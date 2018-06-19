Головні новини 19 червня: сутички під Радою, помер Іван Драч

Під стінами Верховної Ради сталися сутички між афганцями та шахтарями, які вимагали збереження своїх пільг з одного боку, та правоохоронцями – з іншого. На 82 році життя помер український письменник Іван Драч. Юрій Тандіт за власним бажанням звільнився з посади заступника голови СБУ. Такими були головні новини вівторка, 19 червня.

Під Радою сталися сутички

Удень 19 червня під Верховною Радою сталися сутички між учасниками мітингу та правоохоронцями – мітингарі, зокрема, намагалися прорвати кордон останніх. Журналісти повідомляють, що правоохоронці застосували спецзасоби, зокрема, було помітне застосування сльозогінного газу. Зі сторони протестувальників у бік правоохоронців летіли пляшки та інші предмети.

У мітингу було залучено до 2 тисяч представників ветеранських організацій і шахтарі. Протестувальники, зокрема, вимагали збереження своїх пільг (скасування монетизації пільг на проїзд; збільшення компенсацій ветеранам та інвалідам; виділення грошей на розвиток вугільної промисловості).

У підсумку до мітингарів вийшла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка запропонувала створити ініціативну групу, яка б змогла вести переговори.

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"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції", – повідомили у поліції.

Сюжет 24 каналу про сутички під Радою

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Перестало битися серце Івана Драча

Після важкої хвороби на 82 році помер відомий український письменник Іван Драч. У митця зупинилося серце, коли він проходив курс лікування у госпіталі "Феофанія".

За словами кінокритика Сергія Тримбача, літератор заповідав поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.

Сюжет 24 каналу про смерть Івана Драча

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Відставка радника СБУ Тандіта

Служба безпеки України звільнила радника очільника відомства Василя Грицака Юрія Тандіта. Він був звільнений з посади наказом, який було підписано нещодавно.

"Я написав заяву про звільнення за власним бажанням і мене було звільнено", – коротко прокоментував ситуацію Тандіт.

При цьому він не назвав причин свого рішення і не вказав, чим саме займатиметься надалі. Водночас Тандіт запевнив, що продовжує і продовжуватиме комунікувати щодо питань обміну заручників, враховуючи досвід роботи в цьому напрямку.

"Я залишаюся близькою людиною Василя Грицака, конфліктів у нас не було", – додав екс-радник голови СБУ.

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Тандіт також розповів, що надалі займатиметься релігійною телевізійною програмою "Добро і зло" та продовжить працювати над звільненням українських заручників. Тандіт також заявив, що невдовзі займе нову посаду, проте поки що відмовився коментувати, що це буде за посада та в якому відомстві.