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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі

22:00, 20 січня 1244 Читать новость на русском
Головні новини 20 січня
Головні новини 20 січня

В Одесі п’яний чоловік забарикадувався у квартирі та відкрив стрілянину по пенсіонерах. У Греції люди, озброєні запалювальною сумішшю, намагались напасти на українське посольство. У США стався "шатдаун": уряд країни призупинив роботу через відсутність грошей. Такими були головні новини в Україні та світі 20 січня.

Напад на українське посольство

В ніч на 20 січня у Греції невідомі з коктейлями Молотова намагались здійснити напад на українське посольство в Афінах.

У Міністерстві закордонних справ Україні припускають, що напад на посольство могли здійснити проросійські радикали, оскільки вперше інформація про інцидент з'явилась на телеканалах РФ.

"Була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав... Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах", – повідомив глава українського МЗС Павло Клімкін.

Як розповіла речник українського МЗС Мар'яна Беца, невідомі підпалили автомобілі працівників українського представництва у Греції, а також закидали територію дипустанови "коктейлями Молотова".

Поліція Греції відкрила кримінальне провадження. Будівлю українського посольства цілодобово охороняють.

У Греції напали на українське посольство

У Греції напали на українське посольство

Нова стрілянина в Одесі

В Одесі трапилась ще одна стрілянина. П’яний чоловік забарикадувався у своїй квартирі та відкрив вогонь з вікна по людях похилого віку.

49-літній зловмисник використовував гвинтівку 4,6 мм.

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Для того, щоб його затримати, довелося квартиру, де стрілець забарикадувався, брати штурмом. Під час спецоперації чоловік стріляв у поліцейських та кидав їм під ноги піротехніку. На щастя, обійшлося без постраждалих

Його вдалося затримати.

"Шатдаун" у США

До опівночі 20 січня (07:00 за київським часом) Конгрес США так і не зумів ухвалити бюджету. Саме опівночі закінчувався термін дії нинішнього тимчасового закону про фінансування уряду.

Отож федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. В країні трапився так званий "шатдаун" – тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів "шатдаун" відбувався 17 разів, останній раз — у 2013 році.

У зв’язку з ситуацією всі працівники державних установ, які не виконують важливі завдання, змушені були піти на тимчасові неоплачувані відпустки.

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Тим часом у Сенаті тривають переговори щодо нового законопроекту. Демократи звинувачують у "шатдауні" республіканців. Навіть якщо "шатдаун" триватиме всього кілька днів, то загрожує мільярдними втратами для національної економіки.

Теги: Новини України США МЗС України Поліція Новини Одеси Кримінальні новини Зброя Павло Клімкін Греція
Джерело: 24 Канал
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