Порошенко згадав про "курс молодого бійця", про початок якого оголосила команда Зеленського. При цьому він згадав, що Зеленський ухилявся від військової повістки ще чотири роки тому.

Більше про головні тези, які пролунали під час дебатів Порошенка і Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.

Один з моментів, яким запам'ятаються дебати, – обидва кандидати стали на коліна. Спочатку Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Потім Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.



Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів

Після дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на теледебати у студію Суспільного. Нагдаємо, Центральна виборча комісія дозволила перенести дебати на "Суспільному" з 20 години на 21:00, аби кандидати мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський". Та Зеленський ще 18 квітня повідомив, що на теледебати не прийде. Так і сталось – його там не було.

Дебати Порошенка та Зеленського: заключні промови кандидатів у президенти

Але це не єдиний інцидент у студії Суспільного. Під час дебатів на "Суспільному" ведуча Мирослава Барчук повідомила, що у залі перебуває особа, яка може "здійснити терористичний акт". В СБУ зазначили, що до них надійшло повідомлення про замінування будівлі Сусіпільного, але не про теракт. У поліції, зі свого боку, зауважили, на лінію 102 жодні повідомлення щодо можливого теракту на Суспільному до них не надходили. Щоправда, тут сповістили, що вони отримували повідомлення про нібито мінування "Олімпійського" упродовж 19 квітня, коли на стадіоні мали відбутися дебати між Порошенком і Зеленським. Зрештою, і на "Олімпійському", і у студії "Суспільного" все пройшло мирно.

Справа "Приватбанку"

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку.

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Скасоване рішення визначало перелік пов’язаних з "Приватбанком" осіб, повідомили у прес-службі НБУ. У процесі націоналізації Нацбанк обміняв кошти пов'язаних з банком осіб на акції банку із подальшим їхнім продажем уряду України. Тепер перелік осіб, у яких забрали акції "Приватбанку", визнали недійсним.

На що впливає нове рішення суду? Ухвалене рішення може призвести до того, що колишні власники "Притбанку" зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації,

– пояснив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Це рішення суду Національний банк також планує оскаржити в апеляції.

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Напередодні Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін оскаржив це рішення. У суді пояснили своє рішення тим , що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк".

Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

Скандал із Найємом в Одесі

Народного депутата Мустафу Найєма та його соратників невідомі облили нечистотами в Одесі, коли олітик прибув підтримати місцевих активістів. Унаслідок інциденту зіткнень не було.

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Політик розповів, що прибув до Одеси на запрошення громадськості, яка стурбована подальшою долею Літнього театру.

Нас таким не злякаєш. Це чіткий індикатор того, що ми на правильному шляху,

– сказав депутат.



Мустафа Найєм після інциденту поспілкувався з журналістами//Фото: 24 канал

Одеський шоумен і автор проекту реконструкції Літнього театру з перетворенням його на концертний майданчик з фудкортом Дмитро Шпінарев також прийшов поспілкуватися з Найємом. Він запевняє, що в Літньому театрі ніколи не буде торгового центру.

Мустафа Найєм наголосив, що протягом останніх 5 років в Одесі здійснюється системний тиск на громадянське суспільство.

Ми створимо в парламенті групу, яка захищатиме архітектурні пам’ятки в Одесі, які зараз незаконно забудовують. Сподіваюсь, що з цією группою ми будемо системно тиснути на правоохоронні органи і місцеву владу, аби вона припиняла це свавілля,

– заявив депутат.



Активісти виступають проти перетворення Літнього театру на торговий центр

Нардеп додав, що три тижні тому одеські активісти подали заяву в Генпрокуратуру, СБУ і Нацполіцію про те, що в Одесі існує організоване злочинне угруповання на чолі з Галантерніком і Трухановим.

"Пан Галантернік зараз подав позов про захист честі і гідності проти нас в суд. Все, що тут зараз відбувається, пов'язано саме з цим", – зазначив Найєм.

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Мустафа Найєм сподівається, що "одесити незабаром змінять Труханова, і незабаром це все закінчиться".

У поліції Одеської області заявили, що затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні кримінального злочину. Попередньо їх дії правоохоронці кваліфікували за статтею 296 – хуліганство.

Невідомий облив нечистотами Мустафу Найєма в Одесі: дивіться відео (Увага присутня нецензурна лексика! 18+)

Що відбувається з Літнім театром в Одесі?12 квітня приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи.



Це відбувається під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою шоумена Дмитра Шпинарьова. Громадські діячі вважають, що це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту. Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг" "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Окрім того, почався натиск на активну громадськість.



Підозрілі люди характерної зовнішності 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз та фізичної розправи. 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВС Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію.