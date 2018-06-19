Головні новини 19 червня: сутички під Радою, помер Іван Драч
Під стінами Верховної Ради сталися сутички між афганцями та шахтарями, які вимагали збереження своїх пільг з одного боку, та правоохоронцями – з іншого. На 82 році життя помер український письменник Іван Драч. Юрій Тандіт за власним бажанням звільнився з посади заступника голови СБУ. Такими були головні новини вівторка, 19 червня.
Під Радою сталися сутички
Удень 19 червня під Верховною Радою сталися сутички між учасниками мітингу та правоохоронцями – мітингарі, зокрема, намагалися прорвати кордон останніх. Журналісти повідомляють, що правоохоронці застосували спецзасоби, зокрема, було помітне застосування сльозогінного газу. Зі сторони протестувальників у бік правоохоронців летіли пляшки та інші предмети.
У мітингу було залучено до 2 тисяч представників ветеранських організацій і шахтарі. Протестувальники, зокрема, вимагали збереження своїх пільг (скасування монетизації пільг на проїзд; збільшення компенсацій ветеранам та інвалідам; виділення грошей на розвиток вугільної промисловості).
У підсумку до мітингарів вийшла перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка запропонувала створити ініціативну групу, яка б змогла вести переговори.
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"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції", – повідомили у поліції.
Сюжет 24 каналу про сутички під Радою
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Перестало битися серце Івана Драча
Після важкої хвороби на 82 році помер відомий український письменник Іван Драч. У митця зупинилося серце, коли він проходив курс лікування у госпіталі "Феофанія".
За словами кінокритика Сергія Тримбача, літератор заповідав поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.
Сюжет 24 каналу про смерть Івана Драча
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Відставка радника СБУ Тандіта
Служба безпеки України звільнила радника очільника відомства Василя Грицака Юрія Тандіта. Він був звільнений з посади наказом, який було підписано нещодавно.
"Я написав заяву про звільнення за власним бажанням і мене було звільнено", – коротко прокоментував ситуацію Тандіт.
При цьому він не назвав причин свого рішення і не вказав, чим саме займатиметься надалі. Водночас Тандіт запевнив, що продовжує і продовжуватиме комунікувати щодо питань обміну заручників, враховуючи досвід роботи в цьому напрямку.
"Я залишаюся близькою людиною Василя Грицака, конфліктів у нас не було", – додав екс-радник голови СБУ.
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Тандіт також розповів, що надалі займатиметься релігійною телевізійною програмою "Добро і зло" та продовжить працювати над звільненням українських заручників. Тандіт також заявив, що невдовзі займе нову посаду, проте поки що відмовився коментувати, що це буде за посада та в якому відомстві.