Найбільші шанси очолити Інтерпол має росіянин Олександр Прокопчук, у зв'язку з чим Україна зробила заяву про імовірний вихід. Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган відкрили "Турецький потік". Власники автомобілів з іноземною реєстрацією анонсували нову масштабну акцію протесту по всій Україні.Такими були головні новини понеділка, 19 листопада.

Росія може очолити Інтерпол: що відомо

Серед головних претендентів на посаду голови Інтерполу опинився росіянин Олександр Прокопчук, який наразі є віце-президентом організації. До цього він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії.

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За інформацією ЗМІ, шанси Прокопчука очолити Інтерпол є доволі високими та той є однозначним фаворитом.

На цю інформацію відреагували у в Україні. Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що "ймовірне президентство Росії в Інтерполі – абсурдне та суперечить духу та цілям організації".

У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не буде почуто, Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Міжнародна організація кримінальної поліції або Інтерпол — 24 канал),

– наголосив посадовець.

Додамо, що подібною заявою відзначились і у Європейському Союзі. Зокрема, депутатка Європарламенту Ребекка Хармс заявила, якщо росіянин таки стане главою Бюро, то країни ЄС мають вийти зі складу Інтерполу.

Що відомо про імовірного голову Інтерполу представника РФ Олександра Прокопчука: дивіться сюжет 24 каналу

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Росія запустила новий потік

У понеділок, 19 листопада, президент Росії Володимир Путін і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган запустили першу нитку газопроводу "Турецький потік", відтак тепер російський газ напряму постачатиметься до Туреччини.

Ердоган зі свого боку заявив, що "з геополітичної точки зору проект має історичну значимість" і тому сподівається, що у 2019 році газопровід вже запрацює.

Наразі ж завершують будівництво тільки частини системи, яка пролягає під Чорним морем. Другу нитку газопроводу – наземну – мають ще добудувати. Загальна потужність "Турецького потоку" складе 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

До слова, очільник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротиться у 10 разів.

Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.



Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.