Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі

У Кам’янському унаслідок стрілянини постраждали 3 особи, зокрема активіст Євген Найда. Бойовики на Донбасі зазнали суттєвий втрат – відомо про загибель 4 найманців. У Конституційному суді відкрили провадження щодо закону, який зобов'язує УПЦ МП вказувати в назві свою приналежність до Росії. Такими були головні новини суботи, 20 квітня, в Україні та світі.

Що сталося у Кам’янському

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Надвечір 20 квітня у колишньому Дніпродзержинську сталася стрілянина – невідомі з автомобіля цілилися у керівника громадської організації "Рух Громадська Варта" Євгена Найду, коли той вийшов з банку.

У цей момент до узбіччя під'їхав автомобіль з шашками таксі, темно-зеленого кольору, ймовірно Daewoo Lanos з польськими номерами. З нього вийшов чоловік у масці та зробив кілька пострілів в бік Найди зі зброї, схожої на обріз. Після цього чоловік з місця пригоди зник,

– пишуть місцеві ЗМІ.



Місце стрілянини у Кам'янському

Внаслідок інциденту, окрім самого активіста, постраждали ще двоє перехожих. Медичну допомогу їм надали на місці. За словами журналістів, на місці інциденту також прибули "невідомі, агресивно налаштовані молоді люди".

Найда наразі перебуває у міській лікарні швидкої допомоги. Головний лікар Ростислав Винар повідомив, що у нього діагностували "серйозні вогнепальні поранення кінцівок".

До слова, Євген Найда у 2015 році балотувався на посаду мера Кам'янського від партії УКРОП.

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Суттєві втрати бойовиків на Донбасі

У бою з 79 окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ, який стався поблизу Донецька, 19 квітня загинули аж щонайменше три бойовики. Наразі відомо про загибель так званого "командира роти" "лейтенанта" Сергія Пшеничного (народився 12 березня 1973 року) та "молодшого сержанта" Віталія Жильцова (народився 6 червня 1996 року): обидвоє були родом з Донецька. Також з ними на той світ пішла уродженка Харкова Лілія Єгамбердієва (Максименко).



Загиблі на Доньасі бойовики: Жильцов (угорі), Пшеничний (знизу), Єгамбердієва (праворуч)

Крім того, 18 квітня сталася смерть бійця окупантів Сергія Коробова з позивним "Базіль". Він був родом Новодружеська на Луганщині. Народився бойовик 22 травня 1980 року.

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Перейменування УПЦ МП: Конституційний суд відкрив провадження

У Конституційному суді за позовом 49 депутатів відкрили провадження щодо закону, який зобов'язує УПЦ МП вказувати в назві свою приналежність до Росії. Наразі здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої Палати Верховного Суду.

Депутати, які вимагають визнати закон неконституційним:

Ще 18 січня депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко (вони є зазначеними уповноваженими за дорученням) звернулися до Конституційного суду. Нардепи вимагають визнати неконституційним закон "Про внесення зміни до статті №12 Закону України" щодо назви релігійних організацій, які є частиною релігійних угрупувань, а їхнє управління перебуває за межами України.

Положення закону спрямовано на втручання держави в церковні справи, а також порушуються конституційні права громадян. А саме право на свободу світогляду та віросповідання в розрізі права на безперешкодне ведення релігійної діяльності,

– пояснюють депутати.

Також вони зазначають, що голосування за вказаний законопроект відбулося з порушенням Конституції на засіданні Верховної Ради.

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