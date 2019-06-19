Головні новини 19 червня: загинув Дмитро Тимчук, поліція знайшла тіло 11-річної Дарії Лук'яненко

Загинув народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. На Одещині поліцейські виявили тіло, що ймовірно належить зниклій 11-річній дівчинці Дарії Лук'яненко. Відомі імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття літака MH17 у червні 2014 року на Донбасі. Такими були головні новини середи, 19 червня, в Україні та світі.

Загибель Тимчука

У Києві знайшли мертвим народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука. У нього виявили вогнепальне поранення голови. Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома при чищенні нагородної зброї – пістолета.

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Тіло нардепа виявила його дружина Ганна в їхній же квартирі. Вона одразу зателефонувала в лікарню та повідомила, що її чоловік чистив зброю та випадково поранив себе. Проте, поки приїхала швидка допомога, політик уже помер.

Хто такий Дмитро Тимчук? Політик – родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії "Народний фронт".



Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

Правоохоронці проведять експертизи, які будуть вивчати, з якої позиції стріляв, хто стріляв, чи це був сам Дмитро Тимчук, чи це було необережне поводження зі зброєю або ж це було вбивство.

Під будинком Тимчука довгий час було багато правоохоронців та журналістів. Проте, у сам будинок нікого не пускали. Вже близько 18 години тіло нардепа забрали на експертизу.



Тіло нардепа Тимчука забрали на експертизу / Фото журналістки 24 каналу Оксани Тропотяги Тіло нардепа Тимчука забрали на експертизу / Фото журналістки 24 каналу Оксани Тропотяги

Які версії розглядає слідство?

Слідчі наразі розглядають 3 версії загибелі народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.

У квартирі на момент вчинення правопорушення він (Тимчук) був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час у квартирі, а також сусідів,

– повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.



Книзєв і Крищенко поблизу будинку, де загинув Тимчук

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Тимчука за статтею "Умисне вбивство".

Що кажуть українці та відомі політики про загибель Тимчука?

Журналісти та користувачі соцмереж сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

Я просто не вірю з багатьох причин, що офіцер з багаторічним досвідом загинув внаслідок недбалого ставлення до власної зброї. 99%, що це неправда,

– сказав перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

Окрім того, нагородний пістолет Тимчука не є бойовим, а травматичним. Тобто він призначений для стрільби ґумовими кулями. Тому можна припустити, що постріл міг бути зроблений з іншої зброї та іншою людиною.

Водночас, журналіст Данило Мокрик здивувався, що Тимчук був вдома в момент своєї загибелі. Адже саме в цей час відбувалося засідання парламенту, а нардеп був зразковим відвідувачем усіх засідань. Так, за даними офіційної статистики, Тимчук був присутнім на 91% засідань Ради.

Дивним моментом стало і те, що спочатку на сайті ВР з'явились дані, що Тимчук таки був присутній на засіданні. Проте, за кілька годин інформацію видалили.



Список присутніх у Раді, серед них – прізвище Тимчука / фото Олени Козаченко з Facebook

Відреагував на смерть Тимчука і президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття у зв’язку з загибеллю народного депутата та назвав його смерть великою втратою для країни.

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму – співзасновник "Інформаційного спротиву" – надійно тримав фронт інформаційної війни", – пише АП.

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Що кажуть експерти про загибель Тимчука?

У ситуації з загибеллю нардепа Тимчука варто висувати та перевіряти всі версії інциденту, що слідство і робить. Але в обстановці, в якій загинув політик, говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто, зауважує юрист, експерт-кримінолог Ганна Маляр.

Робочий день, сімейне помешкання, в якому, як я зрозуміла, було три особи – загиблий, дружина і особа жіночої статі. В такій обстановці говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто. Хоча, з огляду на діяльність та статус загиблого, така версія повинна також розглядатись слідством,

– сказала експертка.

За її словами, слідству буде просто з'ясувати, чи справді Тимчук чистив пістолет перед загибеллю. Чистка зброї потребує спеціальні рідину, пасту, щітку, ганчірку тощо, тож на місці події ці засоби або є, або їх немає. Важливу інформацію несуть і місце вхідного отвору від кулі та канал поранення.

Тому, судово-медична та балістична експертизи зможуть дати відповідь на питання, чи можливо завдати такого поранення власноруч, і чи відбулося це в процесі чистки зброї.

Знайшли тіло 11-річної Дарії Лук'яненко

У селі Іванівка на Одещині поліцейські виявили тіло, що ймовірно належить зниклій дівчинці Дарії Лук'яненко. Наразі правоохоронці намагаються дістати тіло з вигрібної ями. Тоді його мають опізнати родичі, а після цього направлять на судмедекспертизу.

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Тіло дівчинки виявили під час невідкладного обшуку в одному із будинків у Іванівці, де вона і жила.

Правоохоронці вже затримали основного підозрюваного у цій справі. За версією слідства, це власник будинку, в якому виявили тіло. Чоловіка мають доправити до відділку поліції для допиту.

Що було відомо про зникнення Дарії Лук'яненко?11-річна дівчинка зникла у селищі Іванівка в Одеській області ще 13 червня. Дарія йшла на танцювальний гурток, проте пропала недалеко від місцевого ринку.



У мережі навіть ширилися чутки, що люди поблизу ринку чули її крик, а собаки там втрачали слід. Близькі та друзі родини до останнього надіялися, що дитина жива, адже на наступний день після зникнення вмикався її телефон

Розслідування катастрофи МН17

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat назвали 12 осіб, які причетні до збиття літака малайзійських авіаліній MH17 в небі над Донбасом. У тій катастрофі загинули 298 людей. Для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації.

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Серед підозрюваних – ватажок бойовиків Ігор Гіркін та російський генерал Сергій Дубинський. Повний список причетних до авіакатастрофи – читайте тут.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів вже повідомила, що офіційно підозрює у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" чотирьох осіб:

Ігоря Гіркіна – одного із ватажків бойовиків на сході України; Сергія Дубінського – російського генерала; Олега Пулатова – полковника РФ; Леоніда Харченка – українця, який воював за бойовиків.

Суд над ними розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Слідча група вже видала міжнародні ордери на арешт.

Голова спільної слідчої групи Фред Вестербейке звернувся до підозрюваних із закликом бути присутніми під час судового процесу та контактувати з ССГ. Він наголосив, що "суд пройде, навіть якщо вони приймуть рішення не бути присутнім".

Сьогодні ми видали міжнародні ордери на арешт перших підозрюваних. Їх також додадуть в національні та міжнародні списки розшукуваних осіб,

– сказав представник слідства.

Окрім того, слідство не буде просити Росію про екстрадицію фігурантів справи, адже це забороняє конституція РФ. Однак слідство попросить Росію і Україну про допит підозрюваних.

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Згодом, Служба безпеки України оголосила підозру трьом росіянам та одному українцю, які фігурують у справі збиття літака. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна готова заарештувати свого громадянина Леоніда Харченка.

Ми намагатимемося заарештувати цю особу, і ми зробимо все, що можемо. Якщо ми будемо успішними, ми організуємо засідання суду в Нідерландах і, відповідно до нашої міжнародної угоди між Україною і Нідерландами, виконаємо рішення суду стосовно цієї людини,

– сказав Луценко.

Водночас, в МЗС Росії вважають, що заяви Спільної слідчої групи під керівництвом Нідерландів про причетність російських військових до збиття малайзійського літака MH17 є голослівними звинуваченнями. РФ також звинуватила міжнародне слідство у тому, що до розслідування допустили Україну, "надавши їй можливість підробляти докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору".

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

В Україні триває шалена спека: коли чекати похолодання

В Україні триває шалена спека, яка накрила усі регіони більше тижня тому. Температура повітря подекуди сягає навіть +35 градусів.



Як пережити спеку на роботі / інфографіка 24 каналу

Проте, вже з 24-25 червня країну накриють короткочасні дощі, які принесуть з собою свіжість та легеньке похолодання. У західних областях навіть можливі грози.

З 24-26 червня спека ледь почне спадати у центральних, західних та північних областях. Температура повітря опуститься до 27-28 градусів. Але потім знову прийде затяжна спекотна погода,

– розповів синоптик Леонід Горбань.

Загалом літо цьогоріч буде доволі спекотним і сонячним. Похолодання і серйозний спад температури можливий лише після 12 серпня. Тоді стовпчики термометрів опустяться до +19+22 градусів і нижче.