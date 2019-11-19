Головні новини 19 листопада: батл Зеленського і Тимошенко, Ляшку обрали запобіжний захід

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко влаштували перепалку у фейсбуці. Лідерка "Батьківщини" перейшла в опозицію. Олегу Ляшку обрали запобіжний захід. Його взяли на поруки депутати Верховної Ради. У військовій частині на Львівщині сталася пожежа, загинув офіцер. Екологія Криму невпинно погіршується. Через окупацію РФ півострів накрила сильна посуха.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 19 листопада.

Перехід Тимошенко в опозицію

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Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко, які ще півроку тому думали про співпрацю, розійшлись як в морі кораблі.

Все почалося з допису Зеленського про перехід Тимошенко в опозицію, який вона анонсувала напередодні. Причина переходу в опозицію – президент не взяв на правлячі посади людей, яких йому з власної команди пропонувала лідерка "Батьківщини".

Зеленський написав, що Тимошенко прийшла та обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою народу", якщо її люди отримають певні посади. Зеленський відмовив Тимошенко.

Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ... Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", – написав Зеленський.

Тимошенко відповіла президентові, пригадавши його концертне минуле та виступи на корпоративах.

Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну, ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно,

– написала Тимошенко.

Нагадаємо, Тимошенко лобіювала призначення "своєї людини" у Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив Президента України Володимира Зеленського в парламенті.

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Тимошенко проти президентів: до кого йшла в опозицію лідерка "Батьківщини"

Запобіжний захід Ляшку

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Лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку, який влаштував бійку із нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").

Олег Ляшко залишиться на волі на час проведення розслідування. Відповідне рішення Бориспільський районний суд прийняв 19 листопада. Напередодні екснардепу вручили підозру у Бориспільській прокуратурі.

Суд зобов'язав Ляшка прибувати за вимогою до слідчого прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування з потерпілим чи свідками особисто чи через інших осіб.

Лідер "Радикальної партії" вважає справу сфабрикованою та наполягає на відкритті кримінального провадження проти Геруса. Обрання запобіжного заходу Ляшко назвав "спроба тиску".

Чому Ляшко побився з Герусом ?

Усе сталося в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Ляшку не сподобалось те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Герус і був автором відповідної поправки до закону.

Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Дивіться відео бійки Ляшка із Герусом:

Трагічна пожежа на Львівщині

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В одній із військових частин на Львівщині, що у місті Старичі Яворівського району, сталася серйозна пожежа.

Під час пожежі загинув тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін, 1975 року народження. Ще один військовий з опіками потрапив у реанімацію, він у важкому стані.

Що відомо про Олексія Останіна?

Олексій Останін був начальником ракетного артилерійського озброєння.

У нього залишилась дружина, син та донька. Дружина Останіна також служить у військовій частині, але в Яворові на Львівщині.



Загиблий у Старичах майор Олексій Останін / фото з фейсбука

Згідно з декларацією військового, у 2018 році його зарплата становила майже 200 тисяч гривень. Подружжя має квартиру у Львові.

Чому у військовій частині спалахнула пожежа?

Ймовірною попередньою причиною виникнення пожежі у військовій частині є коротке замикання. У приміщенні, де виникла пожежа, були лише військові, що несли службу. Наразі точну причину займання з'ясовують правоохоронці.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду".



Пожежа у військовій частині в Старичах / фото ДСНС

Зникле озеро в Криму

Екологія Криму невпинно погіршується. Через російську окупацію півострів накрила сильна посуха. Тепер у селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.

Сумні фото екологічної катастрофи з'явилися у твіттері.

Озера в Кизиловому більше немає. А раніше було. І це не посуха цілеспрямовано знищила гавань,

– йдеться у підписі до фото.

Як видно на опублікованих світлинах, води в озері не залишилось зовсім. На його місці тепер висохший ґрунт, подекуди росте трава.



У Кизиловому висохло озеро



Ось таким було озеро в Кизиловому кілька років тому

Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?