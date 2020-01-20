Головні новини 20 січня: самогубство у будівлі ЦВК, подорож Микитася, зниження тарифів

Військовослужбовець Управління державної охорони скоїв самогубство у будівлі ЦВК у Києві. Ексдепутата Максима Микитася зняли з рейсу та одягнули електронний браслет. В Україні знизилися тарифи на тепло і гарячу воду. На Донбасі загинув український військовий. Такими були головні новини понеділка, 20 січня, в Україна та світі.

Найважливіші новини за сьогодні, 20 січня, в Україні та світі.

Самогубство у будівлі ЦВК

У приміщенні Центральної виборчої комісії, що на Печерську в Києві, знайшли застреленим молодого хлопця. Чоловік був співробітником Управління державної охорони та покінчив життя самогубством.

У Державному бюро розслідувань розповіли, що військовий, імовірно, покінчив життя самогубством, вистреливши собі у голову. Від отриманого поранення він миттєво помер. ДБР вже відкрило кримінальну справу за цим фактом.

Інформацію про загибель свого військовослужбовця підтвердили і в Управлінні державної охорони. Там висловили співчуття родичам, близьким і друзям загиблого.

Постріл у будівлі ЦВК пролунав близько 18:30 ввечері 20 січня. На місце інциденту негайно прибули правоохоронці, які почали встановлювати усі деталі події.

Ситуація під будівлею ЦВК у Києві: дивіться відео

Що відомо про УДО?Управління державної охорони – спеціальний правоохоронний орган, який підпорядковується Президенту України та перебуває під контролем Верховної Ради України. Орган забезпечує охорону посадових осіб та важливих державних установ.

Невдала подорож Микитася

Колишнього народного депутата Максима Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України. Він намагався виїхати у Велику Британію. Після цього на нього знову одягли електронний браслет і забрали закордонний паспорт.

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Водночас, адвокат Олександр Лисак стверджує, що у Микитася був дозвіл на 4 дні поїздки за кордон від НАБУ і САП. А народний депутат Антон Поляков у своєму телеграмі навіть опублікував дозвіл Микитасю на виліт за межі України.

У ньому прокур Грищук зазначає, що прохання екснардепа задоволене, але САП зобов'язує його після повернення з "лікування" віддати закордонний паспорт до 25 січня.

Я думав ми досягли дна, але насправді ще є куди падати. Вкрав 25 мільярдів гривень, розвів 14 тисяч українських сімей, і прокурор тобі дозволяє виїхати і віддає паспорт,

– заявив Поляков.



Дозвіл Максиму Микитасю на виліт у Велику Британію

Що відомо про Максима Микитася

Він є одним із найбільших київських забудовників. З червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. Представляв у Верховній Раді об'єднання "Воля народу". У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

Справа проти Максима Микитася: коротко

Наприкінці вересня 2019 року Микитасю повідомило про підозру ДБР. Йому закидають хуліганство під час передвиборчої кампанії. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує штраф в розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень – 17 тисяч гривень). Також його можуть арештувати на півроку, або обмежити волю терміном до п'яти років.

Згодом Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії та діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

За цією справою Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Також суд зобов'язав політика відвідувати службових осіб з певною періодичністю, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон. Водночас на нього мали надягти електронний браслет.

Зниження тарифів на тепло і гарячу воду

У 124 містах України теплокомуненерго здійснили перерахунок і знизили тарифи на тепло та гарячу воду. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм повідомив, що перерахунок здійснило 131 підприємство теплокомуненерго.

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До урядової ініціативи долучились 16 обласних центрів:

Вінниця;

Луцьк;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Кропивницький;

Львів;

Одеса;

Рівне;

Тернопіль;

Харків;

Херсон;

Івано-Франківськ;

Хмельницький;

Чернігів;

Київ.

За грудень 2019 року зменшено платіжки для населення:

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 гривень у Київській області та до 292 гривень у Львівській області.

— по 2-кімнатних квартирах: від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області;

— по 3-кімнатних квартирах: від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області.

За словами Гончарука, у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад та грудень 2019 року.

Зверніть увагу! Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці

Політик стверджує, що це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.



Тарифи на воду у містах України / інфографіка 24 каналу

Чергові втрати на Донбасі

У неділю, 19 січня, від ворожої кулі снайпера на Донбасі загинув 48-річний молодший сержант Олександр Слободанюк. Боєць воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

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Командування та особовий склад бригади висловлює свої щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим українського воїна.

Схиляємо голови у журбі за нашим бойовим побратимом, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України,

– заявили Чорні Запорожці.

До слова, лише за останні п'ять діб це вже третя бойова втрата бригади у російсько-українській війні на Донбасі. Загалом у 2020 році відійшли у вічність вже вісім захисників України.

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців.



Загиблий на Донбасі військовий Олександр Слободанюк